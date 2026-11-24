Según el reporte, los consejeros determinaron que Huang incumplió el código de conducta de Nvidia tanto por sus relaciones como por la falta de transparencia respecto a ellas. Sin embargo, después de discutir con el ejecutivo la importancia de la honestidad, concluyeron que su restitución representaba la mejor alternativa para la compañía.

El lunes 23 de noviembre, Nvidia anunció que su consejo de administración votó por unanimidad a favor del regreso de Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del propio consejo, apenas 11 días después de su renuncia.

Las infidelidades de Jensen Huang

La crisis que derivó en la salida temporal del fundador de Nvidia comenzó tras las revelaciones sobre su presunta relación extramarital con Alice Huang , exdirectiva de Megaspeed International, empresa de computación en la nube con sede en Singapur y cliente del fabricante de chips.

El caso trascendió el ámbito personal debido a los presuntos vínculos de la empresaria con los servicios de inteligencia de China y las preocupaciones sobre su posible acceso a información confidencial de Nvidia, una compañía estratégica para Estados Unidos en la carrera por el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

Posteriormente, The New York Times reveló una presunta relación entre el empresario y Kimberly Powell , vicepresidenta del área de salud de Nvidia. Reuters también reportó una supuesta relación con otra empleada de la compañía, cuya identidad no trascendió.

Hasta el momento, se desconoce el número total de relaciones extramaritales que Huang habría reconocido ante el consejo de administración. Nvidia tampoco ha confirmado públicamente las nuevas revelaciones.

Trump respaldó el regreso de Jensen Huang

La restitución del empresario contó con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y del vicepresidente, JD Vance.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, informó a ambos funcionarios durante el fin de semana que el Departamento de Justicia no tenía una investigación contra Huang ni contaba con pruebas de que el empresario representara una amenaza para la seguridad nacional.

