La escasez de RAM podrá encarecer el iPhone, prevé Cook

El inicio de la era del iPhone 17 fue inmejorable. Apple registró un trimestre récord con un crecimiento del 16% en el último periodo del año, pero el futuro no es tan esperanzador, especialmente para los clientes de la empresa, quienes se prevé deberán pagar más por los dispositivos, debido a la escasez de chips y memorias.

Durante la reunión con inversionistas, el director financiero de la empresa, Kevan Parekh, señaló que esperan un incremento de entre el 13 y 16% para el trimestre en curso, sin embargo, Tim Cook, CEO de Apple, hizo hincapié en el posible efecto que tendrá la creciente demanda de chips y memoria.

Según las declaraciones de Cook, lo que en este momento le impide a Apple fabricar más iPhone es el acceso a la fabricación avanzada de nodos (procesos de fabricación para miniaturizar cada vez más los chips) para sus procesadores de las series A y M, lo que la compañía denomina sistema en Chip (SoC, por sus inglés)..