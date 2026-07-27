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¿Qué documentos necesitas para rentar un auto en otro estado? Estos son los requisitos básicos

Durante la temporada vacacional, la renta de un auto puede ser una buena alternativa para viajar sin presiones por agentes externos.
lun 27 julio 2026 06:31 PM
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Rentar un auto puede ser una alternativa durante la temporada vacacional. (Scott Olson/Getty Images)

Con las vacaciones de verano, muchas personas aprovechan para salir a conocer algunos de los múltiples destinos turísticos con los que cuenta México, y una modalidad que poco a poco ha ganado popularidad es la renta de autos.

Algunas personas optan por rentar el vehículo desde sus ciudades de origen, mientras que otras más eligen viajar en avión y rentar el auto en su destino para desplazarse por la zona con comodidad y a su ritmo, sin depender de horarios externos.

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¿Cuáles son los documentos que se necesitan para rentar un auto fuera de mi estado de origen?

Aunque rentar un auto podría parecer algo tedioso y complicado, la realidad es que es más fácil de lo que aparenta, pues basta con contar con la documentación requerida al momento de presentar la solicitud.

Es importante precisar que cada empresa arrendadora puede tener requisitos diferentes para la renta del auto, pero la gran mayoría coinciden en situaciones básicas. Estos son algunos requisitos solicitados por compañías como Alamo y Enterprise .

Estos son los documentos que se deben presentar al momento de rentar un auto en otro estado:

- Licencia de conducir vigente, debe estar a nombre del titular que renta el auto.

- En caso de que hayan conductores adicionales, ellos también deben presentar su licencia de conducir vigente.

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- La gran mayoría de las compañías arrendadoras aceptan licencias físicas y digitales, como las que se emiten en entidades como la CDMX.

- Identificación oficial vigente del titular. Puede ser INE o pasaporte, para turistas mexicanos, y pasaporte para turistas extranjeros.

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- Tarjeta de crédito: se trata de un documento indispensable para la renta del auto, puede estar a nombre del titular o bien de algún acompañante que vaya a viajar en el vehículo.

- Es un requisito fundamental, ya que se utiliza para realizar el depósito en garantía, también conocido como pre-autorización. En caso de que el auto sea devuelto sin daños, el monto será desbloqueado y devuelto a la cuenta al final del viaje.

- Edad mínima: la mayoría de las compañías arrendadoras contemplan la edad mínima para rentar un auto a los 21 años. En caso contrario, el conductor podría ser consdierado menor de edad, lo que podría elevar el costo de la renta.

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Recomendaciones para rentar un auto estas vacaciones

Si tienes contemplado rentar un auto durante estas vacaciones de verano 2026, puedes seguir las siguientes recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) y así evitar sorpresas desagradables durante tu viaje.

- Revisa las condiciones mecánicas y físicas del auto. La gran mayoría de las compañías arrendadoras permiten tomar fotos y video del auto para cualquier posible aclaración.

- Se recomienda revisar niveles de gasolina, aceite y otros líquidos, así como verificar el estado de accesorios y refacciones, así como documentos como permisos de circulación, placas y tarjeta de circulación.

- Revisar en el contrato el inventario detallado de las características en las que se está recibiendo el auto.

- Revisar el tipo de servicio que se está adquiriendo, pues dependiendo de la compañía, el servicio puede ser por días, semanas o incluso por kilometraje.

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- Revisa el tipo de seguro que se está contratando: la mayoría de las empresas ofrecen seguros de responsabilidad civil (terceros), por lo que en caso de accidente, es necesario saber cuál es el respaldo con el que se cuenta.

- En caso de accidente, dar aviso inmediato a la compañía arrendadora, donde se te deberá brindar la asesoría requerida ante cualquier eventualidad.

- Verifica fechas y horas. Aunque la mayoría de las compañías arrendadoras realizan la renta por día, algunas podrían cobrar cargos en caso de que el auto sea entregado después de cierto horario.

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