Revista Digital
Tecnología

Zuckerberg: un futuro sin lentes inteligentes es “difícil de imaginar”

El éxito comercial de Meta y el avance de la industria apuntan a que las gafas inteligentes podrían convertirse en la próxima gran plataforma tecnológica.
jue 29 enero 2026 02:13 PM
Los lentes de inteligentes de Meta tienen tanto éxito que Zuckerberg ya los ve como el nuevo smartphone
"Creo que estamos en un momento similar al de la llegada de los smartphones”, comentó Zuckerberg. “Es difícil imaginar un mundo dentro de unos años donde la mayoría de los lentes que la gente usa no sean gafas con IA”. (Foto: Meta)

Los lentes inteligentes de Meta son uno de los productos más exitosos del último año y, de acuerdo con el CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, esta tendencia seguirá hasta el punto en que se normalicen en la vida cotidiana como lo llegó a hacer el smartphone.

Durante la llamada con inversionistas, luego de la presentación de resultados por el cuarto trimestre del 2025, Zuckerberg señaló que está redoblando los esfuerzos en la producción de wearables de Inteligencia Artificial, luego de que otros ejecutivos de la firma aceptaran que es “frustrante” no poder vender más .

“Miles de millones de personas usan gafas o lentes de contacto para corregir la visión. Creo que estamos en un momento similar al de la llegada de los smartphones”, comentó Zuckerberg. “Es difícil imaginar un mundo dentro de unos años donde la mayoría de los lentes que la gente usa no sean gafas con IA”.

El ejecutivo agregó que las ventas de los lentes inteligentes se triplicaron en el último año, además de considerarlos “uno de los productos electrónicos de consumo de más rápido crecimiento en la historia”.

Las cifras respaldan dicha declaración. De acuerdo con datos de Counterpoint , el mercado mundial de gafas inteligentes creció un 110% interanual en el primer semestre de 2025, mientras que Meta registró una participación del 73% en el mismo periodo.

La industria voltea hacia los lentes inteligentes

Aunque las declaraciones de Zuckerberg pueden parecer exageradas, especialmente si se toma en cuenta el esfuerzo y dinero que puso para impulsar el crecimiento del metaverso, la realidad es que la industria tecnológica sí está volteando a ver a los lentes inteligentes como el siguiente paso en la cadena.

Se espera que este año, Google lance unos lentes inteligentes, ya que en 2025 anunció una inversión de hasta 150 millones de dólares con la empresa Warby Parker para desarrollar conjuntamente el producto que integrará IA.

Según información de Bloomberg, Apple también planea presentar su propio producto en uno o dos años, trasladando parte de su personal hacia ese proyecto, el cual modificará la hoja de ruta de las Vision Pro.

Samsung también lanzará sus Galaxy Glasses en algún punto de este año, los cuales ofrecerán “experiencias de IA multimodales inmersivas”, de acuerdo con información de filtraciones recientes.

Snap es otra de las empresas que están apostando fuerte por este mercado. Si bien la compañía tiene Specs, su versión de lentes inteligentes e incluso salieron al mercado antes que Meta, la empresa dio a conocer ayer la escisión de su vertical de lentes para permitir una mayor concentración y alineación operativa.

Para esta compañía, el mundo de los lentes inteligentes también representa el futuro, pues si bien es complicado que el smartphone desaparezca del ecosistema tecnológico, su apuesta es conectar a las personas con el mundo real.

“Casi 50 años después de la introducción del Macintosh”, dijo la empresa en un comunicado, “es hora de un nuevo paradigma tecnológico que ponga a las personas en primer lugar, que nos una en el mundo real, que haga el trabajo por nosotros al comprender nuestro entorno y anticipar nuestras necesidades, y que reduzca nuestro impacto medioambiental al sustituir los bienes físicos por otros digitales”.

