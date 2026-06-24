Entre México y Chequia hay una diferencia de 3.67 millones de euros: quién es el jugador más caro de cada selección

¿Cuánto vale la selección de México?

De acuerdo con datos del portal especializado Transfermarkt , la selección mexicana tiene un valor de mercado estimado en 191.85 millones de euros, la moneda de referencia en la mayoría de las transferencias internacionales de futbol. Es decir, los jugadores a cargo de Javier Aguirre valen 3.67 millones de euros más que la selección de Chequia.

De manera particular, el jugador más valioso es Santiago Giménez. El delantero del AC Milan está tasado en 18 millones de euros , de acuerdo con Transfermarkt. Le siguen Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce, y Armando González, delantero de Chivas, ambos con un valor de mercado de 15 millones de euros.

En cuanto al lugar que ocupa dentro del ranking de las selecciones de la FIFA, el tricolor ocupa el lugar número 14.

Los más valioso de la selección:

Santiago Giménez (AC Milan) — 18 millones de euros

Edson Álvarez (Fenerbahce) — 15 millones de euros

Armando González (Guadalajara) — 15 millones de euros

Julián Quiñones (Al-Qadsiah) — 14 millones de euros

Johan Vásquez (Génova) — 12 millones de euros

Érik Lira (Cruz Azul) — 12 millones de euros

Obed Vargas (Atlético de Madrid) — 10 millones de euros

Gilberto Mora (Tijuana) — 10 millones de euros

Alexis Vega (Toluca) — 8 millones de euros

Brian Gutiérrez (Guadalajara) — 8 millones de euros

Roberto Alvarado (Guadalajara) — 7.5 millones de euros

César Montes (Lokomotiv Moscú) — 7.5 millones de euros

Orbelín Pineda (AEK Atenas) — 7 millones de euros

Israel Reyes (América) — 6.5 millones de euros

Raúl Rangel (Guadalajara) — 6.5 millones de euros

Álvaro Fidalgo (Real Betis) — 6 millones de euros

Luis Chávez (Dinamo Moscú) — 6 millones de euros

Mateo Chávez (AZ Alkmaar) — 4 millones de euros

César Huerta (Anderlecht) — 3.5 millones de euros

Raúl Jiménez (Fulham) — 3 millones de euros

Luis Romo (Guadalajara) — 3 millones de euros

Jesús Gallardo (Toluca) — 2.8 millones de euros

Carlos Acevedo (Santos Laguna) — 2.8 millones de euros

Jorge Sánchez (PAOK) — 2 millones de euros

Guillermo Martínez (Pumas) — 1.5 millones de euros

Guillermo Ochoa (AEL Limassol) — 250 mil euros

¿Y las demás selecciones?

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