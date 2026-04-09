Meta pierde 80,000 mdd con el metaverso y gira hacia IA y wearables

El metaverso no murió por completo. Si bien representó grandes pérdidas de dinero, especialmente para Meta, sentó las bases para nuevas tecnologías.
Meta es la empresa que más apostó por el metaverso, pero también la que más lo padeció. De acuerdo con datos oficiales de la compañía, Reality Labs, su división de realidad aumentada y virtual, ha acumulado pérdidas cercanas a 80,000 millones de dólares desde 2020. Tan solo en el trimestre más reciente, el negocio registró una pérdida operativa de aproximadamente 6,000 millones de dólares sobre 955 millones de dólares en ingresos.
Como parte de esta tendencia, en enero Meta despidió a alrededor de 1,500 empleados de esta división para redirigir sus recursos hacia iniciativas de Inteligencia Artificial, consideradas más rentables y con mayor potencial de crecimiento comercial a corto plazo.