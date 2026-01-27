El escritor David Toscana obtuvo el Premio Alfaguara 2026 por el libro “El Ejército Ciego”, de acuerdo con lo que informó este martes desde Madrid, España, el presidente del jurado, el mexicano Jorge Volpi.
"El Ejército ciego", fábula oscura y poderosa, da a David Toscana el Premio Alfaguara 2026
"A partir de un hecho histórico en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15,000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional", explicó Volpi sobre la obra de Toscana, de 64 años.
"Alejándose del relato histórico convencional", Toscana ofrece "una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia, narrada en primera persona por Caro el escriba", continuó Volpi.
El manuscrito, precisamente, fue presentado al premio bajo el seudónimo de Caro el escriba.
Toscana, residente desde hace un tiempo en Madrid, estuvo presente en la ceremonia de entrega del premio, que se celebró en el Palacio de Cibeles, en pleno centro de la capital española.
Toscana dijo que el Alfaguara "es el que queremos" los autores, "por esta virtud que tiene el premio de que simultáneamente se publica en todos los países de habla hispana y esto es para un escritor lo más codiciado".
Celebramos el triunfo de David Toscana, escritor mexicano y ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 por EL EJÉRCITO CIEGO, obra presentada bajo el seudónimo Kozaro, el Escriba y con el mismo título. ¡Felicitaciones! ✒️📖 #PremioAlfaguara #PremioAlfaguara2026 pic.twitter.com/maMcKXNEa4
— Alfaguara Editorial (@AlfaguaraMex) January 27, 2026
En la edición XXIX se recibieron 1,140 manuscritos; 524 de España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.
¿Quién es David Toscana?
El escritor nació en Monterrey, Nuevo León, el 7 de noviembre de 1961. Actualmente tiene 64 años.
Estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de la entidad. También fue parte de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).
Becario del Centro de Escritores de Nuevo León, 1990, y del FONCA.
Es conocido por novelas como Estación Tula (1995), Santa María del Circo (1998) y El último lector (2004), traducidas a 17 idiomas.
En 2005 obtuvo el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada (premio honorario) y el Premio de Narrativa Antonin Artaud por El último lector. Premio José María Arguedas 2008 por El ejército iluminado. Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por Olegaroy.
"La novela habla "por sí misma"
Toscana "ha creado una de las obras más singulares y fascinantes de la lengua española en estos 30 años", alabó Volpi a su compatriota.
Al hacer referencia "a un remoto suceso del siglo XI en un apartado rincón de los Balcanes" el libro "refleja muchas metáforas de nuestro tiempo", agregó Volpi.
El galardonado explicó, de todas maneras, que al escribir la novela no pensó "mucho en nuestra época".
"Las novelas piensan por sí solas. Una vez que uno crea una alegoría, una metáfora, una historia, unos personajes y de algún modo te sustentas en las raíces clásicas de la literatura, la novela va a hablar por sí misma", dijo Jorge Volpi.
¿En qué consiste el Premio Alfaguara?
El galardón consiste en 175,000 dólares y una escultura del artista español Martín Chirino, y la publicación simultánea en España, Latinoamérica y Estados Unidos.
El jurado de esta edición estuvo presidido por Volpi, Brenda Navarro y Agustina Bazterrica, mexicana y argentina, y el periodista cultural español Óscar López.
Toscana se une a una lista de escritores distinguidos con el Alfaguara, como la mexicana Elena Poniatowska (2001, "La piel del cielo"), el argentino Tomás Eloy Martínez (2002, "El vuelo de la reina"), la colombiana Laura Restrepo ("Delirio", 2004), el nicaragüense Sergio Ramírez ("Margarita, está linda la mar", 1998) y el mencionado Volpi ("Una novela criminal", 2018).
El año pasado, el premio recayó en el argentino Guillermo Saccomanno y su obra "Arderá el viento".
La editorial Alfaguara fue fundada en 1964 y un año después creó el premio que lleva su nombre.