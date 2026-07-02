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Jordan Pickford, el portero al que más goles le ha anotado Raúl Jiménez

Raúl Jiménez se volverá a ver las caras con el arquero al que más goles le ha hecho como profesional.
jue 02 julio 2026 07:24 PM
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Raúl Jiménez Pickford
Raúl Jiménez se ha impuesto sobre Jordan Pickford en diferentes ocasiones. (Kevin C. Cox/Getty Images)

El partido entre México e Inglaterra de octavos de final tiene diferentes ingredientes, y a ello se suma que Raúl Jiménez enfrentará a uno de sus “clientes” predilectos.

El delantero que más partidos ha iniciado como titular en la presente Copa Mundial de la FIFA se enfrentará a Jordan Pickford, arquero al que más goles le ha anotado como profesional.

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¿Cuántos goles le ha anotado Raúl Jiménez a Jordan Pickford?

Jordan Pickford es el arquero al que más goles le ha anotado Raúl Jiménez, con un total de seis anotaciones en doce enfrentamientos directos.

Todos los goles han sido en Premier League y, curiosamente, todos han sido en contra del Everton.

La historia comenzó en 2018, cuando Raúl Jiménez anotó un gol en el empate entre el Wolverhampton y el Everton en el Estadio Molineaux. Meses despúes, el mexicano se hizo presente de nuevo en el marcador cuando anotó en la victoria de 3-1 de los Wolves en Goodison Park.

En 2019, Jiménez sumó un tanto más en el triunfo 3-2 de los Wolves; para 2020 llegó un gol más en la victoria 3-0 sobre el Everton.

En 2021, Jiménez anotó un gol más al Everton de Pickford, todavía como futbolista de los Wolves.

Finalmente, el gol más reciente llegó en mayo de 2025, cuando Raúl anotó el gol del descuento en la derrota de 3-1 ante el Everton.

Raúl Jiménez Jordan Pickford
Jordan Pickford, actual portero de la selección inglesa. (Darrian Traynor/Getty Images)

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¿Cómo han sido los goles de Raúl Jiménez a Jordan Pickford?

Raúl Jiménez, quien regresa al Wolverhampton este año, ha anotado sus goles contra Pickford utilizando la cabeza, con remates dentro del área y también de penal.

Estas estadísticas posicionan a Raúl Jiménez como uno de los delanteros más experimentados contra el arquero británico.

Curiosamente, el Everton no es el equipo al que más goles le ha anotado Raúl Jiménez, pues ese es el West Ham, con siete, aunque lo hizo con dos porteros diferentes: cinco contra Lukasz Fabianski y dos contra Alphonse Areola.

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¿Cuándo jugará México contra Inglaterra?

El nuevo capítulo de la rivalidad entre Raúl Jiménez y Jordan Pickford se escribirá el próximo domingo 5 de julio, cuando México se enfrente a Inglaterra en la cancha del Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

La cita será a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se trata además del último partido de la fiesta mundialista en territorio mexicano, pues independientemente del resultado, el resto del torneo se jugará en Estados Unidos.

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