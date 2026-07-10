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La lista de elementos que debes revisar en tu auto antes de viajar por carretera este verano

Si tienes planeado viajar en carretera durante estas vacaciones de verano, recuerda verificar el estado mecánico del vehículo.
vie 10 julio 2026 02:25 PM
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Verificar el estado del auto antes de salir de viaje puede reducir el riesgo de accidentes. (José Betanzos Zárate )

Si tienes planeado salir de viaje en las vacaciones de verano que se aproximan, una de las formas más populares de hacerlo es viajando en auto en carretera.

Si tienes pensado hacer un viaje de este tipo, es importante tomar en cuenta que el vehículo debe estar en óptimas condiciones para realizar el viaje y así evitar incidentes durante el viaje.

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¿Qué debo revisar en mi auto antes de salir a carretera?

De acuerdo con los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo (Sectur) , antes de viajar es recomendable realizar una revisión del automóvil, aunque lo más recomendable es hacerlo al menos dos veces al año.

Si se tiene planeado salir a carretera, estos son los puntos que se deben tomar en consideración antes de emprender el viaje.

- Llantas: se trata de la única parte del auto que permanece en contacto continuo con el pavimento, por lo que son una parte imprescindible para la seguridad de los tripulantes. Es importante comprobar que se encuentren en óptimas condiciones y no hayan caducado.

- Frenos: es importante verificar el estado de los discos y las pastillas, comprobando que se encuentren en buen estado para salir a carretera.

- Niveles de aceite: es importante recordar la fecha del último cambio de aceite. Además, es necesario revisar el nivel en frío con el auto nivelado.

- Otros líquidos: además del aceite, es necesario verificar niveles de los líquidos de frenos, limpiaparabrisas, anticongelante y de dirección.

- Luces: es indispensable verificar el estado de las luces, sobre todo si se conducirá de noche. Es necesario comprobar que todas las luces exteriores del auto funcionen correctamente, como lo especifica el fabricante.

- Batería: si la batería tiene líquido, es necesario cambiarla y revisar el alternador. Es necesario mantener limpios los bornes y cambiar la batería en caso de presentar alguna deformación.

- Dirección y suspensión: es importante verificar que los amortiguadores se encuentren en buen estado, pues forman parte del llamado triángulo de seguridad (junto a las llantas y los frenos).

- Asientos: es importante verificar que los anclajes de los cinturones de seguridad estén en buenas condiciones.

- Filtro de aire: es bueno revisar que esté en buenas condiciones, ya que en caso contrario, esto podría representar un mayor consumo de combustible.

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Es importante verificar el estado del auto antes de salir de viaje. (Presidencia)

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Elementos que no pueden faltar en el auto al salir de viaje

No todo es una cuestión mecánica en el auto, pues aunque verificar el estado mecánico del auto es la medida de prevención más importante, es necesario llevar algunos elementos adicionales si se tiene contemplado viajar en carretera:

- Llanta de refacción

- Gato hidráulico y llave

- Chaleco reflejante

- Triángulos de emergencia homologados

Se trata de objetos que pueden ser de gran utilidad en caso de ponchadura o descompostura del auto, por lo que es necesario contar con ellos en todo momento.

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Documentos que debes llevar al viajar en carretera

Además de elementos físicos y verificar el estado mecánico del auto, también es importante llevar documentos personales y del propio auto, en caso de que lleguen a requerirse:

- Licencia de conducir, física o digital.

- Tarjeta de circulación.

- Póliza de seguro vigente.

- Verificación vehicular.

Tags

Mantenimiento de autos vacaciones, turismo, viajes, destinos, viajeros

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