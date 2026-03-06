Publicidad

Reseña: Aura Carver, un gadget que recuerda los buenos tiempos de internet

Si eres millennial, boomer o GenX viviste la evolución de internet y las redes sociales, y este marco digital te recordará por qué era lindo compartir con tus amigos y familia.
vie 06 marzo 2026 12:00 PM
Aura Carver, el gadget que revive cómo compartíamos fotos antes de las redes sociales: así funciona
La pausa que genera ver imágenes de tus amistades se recupera con este dispositivo. (Foto: Eréndira Reyes )

Hace unos años, por 2015, era usual compartir fotos de la fiesta de una noche anterior en redes sociales como Instagram y Facebook, donde se etiquetaba a los protagonistas de las imágenes. La función era rememorar qué había pasado, quiénes habían asistido y que amigos y familiares pudieran comentar y prolongar la experiencia vivida. En 2026 esto es cada vez más raro de ver, pues las redes sociales están llenas de contenido de creadores e influencers.

Con el Aura Carver me pasó algo curioso, recordé estos momentos y me ayudó a reconectar con solo ver una foto.

La instalación del dispositivo fue rápida e intuitiva. Pero lo más interesante no fue configurar el dispositivo, sino elegir qué recuerdos merecían aparecer ahí. Revisar cientos de fotos almacenadas en la nube me obligó a hacer una curaduría inesperada que me llevó a eliminar capturas de pantalla, videos olvidados o imágenes duplicadas. Finalmente subí unas 50 fotos al marco que tengo en casa.

El experimento se volvió más interesante cuando envié un segundo Aura Carver a mi mamá como regalo. La plataforma permite preconfigurar el dispositivo antes de entregarlo, así que cargué algunas fotos familiares y definí cómo se reproducirían.

Cuando lo recibió, solo tuvo que descargar la aplicación, abrir el enlace que le envié y comenzar a añadir nuevas imágenes. Para alguien que no es particularmente tecnológica, el proceso fue sorprendentemente sencillo.

Hoy su marco reproduce cerca de 100 fotos que se van alternando durante el día.

Pero lo inesperado fue el efecto social que empezó a producir, ya que cada vez que aparecía la foto de algún amigo en el marco, terminaba escribiéndole o llamándolo. Personas con las que llevaba semanas sin hablar reaparecieron simplemente porque su imagen apareció frente a mí mientras trabajaba.

Para mi mamá el impacto fue distinto, ya que ella suele imprimir fotografías que toma con el celular y repartir copias entre familiares. El marco digital cambió ese ritual y ahora puede ver esas imágenes constantemente sin tener que ir a revelarlas, aunque ya decidió que algunas aún las imprimirá, como un proceso de segunda curaduría.

También resolvió algo importante para la familia, pues por privacidad de los niños en casa evitamos compartir sus rostros en redes sociales. El marco permite que esas fotos circulen solo dentro de nuestra pequeña red familiar sin tener que enviarlas por WhatsApp o subirlas a plataformas públicas.

Y aunque el equipo tiene sus bemoles, pues necesita estar conectado permanentemente a electricidad y Wi-Fi, lo que limita dónde colocarlo en casa y tiene sensores para cambiar las imágenes sin tocar la pantalla, el impulso de intentar deslizar como en un smartphone termina dejando huellas en el cristal, este dispositivo me sorprendió gratamente porque le devolvió la importancia a las imágenes que tomamos a diario.

Los marcos digitales, que parecían reliquias tecnológicas de finales de los 2000, están viviendo un regreso silencioso. El mercado global de estos dispositivos fue valuado en alrededor de 866 millones de dólares en 2024 y podría superar 1,300 millones hacia 2030, impulsado por el crecimiento del hogar inteligente, la digitalización de recuerdos y la necesidad de herramientas que conecten a distintas generaciones dentro de una familia, de acuerdo con datos de Deep Market Insight.

Empresas como Aura, Nixplay o Skylight apuestan por convertir el viejo marco digital en un objeto híbrido entre gadget y decoración, con pantallas de alta resolución, sincronización con apps y almacenamiento en la nube.

Pero su crecimiento no se explica solo por el hardware, también refleja una tendencia cultural cada vez más visible en la industria tecnológica a través de la nostalgia.

Un estudio de Steady Pace Consultancy señala que la nostalgia fortalece la lealtad hacia marcas que evocan experiencias pasadas. En tecnología, ese impulso trajo el regreso de consolas retro, cámaras instantáneas y ahora una nueva generación de dispositivos que reinterpretan experiencias digitales más simples.

El Aura Carver recupera una idea que parecía olvidada, donde compartir fotos en internet podía ser algo íntimo.

Después de varios días de usarlo, el dispositivo se siente menos como un gadget y más como una pequeña red social doméstica. El siguiente capítulo de la tecnología doméstica podría no centrarse en producir más contenido, sino en algo mucho más simple, o sea, ayudarnos a recordar mejor a las personas que importan.

