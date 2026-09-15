¿Qué tiene que ver Robert Kraft ante la polémica salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran?

El cantante británico Ed Sheeran recibió críticas después que se hizo oficial la salida de Macklemore como uno de sus actos abridores en la gira “The Loop Tour”, en su paso por Estados Unidos.
Esta salida desató inconformidad de algunas personas, pues ocurrió después que pronunció las palabras “ Palestina libre ” en una de las presentaciones previas al show de Ed Sheeran.
Por su parte, el británico fue claro, pues afirmó que no tiene una postura política en el conflicto que azota la Franja de Gaza, y aseguró que la salida de Macklemore no fue su decisión, sino que fue del promotor de la gira.