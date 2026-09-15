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¿Qué tiene que ver Robert Kraft ante la polémica salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran?

La gira del cantante británico por Estados Unidos se ha visto envuelta en polémica por la supuesta conducta "antisemita" de uno de sus teloneros.
mar 15 septiembre 2026 06:17 PM
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Robert Kraft, Ed Sheeran y Macklemore.
La gira "The Loop Tour", de Ed Sheeran, desató polémica. (Getty Images)

El cantante británico Ed Sheeran recibió críticas después que se hizo oficial la salida de Macklemore como uno de sus actos abridores en la gira “The Loop Tour”, en su paso por Estados Unidos.

Esta salida desató inconformidad de algunas personas, pues ocurrió después que pronunció las palabras “ Palestina libre ” en una de las presentaciones previas al show de Ed Sheeran.

Por su parte, el británico fue claro, pues afirmó que no tiene una postura política en el conflicto que azota la Franja de Gaza, y aseguró que la salida de Macklemore no fue su decisión, sino que fue del promotor de la gira.

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Robert Kraft acusa a Macklemore de promover “discursos de odio”

Robert Kraft, propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra y considerado como una de las personas más influyentes dentro del mundo del entretenimiento estadounidense, fue señalado como uno de los responsables de la salida de Macklemore.

El magnate se pronunció previamente sobre prohibir la participación de Macklemore durante los conciertos que Sheeran ofrecerá los próximos 25 y 26 de septiembre en el Gillette Stadium, casa de los Patriotas, asegurando que quiere “un ambiente acogedor.

“El Gillette Stadium tiene un compromiso de proporcionar un ambiente acogedor para todos los visitantes y garantizar que los eventos celebrados en nuestra casa no proporcionen una plataforma para discursos de odio”, declaró el empresario.

Kraft acusó las palabras de Macklemore, así como algunas imágenes mostradas en sus conciertos, como “antisemitas y ofensivas para la comunidad judía”.

A través de un comunicado, Ed Sheeran señaló que las razones que le dieron para cortar a Macklemore fue “por la forma en que transmitía parte del mensaje durante su actuación”.

“Hablé con los responsables de las sedes durante toda la semana para intentar tender puentes, incluido Robert Kraft. También participé en conversaciones directas con los promotores, junto con activistas de ambas partes para intentar encontrar una solución mutua para todos”, señaló el británico.

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Ed Sheeran reafirma convicción de no usar su plataforma con fines “políticos”

El cantante británico también recalcó su postura de no utilizar su plataforma profesional con “fines políticos”, recalcando que entre sus seguidores, existe un público juvenil, e incluso niños.

“Respeto la firmeza de Macklemore a la hora de alzar la voz y defender sus convicciones, sin embargo, hay cabida para todas las convicciones con un mismo fin: la paz. Yo elijo utilizar mi fama y mi plataforma para ofrecer un espacio seguro y de refugio para mantener la diplomacia y propiciar el diálogo en lugar de cerrarlo”, recalcó Sheeran.

Del otro lado, Macklemore compartió un mensaje en el que mantuvo su llamado por Palestina, recalcando que “él no es la víctima”, ni tampoco lo es Sheeran o Pink, quien también se vio envuelta en polémica.

“Tenemos carreras, dinero, oportunidades, seguridad y audiencias alrededor del mundo”, recalcó.

En medio de la polémica entre Ed Sheeran, Macklemore y Robert Kraft, se confirmó que Finneas (hermano de Billie Eilish), Lukas Graham, Beogan y Aaron Rowe decidieron abandonar la gira de Sheeran, en respaldo a Macklemore y Palestina.

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Robert Kraft ha mantenido apoyo constante a Israel

La postura de Robert Kraft no es nueva, pues a lo largo de su vida ha mostrado su respaldo a la comunidad judía y en particular a Israel , pues constantemente ha realizado donativos para la construcción de hospitales, escuelas y sinagogas.

En 2019, el también dueño de los Patriots creó la Alianza Cuadrado Azul, inicialmente Fundación para Combatir el Antisemitismo, para frenar el “odio antijudío” en Estados Unidos. Ese mismo año recibió el premio Génesis por sus posturas pro-israelíes.

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Ed Sheeran Conflicto Palestina-Israel Palestina

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