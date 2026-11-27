Las promociones incluyen descuentos directos, paquetes de dispositivos y meses sin intereses, dependiendo de la marca y el establecimiento, por lo que pueden variar de acuerdo con la disponibilidad, configuración y vigencia de las promociones.

Audífonos inalámbricos en oferta durante el BlackFriday

Desde marcas como JBL, Bosé, y Sony, hasta Samsung y Huawei, estas cuentan con alternativas para escuchar música, realizar llamadas o practicar actividades deportivas.

Sony WH-CH730N: de 3,499 pesos a 1,799 /49% de descuento). Cuentan con cancelación de ruido, diseño de diadema de 207g con almohadillas cómodas y no se arrugan. Vienen en colores como azul, blanco, negro, rosa y beige.

JBL Endurance Race 2: de 1,999 a 1399 pesos (30% de descuento). Tienen índice de protección IP68 lo cual indica su resistencia al polvo y agua tanto de mar cómo dulce. Incluso si el estuche cae al agua (IPX2) está protegido y están disponibles en color negro.

JBL Vibe Beam 2: de 1,299 a 844 pesos (35% de descuento). Son una alternativa de audífonos con cancelación de ruido y sonido JBL Pure Bass. Incorporan drivers dinámicos de 8 mm, estas son las pequeñas bocinas internas que están integradas en cada audífono y están encargados de transformar las señales eléctricas del teléfono en ondas de sonido. Disponibles en color blanco, azul y negro.

Huawei Free Buds Neo estándar: de 2,499 a 1,499 pesos, un ahorro de 1,000 pesos y cupón de hasta 2,000 pesos extra. Los audífonos son de cuerpo compacto y ligero con cancelación de ruido adaptativo y sonido vivo que incluyen un nuevo estuche de carga con silueta cercana a la proporción áurea. Puedes encontrarlo en colores plateado, balnco, negro y rosa.

Huawei Free Buds Neo en paquete: de 8,499 pesos a 4,999, con ahorro de 3,500 pesos, y cupón de hasta 2,000 extras. Los audífonos están acompañados del Huawei Nova Y74 en azul o negro de 8GB+256GB con batería de 6,620mAh, Super Charge 40W, pantalla EyeEase de 6.67”. Su precio normalmente es de 4,199 pesos y también incluye Huawei Care, paquete de protección total de 899 pesos sin costo extra.