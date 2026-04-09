Mujeres son 50% del gaming en México, pero aún están lejos del “nivel experto”

De acuerdo con Ximena Montenegro, gerente de ventas de AMD, esta expansión responde, en parte, a la masificación del gaming como forma de entretenimiento transversal, dejando de ser algo de nicho para formar parte del día a día de distintas generaciones y perfiles.

Sin embargo, la presencia de las mujeres sigue concentrada en plataformas móviles, lo que revela una brecha persistente en el acceso y adopción de tecnologías de mayor rendimiento como PC y consolas.

El smartphone abre la puerta, pero no siempre deja avanzar

El Reporte Especial de Gaming en México 2025 , elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en colaboración con Omdia, confirma que el celular sigue siendo la principal puerta de entrada para las jugadoras, con 62% de ellas que juega en dispositivos móviles, frente a 60% de los hombres.

Sin embargo, su participación disminuye en plataformas de mayor rendimiento, con solo 28% en PC frente a 42% de los hombres, y 35% en consolas contra 45% de los hombres. Es decir, aunque las mujeres ya representan casi la mitad de los gamers en México, su acceso a experiencias más complejas y competitivas continúa siendo limitado.

“El celular es el primer contacto con la tecnología, no solo para mujeres, sino para cualquier usuario. El reto está en cómo damos el siguiente paso hacia experiencias más complejas, como la PC o las consolas”, explica Montenegro.

En el desafío también intervienen factores culturales y sociales, desde la falta de representación en personajes femeninos hasta barreras como el miedo a no saber jugar o a ser juzgadas dentro de comunidades tradicionalmente dominadas por hombres.

Montenegro explica que otra barrera es el acceso a hardware más potente, lo que implica una inversión mayor que termina por limitar la migración hacia plataformas como PC o consolas, particularmente en mercados emergentes, donde las mujeres tienden a tener menores ingresos frente a los hombres y el smartphone se convierte muchas veces en el principal, y a veces único, punto de entrada al gaming.