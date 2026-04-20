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¿De cuánto es la fortuna de Tim Cook, el CEO que deja Apple tras 15 años al frente de la empresa?

El sucesor de Steve Jobs construyó su fortuna a lo largo de una década y media en la cima de Apple, con paquetes accionarios que dispararon su riqueza personal.
lun 20 abril 2026 03:57 PM
logros tim cook
El ejecutivo tuvo que tomar las riendas de una empresa que estaba en plena expansión. (Win McNamee/Getty Images)

Tim Cook dejará la dirección de Apple Inc. en septiembre de este año , tras 15 años al frente de la compañía, periodo en el que no solo consolidó su papel como uno de los ejecutivos más influyentes del mundo, sino que también construyó un patrimonio neto estimado en alrededor de 2,200 millones de dólares.

El relevo en la dirección será asumido por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, mientras que Cook pasará a ser presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Apple, de acuerdo con el comunicado oficial de la empresa.

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Así construyó Tim Cook su fortuna

La fortuna de Tim Cook proviene principalmente de la compensación en acciones de Apple acumuladas durante su gestión como director ejecutivo, cargo que asumió en 2011 tras la muerte de Steve Jobs.

Aunque su salario base ha sido relativamente bajo en comparación con otros grandes ejecutivos del sector —alrededor de 3.4 millones de dólares anuales en años recientes—, su riqueza se ha impulsado por bonos y paquetes accionarios de largo plazo, algunos de los cuales han superado los 100 millones de dólares en ejercicios individuales.

Entre 2011 y 2020, su compensación total acumulada rondó los 963.5 millones de dólares, una cifra que aumentó con la apreciación del valor de las acciones que ha conservado, según se detalla en el portal Celebrity Net Worth.

La fortuna de Tim Cook proviene principalmente de la compensación en acciones de Apple acumuladas durante su gestión como director ejecutivo, cargo que asumió en 2011 tras la muerte de Steve Jobs.

Aunque su salario base ha sido relativamente bajo en comparación con otros grandes ejecutivos del sector —alrededor de 3.4 millones de dólares anuales en años recientes—, su riqueza se ha impulsado por bonos y paquetes accionarios de largo plazo, algunos de los cuales han superado los 100 millones de dólares en ejercicios individuales.

Entre 2011 y 2020, su compensación total acumulada rondó los 963.5 millones de dólares, una cifra que aumentó con la apreciación del valor de las acciones que ha conservado, según se detalla en el portal Celebrity Net Worth .

Tim Cook siempre rinde homenaje al legado de Jobs, pero no pide disculpas por trazar un nuevo rumbo en Apple. (Foto: AP)
Su patrimonio neto se estima en alrededor de 2,200 millones de dólares. (AP)

Una gran fortuna, pero lejos de Musk, Zuckerberg y Bezos

De esta manera, su fortuna se estima en 2,200 millones de dólares. Aunque se trata de una cifra elevada, está muy por debajo de la de los principales magnates tecnológicos del mundo, en gran parte porque Tim Cook no es fundador ni propietario de Apple Inc., a diferencia de la mayoría del top global de multimillonarios de Bloomberg.

El ranking de los más rico del mundo, de Bloomberg , es encabezado por Elon Musk, de Tesla y SpaceX, con alrededor de 665,000 millones de dólares. En segundo lugar está Larry Page, cofundador de Google (Alphabet), con cerca de 291,000 millones, seguido por Sergey Brin, también cofundador de Google, con aproximadamente 270,000 millones.

En cuarto lugar aparece Jeff Bezos, fundador de Amazon, con alrededor de 270,000 millones de dólares, mientras que en quinto sitio se ubica Mark Zuckerberg, creador de Meta Platforms, con cerca de 243,000 millones.

La brecha es clara: mientras estos empresarios concentran fortunas derivadas de la propiedad y el control de sus compañías, el patrimonio de Cook proviene principalmente de compensaciones ejecutivas y participación accionaria minoritaria dentro de Apple.

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Acciones, incentivos y valor acumulado en Apple

Cook posee más de 800,000 acciones de Apple totalmente consolidadas, además de adjudicaciones ligadas a desempeño. En distintos momentos, el valor de su participación ha superado los 300 millones de dólares, dependiendo de la cotización bursátil.

En años de mayor consolidación de acciones, su compensación anual total ha rebasado los 120 millones de dólares, impulsada por incentivos ligados al rendimiento de la empresa.

A pesar de su nivel de riqueza, Cook ha reiterado en varias ocasiones que planea donar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas a lo largo de su vida.

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Tim Cook: de ejecutivo operativo a multimillonario

Cook ingresó a Apple en 1998 y escaló posiciones hasta convertirse en CEO en 2011, cuando la empresa tenía una capitalización cercana a los 350,000 millones de dólares. Bajo su liderazgo, Apple alcanzó niveles cercanos a los 3.5 billones de dólares, consolidándose como la compañía más valiosa del mundo durante varios años y compitiendo con empresas como Nvidia y Microsoft.

Su paso a presidente ejecutivo del consejo marca el cierre de una etapa en la que su perfil, inicialmente operativo y logístico, se transformó en el de uno de los ejecutivos más influyentes y mejor compensados del sector tecnológico global.

Bajo la dirección de Tim Cook, los ingesos de Apple se elevaron a 108,000 mdd. (Foto: AP)
Tim Cook posee más de 800,000 acciones de Apple totalmente consolidadas. (AP)

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El relevo en Apple

La compañía confirmó que John Ternus será el nuevo CEO a partir de septiembre, en una transición que, según Apple, fue “el resultado de un minucioso proceso de planificación de la sucesión a largo plazo” y aprobada por unanimidad por el consejo de administración.

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Tim Cook Apple Inc

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