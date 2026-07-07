¿Dónde se jugará el Mundial 2038 y por qué México surge como posible candidato?

La razón va más allá del aspecto deportivo, ya que la infraestructura construida para el Mundial de 2026, los costos de organización y la necesidad de contar con más estadios convertirían a México y Estados Unidos en candidatos naturales para repetir como anfitriones.

Aunque por ahora se trata de un ejercicio prospectivo y la FIFA no ha tomado una decisión, especialistas consideran que las determinaciones que se adopten durante los próximos dos años definirán el rumbo de las siguientes cuatro Copas del Mundo.

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¿Qué necesita México para ser sede?

Después de casi tres décadas con 32 selecciones participantes, el Mundial 2026 pasó a disputarse con 48 equipos, un cambio que elevó el número de partidos de 64 a 104 y obligó, por primera vez desde 2002, a que dos o más países compartieran la organización del campeonato.

Sin embargo, para el experto de la Ibero ese crecimiento podría no ser el último, ya que el formato actual todavía presenta problemas deportivos porque incorpora la clasificación de los mejores terceros lugares, situación que genera diferencias entre los grupos que juegan primero y aquellos que disputan sus encuentros al final de la fase inicial.

Además, un torneo de 64 selecciones, dividido en 16 grupos de cuatro equipos, permitiría regresar a un sistema más equilibrado, en el que únicamente los dos primeros lugares de cada grupo obtengan el pase a la siguiente ronda.

Bajo ese escenario desaparecería la necesidad de comparar terceros lugares y todos los participantes competirían bajo las mismas condiciones. Pero un crecimiento de esa magnitud modificaría completamente la organización de la Copa del Mundo.

Pasar de 48 a 64 selecciones implicaría organizar 128 partidos, aumentar el número de sedes, ampliar la capacidad hotelera, fortalecer los sistemas de transporte y contar con más estadios certificados por la FIFA.

Por ello, cualquier decisión tendría que anunciarse con varios años de anticipación para permitir que los países interesados preparen la infraestructura necesaria y esa decisión no solo afectará el formato del torneo, sino también la manera en que la FIFA elegirá las futuras sedes durante las próximas décadas.