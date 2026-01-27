"El Ejército ciego", fábula oscura y poderosa, da a David Toscana el Premio Alfaguara 2026

"A partir de un hecho histórico en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15,000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional", explicó Volpi sobre la obra de Toscana, de 64 años.

"Alejándose del relato histórico convencional", Toscana ofrece "una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia, narrada en primera persona por Caro el escriba", continuó Volpi.

El manuscrito, precisamente, fue presentado al premio bajo el seudónimo de Caro el escriba.

Toscana, residente desde hace un tiempo en Madrid, estuvo presente en la ceremonia de entrega del premio, que se celebró en el Palacio de Cibeles, en pleno centro de la capital española.

Toscana dijo que el Alfaguara "es el que queremos" los autores, "por esta virtud que tiene el premio de que simultáneamente se publica en todos los países de habla hispana y esto es para un escritor lo más codiciado".

Celebramos el triunfo de David Toscana, escritor mexicano y ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 por EL EJÉRCITO CIEGO, obra presentada bajo el seudónimo Kozaro, el Escriba y con el mismo título. ¡Felicitaciones! ✒️📖 #PremioAlfaguara #PremioAlfaguara2026 pic.twitter.com/maMcKXNEa4 — Alfaguara Editorial (@AlfaguaraMex) January 27, 2026

En la edición XXIX se recibieron 1,140 manuscritos; 524 de España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.