Meta pierde 80,000 mdd con el metaverso y gira hacia IA y wearables

HP y Google, por ejemplo, este año lanzarán Beam, una plataforma de videoconferencias 3D impulsadas por Inteligencia Artificial, la cual es capaz de crear un efecto volumétrico que genera una mayor sensación de realismo sin la necesidad de gafas o cascos especiales.

Greg Baribault, vicepresidente de producto de HP Hybrid Systems, explica que no se trata de una nueva versión del metaverso, pues esta tecnología usaba un avatar como reemplazo del usuario, mientras que su propuesta se centra en mostrar a la persona de forma auténtica.

El metaverso se define como una representación en un universo alternativo, tecnologías como Beam buscan mantener al usuario en un entorno del mundo real a través de una experiencia 3D, detalla el especialista.

Mientras disminuye el interés en desarrollos de metaverso puro, la industria tecnológica redirige capital hacia la IA. Gartner apunta que el gasto global en IA puede alcanzar 2.5 billones de dólares en 2026, un crecimiento de casi 44% respecto a 2025, y se espera que continúe la expansión hacia 2027.

En el Foro Económico Mundial de Davos, Andrew Bosworth, CTO de Meta, afirmó que la compañía está redirigiendo esfuerzos desde plataformas cuidadosamente inmersivas hacia tecnologías habilitadas por IA que demuestran adopción más clara, incluido el desarrollo de wearables inteligentes.

Al respecto Baribault concluye que el gran fallo del metaverso fue que “no está basado en lo visual de la misma manera que una captura real, sino que es una construcción o reemplazo artificial” y por ello, las compañías aprovechan las bases de estos desarrollos con IA.