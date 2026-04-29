De vender tubos a convertirse en “el barón del acero”: el empresario que levantó su imperio al estilo Slim

¿Quién es Rufino Vigil González y cómo hizo su fortuna?

Rufino Vigil González nació el 1 de junio de 1948 en la Ciudad de México y es ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores , hoy preside el Consejo de Administración de Industrias CH (ICH) y de su principal subsidiaria, Grupo Simec, dos compañías clave dentro de la industria siderúrgica en Norteamérica.

Su trayectoria en el sector comenzó lejos de las oficinas corporativas. A los 25 años trabajaba como vendedor de tubos de acero y, desde 1973, empezó a ocupar puestos directivos en empresas vinculadas a esta industria. El punto de inflexión llegó en 1991, cuando su familia adquirió los activos de Industrias CH al Grupo Industrial Hermes. En ese momento, la compañía tenía una capacidad de producción cercana a las 100,000 toneladas anuales.

A partir de esa base comenzó una estrategia de crecimiento apoyada en adquisiciones. Primero sumó Procarsa en 1993, especializada en tubería con costura. En 2001 concretó la compra de Grupo Simec por unos 280 millones de dólares, operación que duplicó los activos del grupo y le dio control de plantas en Guadalajara y Mexicali. Más adelante incorporó la estadounidense Republic Steel en 2005 y Grupo San en 2008, fortaleciendo su presencia en distintos segmentos del mercado del acero, según su página web

La expansión también cruzó fronteras. Entre 2011 y 2018, el grupo instaló operaciones en Brasil, con lo que Industrias CH se convirtió en la primera siderúrgica mexicana con presencia productiva en ese país. Actualmente el conglomerado opera en México, Estados Unidos, Canadá y Brasil, con una capacidad instalada cercana a las 7.5 millones de toneladas de acero líquido al año.

Buena parte de la fortuna de Vigil González está ligada a su participación en la empresa, donde posee alrededor del 63.32% de las acciones. Según estimaciones para 2026, su patrimonio ronda los 2,900 millones de dólares.