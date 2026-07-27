El hotel donde dormir una noche cuesta más que un viaje: así es el hospedaje más caro de México

Mientras miles de mexicanos planean vacaciones buscando hoteles de 2,000 o 3,000 pesos por noche, existe un resort donde hospedarse cuesta más que un viaje completo a algunos destinos en México.
En la Riviera Nayarit se encuentra One&Only Mandarina , considerado uno de los hoteles más exclusivos del país, cuyas villas privadas pueden superar los 100,000 pesos por noche en temporada alta.
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¿Dónde se ubica el hotel más caro de México?
Enclavado entre la selva y playas de la Riviera Nayarit, One&Only Mandarina se ha convertido en uno de los desarrollos hoteleros más exclusivos de América Latina.
El resort abrió sus puertas en noviembre de 2020 como el primer complejo de la cadena One&Only en México, una marca especializada en hoteles de ultra lujo que opera únicamente en destinos considerados únicos alrededor del mundo, como Dubái, Maldivas, Islas Mauricio, Montenegro, Grecia y Ruanda.
A diferencia de un hotel tradicional, One&Only Mandarina fue concebido como un conjunto de villas independientes distribuidas sobre más de 80 hectáreas de selva prácticamente intacta.
La intención fue que cada huésped disfrutara de privacidad total, por lo que muchas habitaciones permanecen entre árboles y conectadas mediante senderos elevados que reducen el impacto sobre el entorno natural.
¿A quién le pertenece este hotel?
One&Only Mandarina fue desarrollado por la firma mexicana RLH Properties, especializada en hoteles y desarrollos de alta gama, mientras que la operación del resort corre a cargo de Kerzner International, propietario de la marca One&Only Resorts.
En sus reportes para inversionistas , RLH Properties identifica al Hotel One&Only Mandarina como parte de su portafolio de activos inmobiliarios y hoteleros, mientras que Kerzner International administra el establecimiento bajo un contrato de operación y licencia para utilizar la marca One&Only.
Los lujos del hotel más caro de México
Cada villa cuenta con alberca privada, terrazas panorámicas, amplios espacios interiores y ventanales que integran el paisaje a la experiencia de hospedaje. Dependiendo de la categoría, también incluyen servicio de mayordomo, chef bajo solicitud, transporte interno personalizado y acceso preferente a las experiencias del complejo.
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Las tarifas cambian de acuerdo con la temporada, el tipo de alojamiento y la disponibilidad, pensando en un viaje de dos adultos para el lunes 10 de agosto al 11 de agosto, que implica solo una noche, los precios son los siguientes:
Treehouse, la más básica, 20,954 pesos.
Cliff Villa - 22,700 pesos.
Ocean TreeHouse - 26,541 pesos.
Ocean Cliff Villa - 27,589 pesos.
Panoramic Ocean Treehouse - 33,177 pesos.
Premier Panoramic Ocean Treehouse - 40,161 pesos.
Premier Panoramic Ocean Cliff - 41,035 pesos.
Villa Banderas - 53,258 pesos.
Ocean Villa Banderas, 65,481 pesos.
Villa Cumaru - 82,069 pesos.
Villa Tortuga - 97,784 pesos.
Villa Jaguar - 108,261 pesos.
El resort forma parte del desarrollo turístico Mandarina, un proyecto que combina hoteles de lujo, residencias, club de polo, campo ecuestre y espacios de conservación ambiental.
Su apuesta es el diseño de una experiencia inmersiva donde el lujo se mide por la privacidad, el contacto con la naturaleza y un nivel de atención prácticamente individualizado.
Actividades de One&Only Mandarina
El precio de hospedarse en One&Only Mandarina , también es un modelo que busca que cada estancia sea distinta según los intereses del huésped.
Entre las actividades disponibles se encuentran recorridos a caballo por la selva, clases privadas de surf, tratamientos de spa inspirados en tradiciones mexicanas, sesiones de yoga frente al océano, experiencias gastronómicas elaboradas por chefs internacionales y recorridos guiados para conocer la biodiversidad del lugar.
El complejo también dispone de restaurantes especializados en cocina mexicana contemporánea y gastronomía internacional, clubes de playa privados y espacios exclusivos para familias o viajeros que buscan total privacidad. Incluso algunas villas permiten organizar cenas privadas, celebraciones o reuniones de negocios sin salir de la propiedad.
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Los hoteles más caros de México
Aunque One&Only Mandarina suele encabezar los listados de hoteles más caros del país, no es el único establecimiento mexicano que supera fácilmente las decenas de miles de pesos por noche. Resorts como Rosewood Mayakoba, Four Seasons Tamarindo, Zadún, a Ritz-Carlton Reserve, y algunas villas privadas de Punta Mita también compiten dentro del segmento de ultra lujo.