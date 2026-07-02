Jordan Pickford, el portero al que más goles le ha anotado Raúl Jiménez

¿Cuántos goles le ha anotado Raúl Jiménez a Jordan Pickford?

Jordan Pickford es el arquero al que más goles le ha anotado Raúl Jiménez, con un total de seis anotaciones en doce enfrentamientos directos.

Todos los goles han sido en Premier League y, curiosamente, todos han sido en contra del Everton.

La historia comenzó en 2018, cuando Raúl Jiménez anotó un gol en el empate entre el Wolverhampton y el Everton en el Estadio Molineaux. Meses despúes, el mexicano se hizo presente de nuevo en el marcador cuando anotó en la victoria de 3-1 de los Wolves en Goodison Park.

En 2019, Jiménez sumó un tanto más en el triunfo 3-2 de los Wolves; para 2020 llegó un gol más en la victoria 3-0 sobre el Everton.

En 2021, Jiménez anotó un gol más al Everton de Pickford, todavía como futbolista de los Wolves.

Finalmente, el gol más reciente llegó en mayo de 2025, cuando Raúl anotó el gol del descuento en la derrota de 3-1 ante el Everton.