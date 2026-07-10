La lista de elementos que debes revisar en tu auto antes de viajar por carretera este verano

¿Qué debo revisar en mi auto antes de salir a carretera?

De acuerdo con los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo (Sectur) , antes de viajar es recomendable realizar una revisión del automóvil, aunque lo más recomendable es hacerlo al menos dos veces al año.

Si se tiene planeado salir a carretera, estos son los puntos que se deben tomar en consideración antes de emprender el viaje.

- Llantas: se trata de la única parte del auto que permanece en contacto continuo con el pavimento, por lo que son una parte imprescindible para la seguridad de los tripulantes. Es importante comprobar que se encuentren en óptimas condiciones y no hayan caducado.

- Frenos: es importante verificar el estado de los discos y las pastillas, comprobando que se encuentren en buen estado para salir a carretera.

- Niveles de aceite: es importante recordar la fecha del último cambio de aceite. Además, es necesario revisar el nivel en frío con el auto nivelado.

- Otros líquidos: además del aceite, es necesario verificar niveles de los líquidos de frenos, limpiaparabrisas, anticongelante y de dirección.

- Luces: es indispensable verificar el estado de las luces, sobre todo si se conducirá de noche. Es necesario comprobar que todas las luces exteriores del auto funcionen correctamente, como lo especifica el fabricante.

- Batería: si la batería tiene líquido, es necesario cambiarla y revisar el alternador. Es necesario mantener limpios los bornes y cambiar la batería en caso de presentar alguna deformación.

- Dirección y suspensión: es importante verificar que los amortiguadores se encuentren en buen estado, pues forman parte del llamado triángulo de seguridad (junto a las llantas y los frenos).

- Asientos: es importante verificar que los anclajes de los cinturones de seguridad estén en buenas condiciones.

- Filtro de aire: es bueno revisar que esté en buenas condiciones, ya que en caso contrario, esto podría representar un mayor consumo de combustible.