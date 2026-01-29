Los lentes de inteligentes de Meta tienen tanto éxito que Zuckerberg ya los ve como el nuevo smartphone

Los lentes inteligentes de Meta son uno de los productos más exitosos del último año y, de acuerdo con el CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, esta tendencia seguirá hasta el punto en que se normalicen en la vida cotidiana como lo llegó a hacer el smartphone.

Durante la llamada con inversionistas, luego de la presentación de resultados por el cuarto trimestre del 2025, Zuckerberg señaló que está redoblando los esfuerzos en la producción de wearables de Inteligencia Artificial, luego de que otros ejecutivos de la firma aceptaran que es “frustrante” no poder vender más .

“Miles de millones de personas usan gafas o lentes de contacto para corregir la visión. Creo que estamos en un momento similar al de la llegada de los smartphones”, comentó Zuckerberg. “Es difícil imaginar un mundo dentro de unos años donde la mayoría de los lentes que la gente usa no sean gafas con IA”.