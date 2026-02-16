Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Meta planea añadir reconocimiento facial a sus lentes inteligentes, reporta NYT

Una función de esas características genera preocupaciones por su potencial en tareas de vigilancia, aunque la empresa argumenta que ayudaría en labores de accesibilidad.
lun 16 febrero 2026 10:00 AM
Lentes Ray-Ban Meta
Este tipo de tecnología ahora es más preocupante para los ciudadanos, pues genera temores por su potencial de ser utilizada por parte de gobiernos para vigilar y reprimir la disidencia. (Cortesía)

El éxito alrededor de los lentes inteligentes de Meta provoca una exploración de tecnologías que la empresa había olvidado. Y es que de acuerdo con un reporte del New York Times, la firma considera integrar funciones de reconocimiento facial a este dispositivo aun cuando plantea preocupaciones de privacidad.

Según el reporte, que consultó a cuatro personas implicadas en los planes de Meta, esta función está prevista para incluirse en el gadget este mismo año y permitirá a los usuarios identificar a otras personas e incluso obtener información de ellas por medio de su asistente de Inteligencia Artificial.

La función está identificada internamente como “Name Tag”, pero también es importante destacar que los planes de la compañía no son 100% seguros, pues al interior se ha debatido desde inicios de año cómo lanzar una integración de este tipo, así como los “riesgos de seguridad y privacidad” que podría implicar, señala el documento al que tuvo acceso el Times.

Publicidad

El mismo archivo señala que el plan era presentar dicha función el año pasado y orientarla hacia un tema de accesibilidad, pues estaría dirigida a personas ciegas; sin embargo, la compañía no lo hizo y ahora, en medio del panorama político en Estados Unidos, consideran que es un buen momento para su despliegue.

“Lo lanzaremos durante un entorno político dinámico en el que muchos grupos de la sociedad civil que esperaríamos que nos atacaran tendrían sus recursos enfocados en otras preocupaciones”, se puede leer en el documento de Reality Labs, la división de hardware de Meta.

Tecnología de reconocimiento facial, una polémica antigua para Meta

Esta no es la primera vez que los planes en torno a la tecnología de reconocimiento facial generan controversia. En 2021, la empresa cerró el sistema de etiquetado de personas en Facebook debido a las quejas que provocaba y a una intención de encontrar el “equilibrio adecuado” en torno a las preocupaciones legales y de privacidad.

También consideraron incluirlas en las primeras versiones de las Ray-Ban Meta, pero no lo hicieron por dificultades técnicas. Ahora, la tecnología se conectaría a una base de contactos para que un usuario pueda identificar a gente de su círculo social cercano.

Publicidad

Según las declaraciones que obtuvo el Times, la función no podría buscar a cualquier persona, como si fuera una herramienta de reconocimiento facial con el fin de atender las preocupaciones de privacidad que puede plantear.

“Si bien escuchamos con frecuencia sobre el interés en este tipo de funciones, y algunos productos ya existen en el mercado, aún estamos considerando opciones y adoptaremos un enfoque reflexivo antes de implementar cualquier producto”, dijo la empresa en un comunicado.

El historial de Meta en torno a asuntos de privacidad es cuestionable, pues la empresa ha tenido que pagar grandes sumas de dinero por multas al respecto. En 2019 pagó 5,000 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio para resolver una demanda de privacidad y posteriormente pagó 2,000 millones de dólares para casos similares en Illinois y Texas, donde se le acusaba de recopilar datos faciales sin permiso para una función de Facebook.

No obstante, este tipo de tecnología ahora es más preocupante para los ciudadanos, pues genera temores por su potencial de ser utilizada por parte de gobiernos para vigilar y reprimir la disidencia. En este sentido, legisladores demócratas pidieron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que dejara de usar reconocimiento facial en las calles.

Publicidad

Tags

Meta

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad