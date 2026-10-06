La IA da consulta antes que el doctor y gana terreno ante el alto costo de la atención médica

La edición 2025 incluyó a más de 2,000 pacientes y cuidadores usuarios de internet. Entre ellos, 23% recurrió a plataformas de IA para buscar información sobre salud. ChatGPT encabezó las preferencias, seguido por Gemini y Meta AI. Además, 40% de los participantes dijo que utiliza internet con frecuencia para resolver temas relacionados con su salud.

La IA se suma así a un recorrido que ya estaba digitalizado. “65% utiliza herramientas digitales antes de acudir al médico”, señala Adrián Alcántara, CEO de Doctoralia México.

Pero este cambio ocurre en un contexto en el que acceder a la atención médica también representa un desafío económico. El informe Global Medical Trend Rates 2025 de Aon proyectó para México un incremento de 14.5% en los costos médicos de los planes de salud durante 2025, por encima del promedio de 10.7% previsto para América Latina.

Para Caia Taback, directora de Enterprise Accounts de The Joint Chiropractic, una cadena de clínicas quiroprácticas que opera en Estados Unidos, este escenario puede influir en la decisión de buscar información de salud mediante herramientas de IA.

“El costo de la atención médica cambió la forma en que las personas piensan sobre su salud. Cuando el precio influye en la decisión de buscar atención médica, no es difícil imaginar que también influya en que consulten a una IA antes de acudir con un médico”, señala.

Un estudio de KFF realizado en Estados Unidos en marzo de 2026 encontró que 32% de los adultos recurrió a herramientas de IA durante el último año para obtener información o consejos sobre salud. Entre quienes las usaron, 19% dijo que no podía pagar una consulta médica. Entre los usuarios menores de 30 años, esta proporción subió a 29%.

El problema de acceso no es exclusivo de Estados Unidos o México, en América Latina, un estudio de McKinsey sobre los consumidores de servicios de salud encontró que 62% de los encuestados había pospuesto atención médica, principalmente por problemas de accesibilidad y asequibilidad. Además, 26% recurría principalmente a canales digitales como fuente de información sobre prevención y salud, mientras que 20% quería contratar un seguro privado, pero no podía pagarlo.