De vender tubos a convertirse en “el barón del acero”: el empresario que levantó su imperio al estilo Slim

En México hay empresarios sumamente mediáticos, como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Emilio Azcárraga . Sin embargo, también existen otros que, aunque aparecen con menor frecuencia en las noticias o en redes sociales, tienen un peso determinante en la economía del país. Uno de ellos es Rufino Vigil González, conocido como el “barón del acero”.
Estas posiciones lo han llevado a ser considerado uno de los hombres más ricos del país, incluso dentro del top 10 nacional. Por ello, vale la pena revisar quién es Rufino Vigil González, cómo construyó su fortuna, cuál es el alcance de su empresa y por qué, en algunos momentos, se le ha comparado con Carlos Slim por ciertas estrategias empresariales.
Publicidad
¿Quién es Rufino Vigil González y cómo hizo su fortuna?
Rufino Vigil González nació el 1 de junio de 1948 en la Ciudad de México y es ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores , hoy preside el Consejo de Administración de Industrias CH (ICH) y de su principal subsidiaria, Grupo Simec, dos compañías clave dentro de la industria siderúrgica en Norteamérica.
Su trayectoria en el sector comenzó lejos de las oficinas corporativas. A los 25 años trabajaba como vendedor de tubos de acero y, desde 1973, empezó a ocupar puestos directivos en empresas vinculadas a esta industria. El punto de inflexión llegó en 1991, cuando su familia adquirió los activos de Industrias CH al Grupo Industrial Hermes. En ese momento, la compañía tenía una capacidad de producción cercana a las 100,000 toneladas anuales.
A partir de esa base comenzó una estrategia de crecimiento apoyada en adquisiciones. Primero sumó Procarsa en 1993, especializada en tubería con costura. En 2001 concretó la compra de Grupo Simec por unos 280 millones de dólares, operación que duplicó los activos del grupo y le dio control de plantas en Guadalajara y Mexicali. Más adelante incorporó la estadounidense Republic Steel en 2005 y Grupo San en 2008, fortaleciendo su presencia en distintos segmentos del mercado del acero, según su página web
La expansión también cruzó fronteras. Entre 2011 y 2018, el grupo instaló operaciones en Brasil, con lo que Industrias CH se convirtió en la primera siderúrgica mexicana con presencia productiva en ese país. Actualmente el conglomerado opera en México, Estados Unidos, Canadá y Brasil, con una capacidad instalada cercana a las 7.5 millones de toneladas de acero líquido al año.
Buena parte de la fortuna de Vigil González está ligada a su participación en la empresa, donde posee alrededor del 63.32% de las acciones. Según estimaciones para 2026, su patrimonio ronda los 2,900 millones de dólares.
La lógica es similar a la que utilizó Slim para construir su imperio. Durante crisis económicas o momentos de debilidad empresarial, el magnate adquirió compañías a precios bajos para reorganizarlas y volverlas rentables. Vigil ha seguido una estrategia parecida dentro del negocio del acero: identificar empresas con potencial, comprarlas y mejorar su operación mediante control de costos y mayor eficiencia.
Esa fórmula explica varias de las adquisiciones que han impulsado el crecimiento de Industrias CH, como Procarsa en 1993, Grupo Simec en 2001 o la estadounidense Republic Steel en 2005. En todos los casos, la apuesta ha sido fortalecer la operación industrial y aprovechar el flujo de efectivo del propio negocio para financiar la expansión.
Además, ambos empresarios comparten una filosofía de gestión marcada por la austeridad, estructuras corporativas ligeras y una fuerte disciplina financiera. Sin embargo, hay una diferencia clara en el alcance de sus estrategias: mientras Slim construyó un conglomerado diversificado con presencia en múltiples sectores, Vigil ha concentrado su expansión casi exclusivamente en la industria siderúrgica, donde ha consolidado su posición como uno de los principales productores de acero en el continente.
Según su reporte anual 2024 , Industrias CH mantiene una posición financiera sólida pese a un entorno complicado para sectores como la construcción y el automotriz. La empresa reportó ventas por 38,384 millones de pesos, una caída de 18% frente a 2023, mientras que su EBITDA fue de 7,576 millones de pesos. En contraste, la utilidad neta mayoritaria se elevó a 9,386 millones de pesos.
Uno de los rasgos distintivos del grupo es su disciplina financiera: la compañía no tiene deuda bancaria y financia sus operaciones con flujo de efectivo propio. Además, su capital contable creció 18% en 2024, hasta alcanzar 70,771 millones de pesos.
El conglomerado opera 28 plantas en México, Estados Unidos, Canadá y Brasil, con ventas de 2.27 millones de toneladas de acero. México concentra 58% de sus ingresos, mientras que Brasil, con 36%, se ha convertido en su principal apuesta de expansión. En contraste, la empresa suspendió indefinidamente en 2023 las operaciones de su subsidiaria Republic Steel en Estados Unidos por condiciones económicas adversas.
En México, Industrias CH mantiene posiciones relevantes en el mercado del acero, con cerca de 20% del segmento de aceros especiales, además de participaciones en perfiles comerciales, varilla y tubería. En el ranking de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, la compañía ocupa el lugar 137.
Las lecciones del “barón del acero”
La trayectoria de Rufino Vigil González deja varias lecciones sobre cómo construir un imperio industrial en un sector tan cíclico y competitivo como el del acero. La primera es la paciencia estratégica: su crecimiento no se basó en expansiones aceleradas, sino en identificar oportunidades concretas, muchas veces en empresas con problemas operativos o financieros.
La segunda es la disciplina operativa. A diferencia de otros conglomerados que apuestan por estructuras corporativas complejas, su modelo ha privilegiado organizaciones ligeras, control estricto de costos y un uso prudente de la deuda.
Finalmente, su historia también muestra el valor de la especialización. Mientras otros empresarios mexicanos diversificaron sus inversiones en múltiples sectores, Vigil concentró sus esfuerzos en entender a fondo un solo negocio y escalarlo a nivel internacional. Ese enfoque, sostenido durante décadas, es lo que terminó por convertirlo en una de las figuras más influyentes —aunque discretas— de la industria siderúrgica en el continente.