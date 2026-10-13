Quitarle el poder de tus datos a las tecnológicas solo te toma 29 minutos

Frente a documentos extensos y condiciones que muchas veces se aceptan para acceder a un servicio, revisar los permisos del teléfono ofrece una medida práctica para recuperar parte del control. Fidel Delgado Ramos, gerente coordinador de Business Advisory Services en Salles Sainz Grant Thornton, recomienda aceptar los términos cuando sea necesario para utilizar una aplicación y después revisar, uno por uno, los accesos que solicita. La clave es distinguir entre las condiciones de uso del servicio y los permisos que puedes administrar desde la configuración del dispositivo.

Cinco medidas para proteger tus datos personales en el entorno digital

1. Acepta los términos si necesitas usar la aplicación, pero revisa los permisos

Delgado explica que, en ocasiones, rechazar los términos y condiciones impide utilizar una aplicación. Sin embargo, una vez que el usuario acepta las condiciones, puede encontrarse con solicitudes de acceso a funciones del teléfono que no necesariamente necesita conceder.

“En el momento en que me manda los permisos, es donde te digo, ahí tengo la oportunidad de bloquear”, explica el especialista.

La clave es revisar cada solicitud por separado. Una aplicación para grabar audio, por ejemplo, podría necesitar acceso al micrófono, pero no necesariamente a la galería de fotografías o a la lista de contactos. Si el permiso no es indispensable para la función que buscas, puedes negarlo.

Esto no significa que aceptar los términos garantice que la empresa no recopilará información, el tratamiento de datos también depende de lo que establezca su aviso de privacidad. La medida ayuda a limitar los accesos del dispositivo que el usuario autoriza.



2. Revisa los permisos que ya concediste

No hace falta esperar a instalar una aplicación para revisar qué información puede consultar. También puedes volver a los ajustes del teléfono y modificar permisos que concediste anteriormente.

En iPhone:

Abre Configuración y entra en Privacidad y seguridad. Revisa categorías como Localización, Contactos, Fotos, Micrófono y Cámara. En cada categoría, verifica qué aplicaciones tienen acceso y cambia los permisos que no consideres necesarios.

En Android:

Abre Configuración y busca Privacidad, Seguridad y privacidad o Administrador de permisos. El nombre puede variar según la marca y la versión del sistema. Entra en categorías como Ubicación, Contactos, Cámara, Micrófono y Fotos y videos. Revisa qué aplicaciones tienen acceso y retira los permisos que no se justifiquen por su función.

También conviene comprobar si una aplicación permite limitar el acceso a ciertos archivos o autorizar la ubicación únicamente mientras está en uso.