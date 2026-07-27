El hotel donde dormir una noche cuesta más que un viaje: así es el hospedaje más caro de México

¿Dónde se ubica el hotel más caro de México?

Enclavado entre la selva y playas de la Riviera Nayarit, One&Only Mandarina se ha convertido en uno de los desarrollos hoteleros más exclusivos de América Latina.

El resort abrió sus puertas en noviembre de 2020 como el primer complejo de la cadena One&Only en México, una marca especializada en hoteles de ultra lujo que opera únicamente en destinos considerados únicos alrededor del mundo, como Dubái, Maldivas, Islas Mauricio, Montenegro, Grecia y Ruanda.

A diferencia de un hotel tradicional, One&Only Mandarina fue concebido como un conjunto de villas independientes distribuidas sobre más de 80 hectáreas de selva prácticamente intacta.

La intención fue que cada huésped disfrutara de privacidad total, por lo que muchas habitaciones permanecen entre árboles y conectadas mediante senderos elevados que reducen el impacto sobre el entorno natural.

¿A quién le pertenece este hotel?

One&Only Mandarina fue desarrollado por la firma mexicana RLH Properties, especializada en hoteles y desarrollos de alta gama, mientras que la operación del resort corre a cargo de Kerzner International , propietario de la marca One&Only Resorts.

En sus reportes para inversionistas , RLH Properties identifica al Hotel One&Only Mandarina como parte de su portafolio de activos inmobiliarios y hoteleros, mientras que Kerzner International administra el establecimiento bajo un contrato de operación y licencia para utilizar la marca One&Only.

Los lujos del hotel más caro de México

Cada villa cuenta con alberca privada, terrazas panorámicas, amplios espacios interiores y ventanales que integran el paisaje a la experiencia de hospedaje. Dependiendo de la categoría, también incluyen servicio de mayordomo, chef bajo solicitud, transporte interno personalizado y acceso preferente a las experiencias del complejo.