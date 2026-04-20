Así construyó Tim Cook su fortuna

La fortuna de Tim Cook proviene principalmente de la compensación en acciones de Apple acumuladas durante su gestión como director ejecutivo, cargo que asumió en 2011 tras la muerte de Steve Jobs.

Aunque su salario base ha sido relativamente bajo en comparación con otros grandes ejecutivos del sector —alrededor de 3.4 millones de dólares anuales en años recientes—, su riqueza se ha impulsado por bonos y paquetes accionarios de largo plazo, algunos de los cuales han superado los 100 millones de dólares en ejercicios individuales.

Entre 2011 y 2020, su compensación total acumulada rondó los 963.5 millones de dólares, una cifra que aumentó con la apreciación del valor de las acciones que ha conservado, según se detalla en el portal Celebrity Net Worth.

La fortuna de Tim Cook proviene principalmente de la compensación en acciones de Apple acumuladas durante su gestión como director ejecutivo, cargo que asumió en 2011 tras la muerte de Steve Jobs.

Aunque su salario base ha sido relativamente bajo en comparación con otros grandes ejecutivos del sector —alrededor de 3.4 millones de dólares anuales en años recientes—, su riqueza se ha impulsado por bonos y paquetes accionarios de largo plazo, algunos de los cuales han superado los 100 millones de dólares en ejercicios individuales.

Entre 2011 y 2020, su compensación total acumulada rondó los 963.5 millones de dólares, una cifra que aumentó con la apreciación del valor de las acciones que ha conservado, según se detalla en el portal Celebrity Net Worth .

Su patrimonio neto se estima en alrededor de 2,200 millones de dólares. (AP)

Una gran fortuna, pero lejos de Musk, Zuckerberg y Bezos

De esta manera, su fortuna se estima en 2,200 millones de dólares. Aunque se trata de una cifra elevada, está muy por debajo de la de los principales magnates tecnológicos del mundo, en gran parte porque Tim Cook no es fundador ni propietario de Apple Inc., a diferencia de la mayoría del top global de multimillonarios de Bloomberg.

El ranking de los más rico del mundo, de Bloomberg , es encabezado por Elon Musk, de Tesla y SpaceX, con alrededor de 665,000 millones de dólares. En segundo lugar está Larry Page, cofundador de Google (Alphabet), con cerca de 291,000 millones, seguido por Sergey Brin, también cofundador de Google, con aproximadamente 270,000 millones.

En cuarto lugar aparece Jeff Bezos, fundador de Amazon, con alrededor de 270,000 millones de dólares, mientras que en quinto sitio se ubica Mark Zuckerberg, creador de Meta Platforms, con cerca de 243,000 millones.

La brecha es clara: mientras estos empresarios concentran fortunas derivadas de la propiedad y el control de sus compañías, el patrimonio de Cook proviene principalmente de compensaciones ejecutivas y participación accionaria minoritaria dentro de Apple.