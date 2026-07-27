¿Qué documentos necesitas para rentar un auto en otro estado? Estos son los requisitos básicos

- Tarjeta de crédito: se trata de un documento indispensable para la renta del auto, puede estar a nombre del titular o bien de algún acompañante que vaya a viajar en el vehículo.
- Es un requisito fundamental, ya que se utiliza para realizar el depósito en garantía, también conocido como pre-autorización. En caso de que el auto sea devuelto sin daños, el monto será desbloqueado y devuelto a la cuenta al final del viaje.
- Edad mínima: la mayoría de las compañías arrendadoras contemplan la edad mínima para rentar un auto a los 21 años. En caso contrario, el conductor podría ser consdierado menor de edad, lo que podría elevar el costo de la renta.
Recomendaciones para rentar un auto estas vacaciones
Si tienes contemplado rentar un auto durante estas vacaciones de verano 2026, puedes seguir las siguientes recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) y así evitar sorpresas desagradables durante tu viaje.
- Revisa las condiciones mecánicas y físicas del auto. La gran mayoría de las compañías arrendadoras permiten tomar fotos y video del auto para cualquier posible aclaración.
- Se recomienda revisar niveles de gasolina, aceite y otros líquidos, así como verificar el estado de accesorios y refacciones, así como documentos como permisos de circulación, placas y tarjeta de circulación.
- Revisar en el contrato el inventario detallado de las características en las que se está recibiendo el auto.
- Revisar el tipo de servicio que se está adquiriendo, pues dependiendo de la compañía, el servicio puede ser por días, semanas o incluso por kilometraje.