¿Quién gana la Bota de Oro en el Mundial y quién lleva más goles en 2026? Así va la carrera entre Messi y Mbappé

Por primera vez en 27 días, este miércoles 8 de julio no hay futbol, pues las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se reanudarán hasta el jueves 9 de julio, cuando arranque la ronda de cuartos de final.
Mientras Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza siguen en la búsqueda de la Copa del Mundo, hay un premio individual que está muy reñido hasta el momento: la competencia por la Bota de Oro.
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¿Qué es la Bota de Oro del Mundial 2026?
De acuerdo con información oficial de la FIFA , la Bota de Oro Adidas, nombre oficial del premio, es el reconocimiento que se le otorga al jugador que anote más goles durante el certamen.
Las reglas de la FIFA establecen que, en caso de empate en número de goles anotados, el criterio de desempate será el número de asistencias que brinde cada jugador.
Si el empate persiste contabilizando goles y asistencias, el tercer criterio de desempate será el total de minutos jugados durante el torneo, y el jugador que haya disputado menos minutos de juego será el vencedor.
Al término de los octavos de final, son al menos cuatro los jugadores que aparecen en la disputa por la Bota de Oro, con una diferencia de dos goles entre el líder y el cuarto lugar de goleo.
¿Quién lidera la competencia por la Bota de Oro del Mundial 2026?
De acuerdo con el portal de la FIFA, Lionel Messi lidera la competencia por la Bota de Oro, con un total de ocho goles y una asistencia.
Estos son los jugadores que permanecen en la lucha por llevarse el galardón:
1. Lionel Messi (Argentina): ocho goles y una asistencia
2. Kylian Mbappé (Francia): siete goles y dos asistencias
3. Erling Haaland (Noruega): siete goles y cero asistencias
4. Harry Kane (Inglaterra): seis goles y una asistencia
Más atrás de los líderes aparecen el francés Ousmane Dembelé (cuatro goles y dos asistencias), el español Mikel Oyarzabal (cuatro goles y una asistencia), y el inglés Jude Bellingham (cuatro goles y una asistencia). Aunque se encuentran lejos de los líderes, sus equipos se mantienen vivos en el torneo, por lo que no se descarta que puedan anotar más goles.
En el top 10 también destacan el senegalés Ismaila Sarr (cuatro goles y una asistencia), el mexicano Julián Quiñones (cuatro goles y una asistencia) y el brasileño Vinícius Júnior (cuatro goles y una asistencia). Los equipos donde juegan estos jugadores ya fueron eliminados del certamen, por lo que no tienen posibilidades de seguir en la contienda por el premio individual.
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¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa Mundial 2026?
La ronda de cuartos de final comenzará este jueves 9 de julio, con el partido entre Francia y Marruecos.
Los encuentros de cuartos de final se disputarán de la siguiente forma: