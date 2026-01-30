Publicidad

Tecnología

La escasez de RAM podrá encarecer el iPhone, prevé Cook

Tim Cook, CEO de Apple, aceptó que la falta de componentes y sus aumentos de precios resultan un tema que afectará a la empresa a lo largo del año.
vie 30 enero 2026 09:00 AM
Escasez de RAM encarece al iPhone
Según las declaraciones de Cook, lo que en este momento le impide a Apple fabricar más iPhone es el acceso a la fabricación avanzada de nodos para sus procesadores de las series A y M. (Justin Sullivan/Getty Images)

El inicio de la era del iPhone 17 fue inmejorable. Apple registró un trimestre récord con un crecimiento del 16% en el último periodo del año, pero el futuro no es tan esperanzador, especialmente para los clientes de la empresa, quienes se prevé deberán pagar más por los dispositivos, debido a la escasez de chips y memorias.

Durante la reunión con inversionistas, el director financiero de la empresa, Kevan Parekh, señaló que esperan un incremento de entre el 13 y 16% para el trimestre en curso, sin embargo, Tim Cook, CEO de Apple, hizo hincapié en el posible efecto que tendrá la creciente demanda de chips y memoria.

Según las declaraciones de Cook, lo que en este momento le impide a Apple fabricar más iPhone es el acceso a la fabricación avanzada de nodos (procesos de fabricación para miniaturizar cada vez más los chips) para sus procesadores de las series A y M, lo que la compañía denomina sistema en Chip (SoC, por sus inglés)..

“Las limitaciones que tenemos están impulsadas por la disponibilidad de los nodos avanzados en los que se producen nuestros SoC y, en este momento, estamos viendo menos flexibilidad en la cadena de suministro de lo normal, en parte debido a nuestra mayor demanda”, comentó Cook.

Actualmente, Apple fabrica sus chips más avanzados con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), empresa líder en el sector y que también tiene clientes como Nvidia o Qualcomm. Además, Apple anunció que ahora busca utilizar el nodo de 3 nanómetros de la empresa.

Si bien existe un problema con los chips, no es el único, pues Cook también reconoció que Apple podría verse afectada por el aumento en los precios de la memoria y que ya están considerando diversas opciones al respecto.

“Como siempre, analizaremos una variedad de opciones para abordar eso”, comentó el ejecutivo, quien agregó que si bien este tema tuvo un impacto mínimo en Apple durante el trimestre de diciembre, también aceptó que tendrá mayor efecto sobre la empresa en el trimestre en curso.

En el último periodo de 2025, el iPhone generó ingresos por 85,269 millones de dólares y las regiones en donde más se vendió fueron, en orden, las Américas, Europa, China continental, Asia-Pacífico y Japón.

En general, la empresa reportó ingresos trimestrales por 143,800 millones de dólares, con la división de Servicios como la segunda más relevante con ingresos por 30,013 millones de dólares, una cifra que marca un récord para la empresa, con un 14% más que el año anterior.

Aunque el futuro parece preocupante en términos de componentes para Apple, la realidad es que la compañía ya está tomando cartas en el asunto. El año pasado dio a conocer una inversión de más de 600,000 millones de dólares en Estados Unidos durante cinco años para acrecentar el ecosistema de fabricantes de chips en el país, incluida su principal socio en ese sector, TSMC.

Por su parte, Cook intentó calmar a los inversionistas diciendo que Apple adquirió 20,000 millones de chips en Estados Unidos durante el 2025, una cifra superior al objetivo que se había planteado la firma, el cual era de 19,000 millones de componentes.

