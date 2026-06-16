Partidos del Mundial hoy, 16 de junio 2026: dónde ver y a qué hora el debut de Francia y Argentina

Ha sido él quien, como capitán, ha negociado con el presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, las primas para el Mundial y el cupo de entradas concedidas a los jugadores para cada uno de los partidos disputados durante el torneo.

Francia es actualmente el subcampeón Mundial y enfrentará a la selección de Senegal en su debut en la edición de 2026.

Argentina quiere retener el título

Listo para jugar su último Mundial, el defensa Nicolás Otamendi afirmó que Argentina llega en buen momento para intentar revalidar el trofeo pero advirtió que deben tener "humildad".

"Tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición", dijo el experimentado central en la conferencia de prensa previa al debut del martes ante Argelia por el Grupo J.

"Creo que llegamos bien y vamos a dar el máximo porque sabemos que somos el campeón y que todos nos van a querer ganar", recalcó el zaguero en la conferencia en el estadio de Kansas City, previo a su debut en la justa mundialista el martes 16 de junio.

Otamendi, de 38 años, es uno de los 17 jugadores convocados que lograron la corona en el Mundial de Catar 2022.

La Albiceleste tratará de ser la primera selección en repetir trofeo desde Brasil en 1962 con la guía y el ejemplo de Lionel Messi.

Todos quieren ver jugar a Messi

En la víspera del debut mundialista de Argentina ante Argelia, el seleccionador Lionel Scaloni confirmó este lunes que su líder Lionel Messi se encuentra en buenas condiciones y tendrá un peso fundamental en la pugna por revalidar el trofeo.

A Messi "todo el mundo lo quiere ver dentro de una cancha, no solo los argentinos, por lo que le genera a todo el mundo", aseguró el timonel al ser preguntado por el estado de Messi en su conferencia en Kansas City.

A punto de cumplir 39 años, el gran capitán sufrió una lesión muscular a finales de mayo jugando con el Inter Miami que activó todas las alarmas en su país.

La recuperación de Messi, sin embargo, dio frutos y la semana pasada reapareció en un amistoso ante Islandia jugando 20 minutos y anotando un gol de penal.

Con sus palabras, Scaloni dio a entender que Messi está listo para debutar el martes en el sexto Mundial de su gloriosa carrera, récord de la historia del torneo.