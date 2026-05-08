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Reseña: Sleep A30, los audífonos que salvarán tu relación si tu pareja ronca

Este dispositivo destaca por su cancelación activa de ruido y el impacto que tienen en las horas de sueño de los usuarios.
vie 08 mayo 2026 01:00 PM
Sleep A30, los audífonos que salvarán tu relación
Es importante decir desde un inicio que no están diseñados para audiófilos que buscan mucha calidad. Su sonido es equilibrado, ideal para frecuencias de ruido blanco, sonidos de la naturaleza o ASMR. (Foto: Soundcore)

Los Soundcore Sleep A30 son unos audífonos inalámbricos diferentes. En un mercado saturado donde domina Apple, este dispositivo no está enfocado en la calidad de sonido, sino en combatir el insomnio y los ronquidos ajenos, una apuesta bastante interesante que puede atraer a más de una persona.

Están diseñados específicamente para usarse mientras duermes. A diferencia de los audífonos tradicionales que sobresalen de la oreja, los A30 son discretos. Tienen un perfil curvo y un peso de apenas 3 gramos y desaparecen dentro del canal auditivo, una arquitectura ergonómica fundamental para quienes duermen de lado, porque la presión se distribuye de tal forma que el dispositivo se siente como una extensión natural del cuerpo.

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Es importante decir desde un inicio que no están diseñados para audiófilos que buscan mucha calidad. Su sonido es equilibrado, ideal para frecuencias de ruido blanco, sonidos de la naturaleza o ASMR, pues la prioridad es la fidelidad en los tonos suaves que ayudan al cerebro a desconectarse del entorno.

Su punto más destacado es su sistema de reducción de ruido de tres etapas, que combina la cancelación activa de ruido (ANC), el aislamiento pasivo de sus almohadillas de doble capa y una tecnología de enmascaramiento de ronquidos.

Para quienes conviven con una pareja que ronca, el enmascaramiento de ronquidos podría salvar la relación, ya que el sistema detecta las frecuencias específicas del ronquido en tiempo real y ajusta automáticamente el volumen del sonido relajante para cubrir la perturbación.

La versatilidad de uso se divide en dos modos: Bluetooth y local . En el primero, los A30 funcionan como cualquier par de auriculares, hacen streaming desde Spotify o Calm, mientras que el modo local transfiere los sonidos directamente a su memoria interna, eliminando la necesidad de una conexión constante con el teléfono y ahorrando una cantidad considerable de energía.

La aplicación de Soundcore es el centro de mando que eleva el hardware. Desde ella puedes mezclar más de 60 sonidos ambientales para crear tu propia atmósfera perfecta, desde una tormenta eléctrica en el bosque hasta el monótono zumbido de un ventilador industrial, ajustando la intensidad de cada elemento por separado.

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Una función que a menudo se pasa por alto pero que es fundamental es el monitoreo del sueño, ya que gracias a sus sensores de movimiento integrados, los A30 registran cuánto tiempo pasas en cada etapa del sueño (ligero o profundo) y cuántas veces te das la vuelta en la noche. Estos datos se presentan en un informe matutino que ayuda a identificar patrones y mejorar la higiene del descanso a largo plazo.

Tras mi experiencia, puedo asegurar que son un dispositivo que bloquean el ruido externo a la perfección. En mi habitación se suelen escuchar ruidos de la calle y definitivamente fue algo que no me molestó con este dispositivo. Sin embargo, en un lugar como Ciudad de México, eso es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, por el temor a no escuchar la alarma sísmica, algo por lo que tengo dudas respecto a su uso.

Aunque también fueron muy útiles en viajes en avión. Antes de estos audífonos viajaba con unos de diadema, cuya cancelación de ruido es bastante buena, no obstante, para querer dormir siempre fueron muy incómodos. Con los Sleep A30 encontré una solución a dicho problema, pues puedo mover la cabeza a cualquier lado y nunca escuchar la turbina o algún bebé llorando.

¿Quién es el usuario ideal para los Soundcore Sleep A30?

Principalmente, las personas que duermen en una habitación bastante ruidosa, ya sea por elementos internos (su pareja o mascotas) como externos, una calle ruidosa, y, además, tengan el sueño ligero, pues resultan más cómodos que los tapones de espuma.

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Asimismo, el viajero frecuente es otro tipo de usuario que les sacaría provecho, pues es alguien que debe enfrentarse a hoteles ruidosos, aviones o trenes donde el silencio es casi un lujo en el que su capacidad de bloquear el entorno los hace superiores a los audífonos de diadema estorbosos.

Sin embargo, es importante resaltar que su precio es el punto más débil. Se sitúan por encima de los 4,000 pesos y si bien su cancelación de ruido es superior a muchas marcas, la calidad de audio baja la relación calidad-precio.

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Audífonos Gadgets

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