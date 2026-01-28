Rusia permitirá a extranjeros y apátridas trabajar en sectores clave de su economía

En el decreto presidencial de la Federación de Rusia, suyo presidente es Vladímir Putin, destaca que pueden participar extranjeros con las siguientes características:

• Tengan logros en ciencia, tecnología, producción, deportes, industrias creativas, cultura o educación;

• Hayan hecho una contribución a la sociedad, la economía o a la defensa y seguridad de Rusia.

• Posean profesiones, calificaciones o habilidades muy demandadas.

• Abierto a ciudadanos de todos los países del mundo.

Rusia ofrece a las personas interesadas a realizar trámites migratorios acelerados:

– Permiso de residencia temporal sin cuotas ni exámenes.

– Acceso directo a un permiso de residencia permanente.