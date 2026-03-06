Los marcos digitales, que parecían reliquias tecnológicas de finales de los 2000, están viviendo un regreso silencioso. El mercado global de estos dispositivos fue valuado en alrededor de 866 millones de dólares en 2024 y podría superar 1,300 millones hacia 2030, impulsado por el crecimiento del hogar inteligente, la digitalización de recuerdos y la necesidad de herramientas que conecten a distintas generaciones dentro de una familia, de acuerdo con datos de Deep Market Insight.
Empresas como Aura, Nixplay o Skylight apuestan por convertir el viejo marco digital en un objeto híbrido entre gadget y decoración, con pantallas de alta resolución, sincronización con apps y almacenamiento en la nube.
Pero su crecimiento no se explica solo por el hardware, también refleja una tendencia cultural cada vez más visible en la industria tecnológica a través de la nostalgia.
Un estudio de Steady Pace Consultancy señala que la nostalgia fortalece la lealtad hacia marcas que evocan experiencias pasadas. En tecnología, ese impulso trajo el regreso de consolas retro, cámaras instantáneas y ahora una nueva generación de dispositivos que reinterpretan experiencias digitales más simples.
El Aura Carver recupera una idea que parecía olvidada, donde compartir fotos en internet podía ser algo íntimo.
Después de varios días de usarlo, el dispositivo se siente menos como un gadget y más como una pequeña red social doméstica. El siguiente capítulo de la tecnología doméstica podría no centrarse en producir más contenido, sino en algo mucho más simple, o sea, ayudarnos a recordar mejor a las personas que importan.