Samsung Galaxy Watch9 de 40 mm: de 6,999 a 6,299 pesos (10% de descuento) en Liverpool. Permite registrar actividades deportivas, monitorear el sueño y consultar notificaciones del smartphone.
HONOR Watch X5i: de 1,299 a 909.30 pesos (30% de descuento) en Liverpool. Es una alternativa para quienes buscan un reloj inteligente por menos de 1,000 pesos.
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular: desde 7,149 pesos, frente a un precio de referencia de 10,999 pesos (35% de descuento), en Liverpool. Cuenta con pantalla OLED Retina, herramientas de seguimiento de salud y actividad física, además de conectividad celular mediante un operador compatible.
Huawei Watch GT Runner 2: de 17,999 a 6,499 pesos (63.9% de descuento) en Huawei México. La promoción incluye dos relojes deportivos orientados al seguimiento de carreras y entrenamientos, por un precio equivalente a 3,249.50 pesos por dispositivo.
Samsung Galaxy Watch Ultra2: disponible desde 12,998.99 pesos en Samsung México. Como parte de su campaña Cyber Weeks, el fabricante anuncia un cupón del 25% de descuento con el código ECO_25. El dispositivo está en preventa y es necesario verificar el precio final en el carrito.
Cámaras fotográficas y de video
Para los aficionados a la fotografía, viajeros y creadores de contenido, el Black Friday y el Cyber Monday incluyen descuentos en cámaras instantáneas, equipos de lentes intercambiables y dispositivos diseñados para grabar video en movimiento.
Fujifilm X Half (X-HF1): con un 35% de descuento en la tienda oficial de Fujifilm México. Es una cámara digital compacta lanzada en 2025, con sensor de una pulgada de 17.7 megapíxeles y lente fijo. Su diseño está inspirado en las cámaras analógicas de medio formato.
Kodak Charmera: de 1,500 a 812 pesos (45.9% de descuento) en Liverpool. Es una cámara digital de formato miniatura y estética retro que se comercializa en una caja sorpresa con diferentes diseños.
DJI Osmo Action 6, paquete Aventura: de 10,749 a 8,999 pesos (16.3% de descuento) en Liverpool. Permite grabar video en resolución 4K y está diseñada para registrar actividades deportivas y experiencias al aire libre.
Fujifilm Instax Mini Evo Cinema: de 9,999 a 6,999.30 pesos (30% de descuento) en Liverpool. Combina funciones de fotografía instantánea y grabación de video.
Canon EOS R50: de 24,999 a 12,999 pesos (48% de descuento). Es una cámara sin espejo con sensor APS-C de 24.2 megapíxeles, grabación de video en 4K y lente de 18-45 mm incluido.
Sony ZV-E10K: de 20,999 a 12,999 pesos (38.1% de descuento). Cuenta con un sensor APS-C de 24.2 megapíxeles, pantalla articulada y grabación de video en 4K, características orientadas a la creación de contenido.
Consolas y videojuegos
Las promociones también incluyen consolas de Nintendo y PlayStation, así como equipos portátiles de ASUS y Lenovo que permiten acceder a videojuegos de PC sin necesidad de utilizar una computadora de escritorio.
Nintendo Switch 2: de 13,999 a 12,799 pesos (8.6% de descuento) en Liverpool. Cuenta con una pantalla LCD de 7.9 pulgadas, 256 GB de almacenamiento interno y controles Joy-Con 2. Permite jugar tanto de manera portátil como conectada a un televisor.
Nintendo Switch 2, paquete Sports Resort: de 14,699 a 12,200 pesos (17% de descuento) en Liverpool. Incluye la consola de 256 GB, el videojuego y tres meses de Nintendo Switch Online.
PlayStation 5 Digital, edición Wolverine: de 31,428 a 19,999 pesos (36.4% de descuento) en Liverpool. La versión anunciada cuenta con 825 GB de almacenamiento y prescinde de una unidad lectora de discos.
ASUS ROG Xbox Ally: de 23,249 a 17,879 pesos (23.1% de descuento) en Liverpool. Cuenta con una pantalla de 7 pulgadas con resolución Full HD y tasa de actualización de 120 Hz, procesador AMD Ryzen Z2 A, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Funciona con Windows 11.
Xbox Series X Digital: disponible por 16,999 pesos en Liverpool y otros establecimientos. Incorpora 1 TB de almacenamiento SSD y permite jugar en resolución 4K. Al tratarse de la edición digital, no cuenta con lector de discos. El catálogo no especifica el porcentaje de descuento.
Antes de adquirir cualquiera de estos dispositivos, es recomendable comparar los precios entre establecimientos, verificar quién comercializa el producto , consultar las condiciones de garantía y revisar si el descuento requiere utilizar una tarjeta bancaria determinada.