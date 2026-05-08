Una función que a menudo se pasa por alto pero que es fundamental es el monitoreo del sueño, ya que gracias a sus sensores de movimiento integrados, los A30 registran cuánto tiempo pasas en cada etapa del sueño (ligero o profundo) y cuántas veces te das la vuelta en la noche. Estos datos se presentan en un informe matutino que ayuda a identificar patrones y mejorar la higiene del descanso a largo plazo.
Tras mi experiencia, puedo asegurar que son un dispositivo que bloquean el ruido externo a la perfección. En mi habitación se suelen escuchar ruidos de la calle y definitivamente fue algo que no me molestó con este dispositivo. Sin embargo, en un lugar como Ciudad de México, eso es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, por el temor a no escuchar la alarma sísmica, algo por lo que tengo dudas respecto a su uso.
Aunque también fueron muy útiles en viajes en avión. Antes de estos audífonos viajaba con unos de diadema, cuya cancelación de ruido es bastante buena, no obstante, para querer dormir siempre fueron muy incómodos. Con los Sleep A30 encontré una solución a dicho problema, pues puedo mover la cabeza a cualquier lado y nunca escuchar la turbina o algún bebé llorando.
¿Quién es el usuario ideal para los Soundcore Sleep A30?
Principalmente, las personas que duermen en una habitación bastante ruidosa, ya sea por elementos internos (su pareja o mascotas) como externos, una calle ruidosa, y, además, tengan el sueño ligero, pues resultan más cómodos que los tapones de espuma.