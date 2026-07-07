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¿Dónde se jugará el Mundial 2038 y por qué México surge como posible candidato?

La infraestructura desarrollada por México para la Copa del Mundo podría convertirse en una ventaja si la FIFA amplía el torneo y busca una sede con capacidad.
mar 07 julio 2026 06:25 PM
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México ya fue sede en 1970, 1986 y 2026, y podría aspirar a una cuarta Copa del Mundo si cambia el formato del torneo.
México ya fue sede en 1970, 1986 y 2026, y podría aspirar a una cuarta Copa del Mundo si cambia el formato del torneo. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

El Mundial de 2026 está por llegar a su fin, pero México ya aparece en las proyecciones para ser el anfitrión de una nueva edición, así lo plantea Erasmo Zarazúa, docente de Relaciones Internacionales, Comunicación y Deportes en la Universidad Iberoamericana.

Zarazúa señala que, si la FIFA decide ampliar de forma permanente el torneo de 48 a 64 selecciones, América tendría amplias posibilidades de volver a albergar la competencia en 2038.

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La razón va más allá del aspecto deportivo, ya que la infraestructura construida para el Mundial de 2026, los costos de organización y la necesidad de contar con más estadios convertirían a México y Estados Unidos en candidatos naturales para repetir como anfitriones.

Aunque por ahora se trata de un ejercicio prospectivo y la FIFA no ha tomado una decisión, especialistas consideran que las determinaciones que se adopten durante los próximos dos años definirán el rumbo de las siguientes cuatro Copas del Mundo.

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¿Qué necesita México para ser sede?

Después de casi tres décadas con 32 selecciones participantes, el Mundial 2026 pasó a disputarse con 48 equipos, un cambio que elevó el número de partidos de 64 a 104 y obligó, por primera vez desde 2002, a que dos o más países compartieran la organización del campeonato.

Sin embargo, para el experto de la Ibero ese crecimiento podría no ser el último, ya que el formato actual todavía presenta problemas deportivos porque incorpora la clasificación de los mejores terceros lugares, situación que genera diferencias entre los grupos que juegan primero y aquellos que disputan sus encuentros al final de la fase inicial.

Además, un torneo de 64 selecciones, dividido en 16 grupos de cuatro equipos, permitiría regresar a un sistema más equilibrado, en el que únicamente los dos primeros lugares de cada grupo obtengan el pase a la siguiente ronda.

Bajo ese escenario desaparecería la necesidad de comparar terceros lugares y todos los participantes competirían bajo las mismas condiciones. Pero un crecimiento de esa magnitud modificaría completamente la organización de la Copa del Mundo.

El delantero #10 de Francia, Kylian Mbappe, celebra marcar el primer gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia en el Estadio de Filadelfia en Filadelfia el 4 de julio de 2026.
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Pasar de 48 a 64 selecciones implicaría organizar 128 partidos, aumentar el número de sedes, ampliar la capacidad hotelera, fortalecer los sistemas de transporte y contar con más estadios certificados por la FIFA.

Por ello, cualquier decisión tendría que anunciarse con varios años de anticipación para permitir que los países interesados preparen la infraestructura necesaria y esa decisión no solo afectará el formato del torneo, sino también la manera en que la FIFA elegirá las futuras sedes durante las próximas décadas.

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¿Por qué México sería candidato para el Mundial 2038?

Si la FIFA confirma en los próximos años un Mundial permanente de 64 selecciones, México podría ser uno de los candidatos para organizar la edición de 2038 , aunque debería compartirlo con Estados Unidos.

La principal ventaja sería económica, porque, a diferencia de otros países que tendrían que construir estadios completamente nuevos o desarrollar redes de transporte desde cero, México ya realizó una parte importante de esas inversiones para el Mundial de 2026.

La remodelación del Estadio Ciudad de México, las adecuaciones en Guadalajara y Monterrey, así como las obras de movilidad y conectividad ejecutadas para la Copa del Mundo, representan infraestructura que podría reutilizarse doce años después.

El análisis señala que un nuevo Mundial en Norteamérica sería incluso más barato que el organizado en 2026, precisamente porque gran parte de las inversiones ya fueron realizadas.

En el DF hay un mercado potencial de cinco millones de personas. (Foto: Getty Images)

Además, México podría ampliar el número de sedes incorporando inmuebles que quedaron fuera del torneo anterior, como el Estadio Olímpico Universitario, el Estadio Jalisco, el Cuauhtémoc, siempre que cumplan con las exigencias técnicas de la FIFA para una competencia con mayor número de partidos.

Si no es México, ¿qué país será sede del Mundial 2038?

Si la FIFA decide apostar por una sede completamente nueva para una Copa del Mundo con 64 selecciones, el profesor de la Ibero apunta que China, India y Australia podrían ser las opciones.

China podría ser el candidato más sólido debido a que ya cuenta con gran parte de la infraestructura, además, un Mundial serviría para "Proyecto 2050", con el que el gobierno chino busca convertir a su selección en una potencia futbolística.

India tendría que realizar inversiones mucho mayores, pero también encontraría en la Copa del Mundo una plataforma para acelerar su desarrollo económico y urbano.

Australia aparece como otra alternativa debido a que será el país anfitrión de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

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¿Dónde será el Mundial 2030?

En diciembre de 2024, la FIFA confirmó que el Mundial de 2030 tendría a más de un país sede y, en esta ocasión, será organizado por España, Portugal y Marruecos, países que van a concentrar la mayor parte de los encuentros del torneo.

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Esta edición será la primera ocasión en que una Copa del Mundo se dispute simultáneamente en Europa y África. Además, Marruecos se convertirá en el segundo país africano en organizar el torneo, después de Sudáfrica en 2010, mientras que España volverá a ser sede tras el Mundial de 1982. Portugal, por su parte, albergará por primera vez partidos de una Copa del Mundo masculina.

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