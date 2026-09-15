¿Qué tiene que ver Robert Kraft ante la polémica salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran?

Robert Kraft acusa a Macklemore de promover “discursos de odio”

Robert Kraft, propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra y considerado como una de las personas más influyentes dentro del mundo del entretenimiento estadounidense, fue señalado como uno de los responsables de la salida de Macklemore.

El magnate se pronunció previamente sobre prohibir la participación de Macklemore durante los conciertos que Sheeran ofrecerá los próximos 25 y 26 de septiembre en el Gillette Stadium, casa de los Patriotas, asegurando que quiere “un ambiente acogedor.

“El Gillette Stadium tiene un compromiso de proporcionar un ambiente acogedor para todos los visitantes y garantizar que los eventos celebrados en nuestra casa no proporcionen una plataforma para discursos de odio”, declaró el empresario.

Kraft acusó las palabras de Macklemore, así como algunas imágenes mostradas en sus conciertos, como “antisemitas y ofensivas para la comunidad judía”.

A través de un comunicado, Ed Sheeran señaló que las razones que le dieron para cortar a Macklemore fue “por la forma en que transmitía parte del mensaje durante su actuación”.

“Hablé con los responsables de las sedes durante toda la semana para intentar tender puentes, incluido Robert Kraft. También participé en conversaciones directas con los promotores, junto con activistas de ambas partes para intentar encontrar una solución mutua para todos”, señaló el británico.