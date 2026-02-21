Publicidad

Reseña: Mario Tennis Fever acelera el ritmo del catálogo de Switch 2

Con más de 35 personajes y canchas dinámicas, Mario Tennis Fever apuesta por partidas rápidas y multijugador competitivo para fortalecer el catálogo de Switch 2.
sáb 21 febrero 2026 10:00 AM
Reseña: Mario Tennis Fever
El apartado multijugador representa el verdadero corazón del juego. Las partidas locales se sienten intensas y generan una competencia inmediata. En línea, la experiencia se mantiene estable en la mayoría de los encuentros. (Foto: Nintendo)

Una de las constantes en cada consola de Nintendo es el catálogo deportivo en torno a Mario y sus amigos, una fórmula que ya se empezó a cumplir en Nintendo Switch 2 con Mario Tennis Fever, un título que busca capitalizar la potencia de la consola y, al mismo tiempo, revitalizar una de sus franquicias más constantes a través de un juego que incluye un tono caótico y divertido para jugar con amigos.

Mario Tennis Fever se presenta como una evolución natural de la serie. Desde el primer partido queda claro que el objetivo es pulir lo que ya funciona en este tipo de juegos. La experiencia se siente ágil, colorida y enfocada en el ritmo. Eso sí, todo ocurre con una velocidad que exige concentración constante.

El diseño de canchas aporta variedad significativa. Existen superficies clásicas como arcilla y césped, pero también escenarios temáticos con obstáculos dinámicos propios de la franquicia Mario Bros. que alteran la estrategia. Algunos estadios introducen plataformas móviles o zonas que modifican la trayectoria de la pelota, lo que convierte cada encuentro en algo impredecible.

El sistema de juego combina controles sencillos con mecánicas avanzadas. Cualquier jugador logra devolver la pelota con movimientos básicos, pero dominar los tiros con efecto y los remates cargados requiere práctica para sacar todo el provecho del gameplay.

Uno de los aspectos más llamativos es la cantidad de personajes disponibles. El roster supera los 35 competidores y reúne figuras clásicas como Mario, Luigi y Peach, junto con opciones más técnicas como Waluigi o potencias físicas como Bowser. Cada uno posee estadísticas diferenciadas que impactan directamente en velocidad, potencia y control de la raqueta.

Algunos personajes destacan por su capacidad para cubrir mayor terreno. Otros generan tiros con efectos más difíciles de anticipar. Esta diferenciación impulsa a experimentar y encontrar un estilo propio, ya que no existe un competidor claramente dominante, lo que fomenta el equilibrio competitivo.

El modo individual ofrece torneos progresivos con rivales que incrementan su dificultad de manera coherente. También integra desafíos específicos que obligan a ejecutar ciertos tipos de tiro bajo presión. Este contenido extiende la vida útil más allá de las partidas casuales. Sin embargo, la narrativa que acompaña estos retos resulta mínima y poco memorable.

Mario Tennis Fever es mejor con amigos

El apartado multijugador representa el verdadero corazón del juego. Las partidas locales se sienten intensas y generan una competencia inmediata, mientras que en línea, la experiencia se mantiene estable en la mayoría de los encuentros, porque Nintendo prioriza la rapidez en la conexión y minimiza interrupciones, lo que refuerza el enfoque competitivo.

Entre los puntos débiles aparece cierta repetición en los modos disponibles. Aunque las canchas aportan variedad, las estructuras de torneo no cambian de forma significativa. Algunos jugadores pueden sentir que el contenido adicional no explora suficientes variantes creativas, además de que la familiaridad constante juega a favor de la accesibilidad, pero limita la sorpresa.

Otro aspecto discutible surge en el equilibrio de los golpes especiales. Algunos movimientos se perciben demasiado determinantes en partidos cerrados. Aunque el sistema incluye mecánicas defensivas para contrarrestarlos, no siempre resultan intuitivas para jugadores novatos.

El tipo de usuario que más disfruta Mario Tennis Fever es aquel que busca partidas rápidas, competitivas y fáciles de compartir. Familias y grupos de amigos pueden encontrar una opción ideal para sesiones locales. También resulta atractivo para jugadores que desean mejorar habilidades y escalar en rankings en línea sin comprometerse con experiencias narrativas extensas.

Dentro del portafolio de Nintendo para 2026, Mario Tennis Fever ocupa un lugar como un título de rotación constante. No pretende ser la obra insignia del año, pero sí funciona como un pilar que mantiene activa la comunidad entre grandes lanzamientos. Refuerza la oferta deportiva y sostiene el atractivo multijugador de Switch 2.

Nintendo

