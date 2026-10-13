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Quitarle el poder de tus datos a las tecnológicas solo te toma 29 minutos

Conoce qué puedes hacer para proteger tu información personal en el entorno digital y recuperar el control sobre el uso que las empresas hacen de tus datos.
mar 13 octubre 2026 07:57 AM
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Primer plano de un teléfono celular con el menú de permisos de una aplicación abierto, donde se muestran los accesos a ubicación, contactos, fotografías, micrófono y cámara, mientras una persona modifica la configuración.
Revisar los permisos de las aplicaciones y conocer las opciones para limitar el uso de la información son medidas para cuidar la privacidad digital. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Cuando instalas una aplicación, aceptar sus términos y condiciones puede parecer el único camino para utilizarla. Sin embargo, eso no significa que debas concederle todos los permisos que solicita. Revisar qué accesos son indispensables y cuáles puedes rechazar es una forma de limitar la información que compartes desde tu celular.

El problema es que pocas personas se detienen a revisar las condiciones de los servicios digitales antes de aceptarlas. De acuerdo con un informe de Security.org, solo 9% de las personas en Estados Unidos lee realmente los términos y condiciones, una proporción que cae a 3% entre quienes tienen de 18 a 34 años. En México, las políticas de privacidad tienen un promedio de 6,938 palabras, cuya lectura tomaría alrededor de 29 minutos.

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Frente a documentos extensos y condiciones que muchas veces se aceptan para acceder a un servicio, revisar los permisos del teléfono ofrece una medida práctica para recuperar parte del control. Fidel Delgado Ramos, gerente coordinador de Business Advisory Services en Salles Sainz Grant Thornton, recomienda aceptar los términos cuando sea necesario para utilizar una aplicación y después revisar, uno por uno, los accesos que solicita. La clave es distinguir entre las condiciones de uso del servicio y los permisos que puedes administrar desde la configuración del dispositivo.

Cinco medidas para proteger tus datos personales en el entorno digital

1. Acepta los términos si necesitas usar la aplicación, pero revisa los permisos

Delgado explica que, en ocasiones, rechazar los términos y condiciones impide utilizar una aplicación. Sin embargo, una vez que el usuario acepta las condiciones, puede encontrarse con solicitudes de acceso a funciones del teléfono que no necesariamente necesita conceder.

“En el momento en que me manda los permisos, es donde te digo, ahí tengo la oportunidad de bloquear”, explica el especialista.

La clave es revisar cada solicitud por separado. Una aplicación para grabar audio, por ejemplo, podría necesitar acceso al micrófono, pero no necesariamente a la galería de fotografías o a la lista de contactos. Si el permiso no es indispensable para la función que buscas, puedes negarlo.

Esto no significa que aceptar los términos garantice que la empresa no recopilará información, el tratamiento de datos también depende de lo que establezca su aviso de privacidad. La medida ayuda a limitar los accesos del dispositivo que el usuario autoriza.

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2. Revisa los permisos que ya concediste

No hace falta esperar a instalar una aplicación para revisar qué información puede consultar. También puedes volver a los ajustes del teléfono y modificar permisos que concediste anteriormente.

En iPhone:

  1. Abre Configuración y entra en Privacidad y seguridad.
  2. Revisa categorías como Localización, Contactos, Fotos, Micrófono y Cámara.
  3. En cada categoría, verifica qué aplicaciones tienen acceso y cambia los permisos que no consideres necesarios.

En Android:

  1. Abre Configuración y busca Privacidad, Seguridad y privacidad o Administrador de permisos. El nombre puede variar según la marca y la versión del sistema.
  2. Entra en categorías como Ubicación, Contactos, Cámara, Micrófono y Fotos y videos.
  3. Revisa qué aplicaciones tienen acceso y retira los permisos que no se justifiquen por su función.

También conviene comprobar si una aplicación permite limitar el acceso a ciertos archivos o autorizar la ubicación únicamente mientras está en uso.

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3. Pregúntate para qué necesitan tus datos

El permiso técnico no es la única cuestión. También importa qué información pide una empresa para prestar un servicio.

Delgado propone adoptar una pregunta sencilla antes de entregar datos personales: ¿para qué los necesitan? Si un servicio solicita tu edad, teléfono, correo electrónico, estado civil o ubicación, revisa si esa información es necesaria para la finalidad que te ofrece.

También recomienda revisar el aviso de privacidad y buscar qué datos recopila la compañía, para qué los utiliza y si contempla compartirlos con terceros, socios o proveedores. Estas condiciones pueden ser relevantes incluso cuando una aplicación no pide permisos adicionales al instalarse.

4. Si no estás de acuerdo con el uso de tus datos, puedes ejercer tus derechos

Cuando se trata de una empresa que recopila datos personales en México, el usuario puede recurrir a los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), conforme a las condiciones y procedimientos aplicables.

El derecho de oposición permite solicitar que los datos no se utilicen para determinados fines. Por ejemplo, una persona puede pedir que una empresa deje de utilizar su información para ciertas comunicaciones comerciales. La solicitud debe dirigirse a la organización responsable mediante el mecanismo que indique su aviso de privacidad.

Delgado recomienda hacer la petición por escrito y conservar evidencia del trámite. Los plazos de respuesta dependen del derecho ejercido y de las disposiciones aplicables, por lo que es importante consultar el procedimiento correspondiente en el aviso de privacidad.

5. No olvides que tus datos también circulan fuera de las aplicaciones

Limitar permisos es una medida concreta, pero no resuelve todos los riesgos. La información personal también puede recopilarse al contratar servicios, participar en promociones, llenar formularios o entregar una identificación en un establecimiento.

Por eso, además de revisar la configuración del teléfono, conviene compartir solo los datos necesarios, preguntar quién los utilizará y consultar el aviso de privacidad antes de proporcionarlos. Una empresa puede recurrir a proveedores externos para prestar sus servicios, de modo que también es relevante saber cómo contempla el tratamiento y la transferencia de la información.

La protección de datos no depende únicamente de leer cada documento legal de principio a fin. También implica revisar las decisiones cotidianas: qué información compartes, qué accesos concedes y qué usos estás dispuesto a permitir.

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Tags

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tecnología ciberseguridad

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