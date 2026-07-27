¿Qué documentos necesitas para rentar un auto en otro estado? Estos son los requisitos básicos

¿Cuáles son los documentos que se necesitan para rentar un auto fuera de mi estado de origen?

Aunque rentar un auto podría parecer algo tedioso y complicado, la realidad es que es más fácil de lo que aparenta, pues basta con contar con la documentación requerida al momento de presentar la solicitud.

Es importante precisar que cada empresa arrendadora puede tener requisitos diferentes para la renta del auto, pero la gran mayoría coinciden en situaciones básicas. Estos son algunos requisitos solicitados por compañías como Alamo y Enterprise .

Estos son los documentos que se deben presentar al momento de rentar un auto en otro estado:

- Licencia de conducir vigente, debe estar a nombre del titular que renta el auto.

- En caso de que hayan conductores adicionales, ellos también deben presentar su licencia de conducir vigente.

- La gran mayoría de las compañías arrendadoras aceptan licencias físicas y digitales, como las que se emiten en entidades como la CDMX.

- Identificación oficial vigente del titular. Puede ser INE o pasaporte, para turistas mexicanos, y pasaporte para turistas extranjeros.