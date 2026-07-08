¿Quién gana la Bota de Oro en el Mundial y quién lleva más goles en 2026? Así va la carrera entre Messi y Mbappé

¿Qué es la Bota de Oro del Mundial 2026?

De acuerdo con información oficial de la FIFA , la Bota de Oro Adidas, nombre oficial del premio, es el reconocimiento que se le otorga al jugador que anote más goles durante el certamen.

Las reglas de la FIFA establecen que, en caso de empate en número de goles anotados, el criterio de desempate será el número de asistencias que brinde cada jugador.

Si el empate persiste contabilizando goles y asistencias, el tercer criterio de desempate será el total de minutos jugados durante el torneo, y el jugador que haya disputado menos minutos de juego será el vencedor.

Al término de los octavos de final, son al menos cuatro los jugadores que aparecen en la disputa por la Bota de Oro, con una diferencia de dos goles entre el líder y el cuarto lugar de goleo.