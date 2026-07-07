¿Dónde se jugará el Mundial 2038 y por qué México surge como posible candidato?

¿Por qué México sería candidato para el Mundial 2038?
Si la FIFA confirma en los próximos años un Mundial permanente de 64 selecciones, México podría ser uno de los candidatos para organizar la edición de 2038 , aunque debería compartirlo con Estados Unidos.
La principal ventaja sería económica, porque, a diferencia de otros países que tendrían que construir estadios completamente nuevos o desarrollar redes de transporte desde cero, México ya realizó una parte importante de esas inversiones para el Mundial de 2026.
La remodelación del Estadio Ciudad de México, las adecuaciones en Guadalajara y Monterrey, así como las obras de movilidad y conectividad ejecutadas para la Copa del Mundo, representan infraestructura que podría reutilizarse doce años después.
El análisis señala que un nuevo Mundial en Norteamérica sería incluso más barato que el organizado en 2026, precisamente porque gran parte de las inversiones ya fueron realizadas.
Además, México podría ampliar el número de sedes incorporando inmuebles que quedaron fuera del torneo anterior, como el Estadio Olímpico Universitario, el Estadio Jalisco, el Cuauhtémoc, siempre que cumplan con las exigencias técnicas de la FIFA para una competencia con mayor número de partidos.
Si no es México, ¿qué país será sede del Mundial 2038?
Si la FIFA decide apostar por una sede completamente nueva para una Copa del Mundo con 64 selecciones, el profesor de la Ibero apunta que China, India y Australia podrían ser las opciones.
China podría ser el candidato más sólido debido a que ya cuenta con gran parte de la infraestructura, además, un Mundial serviría para "Proyecto 2050", con el que el gobierno chino busca convertir a su selección en una potencia futbolística.
India tendría que realizar inversiones mucho mayores, pero también encontraría en la Copa del Mundo una plataforma para acelerar su desarrollo económico y urbano.
Australia aparece como otra alternativa debido a que será el país anfitrión de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.