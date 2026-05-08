Es importante decir desde un inicio que no están diseñados para audiófilos que buscan mucha calidad. Su sonido es equilibrado, ideal para frecuencias de ruido blanco, sonidos de la naturaleza o ASMR, pues la prioridad es la fidelidad en los tonos suaves que ayudan al cerebro a desconectarse del entorno.

Su punto más destacado es su sistema de reducción de ruido de tres etapas, que combina la cancelación activa de ruido (ANC), el aislamiento pasivo de sus almohadillas de doble capa y una tecnología de enmascaramiento de ronquidos.

Para quienes conviven con una pareja que ronca, el enmascaramiento de ronquidos podría salvar la relación, ya que el sistema detecta las frecuencias específicas del ronquido en tiempo real y ajusta automáticamente el volumen del sonido relajante para cubrir la perturbación.

La versatilidad de uso se divide en dos modos: Bluetooth y local . En el primero, los A30 funcionan como cualquier par de auriculares, hacen streaming desde Spotify o Calm, mientras que el modo local transfiere los sonidos directamente a su memoria interna, eliminando la necesidad de una conexión constante con el teléfono y ahorrando una cantidad considerable de energía.

La aplicación de Soundcore es el centro de mando que eleva el hardware. Desde ella puedes mezclar más de 60 sonidos ambientales para crear tu propia atmósfera perfecta, desde una tormenta eléctrica en el bosque hasta el monótono zumbido de un ventilador industrial, ajustando la intensidad de cada elemento por separado.