Meta planea añadir reconocimiento facial a sus lentes inteligentes, reporta NYT

El éxito alrededor de los lentes inteligentes de Meta provoca una exploración de tecnologías que la empresa había olvidado. Y es que de acuerdo con un reporte del New York Times, la firma considera integrar funciones de reconocimiento facial a este dispositivo aun cuando plantea preocupaciones de privacidad.

Según el reporte, que consultó a cuatro personas implicadas en los planes de Meta, esta función está prevista para incluirse en el gadget este mismo año y permitirá a los usuarios identificar a otras personas e incluso obtener información de ellas por medio de su asistente de Inteligencia Artificial.

La función está identificada internamente como “Name Tag”, pero también es importante destacar que los planes de la compañía no son 100% seguros, pues al interior se ha debatido desde inicios de año cómo lanzar una integración de este tipo, así como los “riesgos de seguridad y privacidad” que podría implicar, señala el documento al que tuvo acceso el Times.