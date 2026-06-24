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México vs. Chequia: cuánto valen sus plantillas y quién es el jugador más caro de cada selección

Las selecciones de ambos países se enfrentan en un partido de la fase de grupos del Mundial de Futbol 2026. Este es el valor económico de cada una.
mié 24 junio 2026 12:39 PM
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Entre México y Chequia hay una diferencia de 3.67 millones de euros: quién es el jugador más caro de cada selección
Ambas selecciones se enfrentan este miércoles en el Estadio CDMX a las 19:00 horas, como parte de la fase de grupos del Mundial de Futbol. (Fotos: @ceskarepre_cz y Facebook Selección Nacional de México
)

La selección de México enfrenta este 24 de junio a la de Chequia en su tercer partido y último de la fase de grupos del Mundial de Futbol 2026, que se jugará en el Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca), por lo que resulta útil saber en términos económicos cuál selección vale más, qué jugador es el más valioso, además del lugar que ocupa en la FIFA.

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¿Cuánto vale la selección de Chequia?

La plantilla está conformada por 26 jugadores, cuya edad promedio es de 27 años. Ocupa el lugar 40 de la clasificación de la FIFA, muy alejado del que ocupa la selección de México que tiene el puesto número 14.

También vale menos que el tricolor, de acuerdo con datos del portal especializado Transfermarkt , la selección de Chequia tiene un valor de mercado estimado en 188.18 millones de euros.

El jugador más valioso es el defensa central, LadislavKrejčí, jugador del Wolverhampton Wanderers, de la Premier League con 22 millones de euros.

Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers) — 22 millones de euros

Lucas Hornicek (SC Braga) — 18 millones de euros

Matej Kovar (PSV Eindhoven) — 8 millones de euros

Jindrich Stanek (SK Slavia Praga) —2 millones de euros

Robin Hranac (TSG 1899 Hoffenheim) 10 millones de euros

Stepan Chaloupek (SK Slavia Praga) —10 millones de euros

David Zima (SK Slavia Praga) — 7 millones de euros

Tomas Holes (SK Slavia Praga) — un millón de euros

Jaroslav Zelený (AC Sparta Praga) — 600 mil euros

David Jurásek ( SK Slavia Praga) —5 millones de euros

Vladimír Coufal ( TSG 1899 Hoffenheim) — 2.50 millones de euros

Tomáš Souček ( West Ham United) —10 millones de euros

Michal Sadílek (SK Slavia Praga) — 8 millones de euros

Lukas Cerv ( FC Viktoria Plzen) — 6 millones de euros

Hugo Sochurek (AC Sparta Praga) —3.50 millones de euros

Alexandr Sojka (FC Viktoria Plzen) — 2.30 millones de euros

Vladimír Darida (FC Hradec Kralove) —375 mil euros

David Doudera (SK Slavia Praga) — 3.50 millones de euros

Pavel Suic (Olympique de Lyon) — 20 millones de euros

Denis Visinsky ( FC Viktoria Plzen) — 3 millones de euros

Lukas Provod ( SK Slavia Praga) — 8 millones de euros

Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) —18 millones de euros

Adam Hlozek (TSG 1899 Hoffenheim) — 10 millones de euros

Mojmír Chytil (SK Slavia Praga) — 4 millones de euros

Jan Kuchta (AC Sparta Praga) 2.70 millones de euros

Tomas Chory (SK Slavia Praga) 2.70 millones de euros

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¿Cuánto vale la selección de México?

De acuerdo con datos del portal especializado Transfermarkt , la selección mexicana tiene un valor de mercado estimado en 191.85 millones de euros, la moneda de referencia en la mayoría de las transferencias internacionales de futbol. Es decir, los jugadores a cargo de Javier Aguirre valen 3.67 millones de euros más que la selección de Chequia.

De manera particular, el jugador más valioso es Santiago Giménez. El delantero del AC Milan está tasado en 18 millones de euros , de acuerdo con Transfermarkt. Le siguen Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce, y Armando González, delantero de Chivas, ambos con un valor de mercado de 15 millones de euros.

En cuanto al lugar que ocupa dentro del ranking de las selecciones de la FIFA, el tricolor ocupa el lugar número 14.

Los más valioso de la selección:

Santiago Giménez (AC Milan) — 18 millones de euros

Edson Álvarez (Fenerbahce) — 15 millones de euros

Armando González (Guadalajara) — 15 millones de euros

Julián Quiñones (Al-Qadsiah) — 14 millones de euros

Johan Vásquez (Génova) — 12 millones de euros

Érik Lira (Cruz Azul) — 12 millones de euros

Obed Vargas (Atlético de Madrid) — 10 millones de euros

Gilberto Mora (Tijuana) — 10 millones de euros

Alexis Vega (Toluca) — 8 millones de euros

Brian Gutiérrez (Guadalajara) — 8 millones de euros

Roberto Alvarado (Guadalajara) — 7.5 millones de euros

César Montes (Lokomotiv Moscú) — 7.5 millones de euros

Orbelín Pineda (AEK Atenas) — 7 millones de euros

Israel Reyes (América) — 6.5 millones de euros

Raúl Rangel (Guadalajara) — 6.5 millones de euros

Álvaro Fidalgo (Real Betis) — 6 millones de euros

Luis Chávez (Dinamo Moscú) — 6 millones de euros

Mateo Chávez (AZ Alkmaar) — 4 millones de euros

César Huerta (Anderlecht) — 3.5 millones de euros

Raúl Jiménez (Fulham) — 3 millones de euros

Luis Romo (Guadalajara) — 3 millones de euros

Jesús Gallardo (Toluca) — 2.8 millones de euros

Carlos Acevedo (Santos Laguna) — 2.8 millones de euros

Jorge Sánchez (PAOK) — 2 millones de euros

Guillermo Martínez (Pumas) — 1.5 millones de euros

Guillermo Ochoa (AEL Limassol) — 250 mil euros

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Con información de AFP y FIFA

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