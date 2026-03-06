La instalación del dispositivo fue rápida e intuitiva. Pero lo más interesante no fue configurar el dispositivo, sino elegir qué recuerdos merecían aparecer ahí. Revisar cientos de fotos almacenadas en la nube me obligó a hacer una curaduría inesperada que me llevó a eliminar capturas de pantalla, videos olvidados o imágenes duplicadas. Finalmente subí unas 50 fotos al marco que tengo en casa.

El experimento se volvió más interesante cuando envié un segundo Aura Carver a mi mamá como regalo. La plataforma permite preconfigurar el dispositivo antes de entregarlo, así que cargué algunas fotos familiares y definí cómo se reproducirían.

Cuando lo recibió, solo tuvo que descargar la aplicación, abrir el enlace que le envié y comenzar a añadir nuevas imágenes. Para alguien que no es particularmente tecnológica, el proceso fue sorprendentemente sencillo.

Hoy su marco reproduce cerca de 100 fotos que se van alternando durante el día.

Pero lo inesperado fue el efecto social que empezó a producir, ya que cada vez que aparecía la foto de algún amigo en el marco, terminaba escribiéndole o llamándolo. Personas con las que llevaba semanas sin hablar reaparecieron simplemente porque su imagen apareció frente a mí mientras trabajaba.