Rusia lanza una iniciativa para atraer a talento mundial para que extranjeros y apátridas trabajen y residan en el país más extenso del mundo. La convocatoria está abierta para ciudadanos de cualquier nación, y entre los beneficios está la aceleración de trámites migratorios y que las familias también se trasladen con la persona que resulte seleccionada.
Rusia permitirá a extranjeros y apátridas trabajar en sectores clave de su economía
En el decreto presidencial de la Federación de Rusia, suyo presidente es Vladímir Putin, destaca que pueden participar extranjeros con las siguientes características:
• Tengan logros en ciencia, tecnología, producción, deportes, industrias creativas, cultura o educación;
• Hayan hecho una contribución a la sociedad, la economía o a la defensa y seguridad de Rusia.
• Posean profesiones, calificaciones o habilidades muy demandadas.
• Abierto a ciudadanos de todos los países del mundo.
Rusia ofrece a las personas interesadas a realizar trámites migratorios acelerados:
– Permiso de residencia temporal sin cuotas ni exámenes.
– Acceso directo a un permiso de residencia permanente.
¿Puedo viajar acompañado?
Sí, uno de los beneficios que ofrece esta nación es que los cónyuges, padres e hijos (incluidos adoptados o bajo tutela) pueden trasladarse junto con el repatriado, ya que uno de los objetivos del decreto es atraer profesionales valiosos para la economía.
“Los repatriados y sus familias reciben apoyo integral tanto a nivel federal como regional, incluso a través del Estándar Regional de Integración de Repatriados aplicado en determinadas entidades territoriales rusas de modo piloto”, detalla la convocatoria que se compartió en la cuenta en 𝕏 de la Cancillería de Rusia .
¿Cómo puedo inscribirme?
A partir del 15 de abril de 2026, cualquier ciudadano de cualquier país puede acceder al estatus de “impatriado”, para ello, hay que cumplir con los siguientes requisitos:
-Académico: con logros en el ámbito científico y académico.
- Empresarios: con al menos 10 millones de rublos rusos en determinados sectores de la economía.
- Estudiantes talentosos con logros académicos destacados.
- Personas que hayan contribuido a la capacidad de defensa y seguridad de Rusia.
- Representante de las industrias creativas.
- Deportistas de alto rendimiento.
Las personas interesadas realizarán su solicitud para ser reconocido como “impatriado”.
Se realiza la verificación en tres etapas:
1.- Evaluación de competencias y cumplimiento de criterios (operador).
2.- Verificación de seguridad (Ministerio de Asuntos Internos de Rusia).
3.- Conclusión del Grupo de Trabajo de la Comisión de la Ciudadanía bajo la presidencia de Rusia.
El Ministerio emite la resolución sobre la concesión del estatus del impatriado al candidato.Los plaxzos para obtener el documento varían de entre 95 a 125 días; después, para acceder a la residencia permanente se puede esperar hasta en 30 días, siempre y cuando se hayan aprobado los exámenes.
Para realizar la solicitud, no es necesario pagar una cuota o aprobar el examen de lengua rusa.
La convocatoria también está abierta para las personas apátridas, es decir, aquellas que carecen de nacionalidad legal; a quien ningún Estado reconoce como ciudadano suyo, dejándolo sin la protección, derechos básicos y documentación que otorga el vínculo nacional.
Para mayores informes, se recomienda comunicarse a través de los canales oficiales de la Cancillería de Rusia:
Instagram: https://www.instagram.com/mid.rus/
Rusia es el país más grande del mundo con un territorio de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Se localiza al este de Europa y norte de Asia, tiene fronteras con 16 estados y su línea fronteriza es la más larga del mundo con 60 mil kilómetros de extensión.
Las costas de Rusia están bañadas por las aguas de 12 mares; hay decenas de miles de ríos, entre los cuales se destaca el lago más grande del mundo que se llama Mar Caspio (por sus dimensiones se parece más a un mar que a un lago), mientras que el lago más profundo de agua dulce, el Baikal.