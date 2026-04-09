Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Meta pierde 80,000 mdd con el metaverso y gira hacia IA y wearables

La empresa redirige inversión a gafas inteligentes que ya generan 1,600 mdd, mientras la IA concentra el crecimiento del sector.
jue 09 abril 2026 04:00 AM
El metaverso se reinventa con nuevas propuestas
HP y Google este año lanzarán Beam una plataforma de videoconferencias 3D impulsadas por Inteligencia Artificial, capaz de crear un efecto volumétrico de los usuarios, algo que genera una sensación de realismo. (Foto: HP)

El metaverso no murió por completo. Si bien representó grandes pérdidas de dinero, especialmente para Meta, sentó las bases para nuevas tecnologías.

Meta es la empresa que más apostó por el metaverso, pero también la que más lo padeció. De acuerdo con datos oficiales de la compañía, Reality Labs, su división de realidad aumentada y virtual, ha acumulado pérdidas cercanas a 80,000 millones de dólares desde 2020. Tan solo en el trimestre más reciente, el negocio registró una pérdida operativa de aproximadamente 6,000 millones de dólares sobre 955 millones de dólares en ingresos.

Como parte de esta tendencia, en enero Meta despidió a alrededor de 1,500 empleados de esta división para redirigir sus recursos hacia iniciativas de Inteligencia Artificial, consideradas más rentables y con mayor potencial de crecimiento comercial a corto plazo.

Publicidad

Sin embargo, esta tendencia no ha desaparecido por completo, sino que se ha transformado por medio de diferentes tecnologías. A finales del año pasado, la directora financiera de la empresa, Susan Li, dijo a los inversionistas que si bien los ingresos de la división disminuyeron en 2025, debido a que no se lanzó un nuevo casco de RV, prevén crecimiento de la mano de sus lentes inteligentes, que comienzan a ganar relevancia en la industria.

“Aún prevemos un crecimiento interanual significativo en los ingresos por gafas de IA en el cuarto trimestre, gracias a la fuerte demanda de los productos que hemos lanzado recientemente”, comentó Li.

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta triplicaron las ventas unitarias del producto en 2025 por un precio de 799 dólares cada una, una cantidad que, de acuerdo con datos de WebPro News, representó alrededor de 1,600 millones de dólares en ingresos tan solo por esta nueva categoría de producto.

Este es el momento de las tecnologías heredadas del metaverso

El metaverso, como se dio a conocer, es una tecnología que se encuentra en el cementerio de las innovaciones. No obstante, las empresas siguen trabajando en torno a los conceptos que puso sobre la mesa.

Publicidad

HP y Google, por ejemplo, este año lanzarán Beam, una plataforma de videoconferencias 3D impulsadas por Inteligencia Artificial, la cual es capaz de crear un efecto volumétrico que genera una mayor sensación de realismo sin la necesidad de gafas o cascos especiales.

Greg Baribault, vicepresidente de producto de HP Hybrid Systems, explica que no se trata de una nueva versión del metaverso, pues esta tecnología usaba un avatar como reemplazo del usuario, mientras que su propuesta se centra en mostrar a la persona de forma auténtica.

El metaverso se define como una representación en un universo alternativo, tecnologías como Beam buscan mantener al usuario en un entorno del mundo real a través de una experiencia 3D, detalla el especialista.

Mientras disminuye el interés en desarrollos de metaverso puro, la industria tecnológica redirige capital hacia la IA. Gartner apunta que el gasto global en IA puede alcanzar 2.5 billones de dólares en 2026, un crecimiento de casi 44% respecto a 2025, y se espera que continúe la expansión hacia 2027.

En el Foro Económico Mundial de Davos, Andrew Bosworth, CTO de Meta, afirmó que la compañía está redirigiendo esfuerzos desde plataformas cuidadosamente inmersivas hacia tecnologías habilitadas por IA que demuestran adopción más clara, incluido el desarrollo de wearables inteligentes.

Al respecto Baribault concluye que el gran fallo del metaverso fue que “no está basado en lo visual de la misma manera que una captura real, sino que es una construcción o reemplazo artificial” y por ello, las compañías aprovechan las bases de estos desarrollos con IA.

Publicidad

Tags

Meta

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad