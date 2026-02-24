Las compañías compiten menos por mercado y más por personas

Desde su perspectiva, recursos humanos dejó de ser una función de soporte y pasó a ser estratégica porque la capacidad de crecer depende de quién logra atraer talento, desarrollarlo y retenerlo.

La idea no es teórica, ya que hoy las empresas ya no compiten solo por consumidores, compiten por trabajadores calificados y el contexto lo confirma, pues siete de cada 10 compañías no encuentran el talento que necesitan para cubrir sus vacantes, según el estudio Escasez de Talento de ManpowerGroup.

Ese escenario modificó la gestión interna. La administración de personal dejó de ser un trámite administrativo y se volvió parte del negocio, es decir, que diseñar carreras, formar habilidades y construir cultura organizacional entró al terreno de la estrategia.

De ahí que la reputación laboral empezó a pesar tanto como la reputación de marca. Si una compañía no resulta atractiva para trabajar, su crecimiento se limita antes de salir al mercado.

El cambio no proviene solo de las empresas, también viene de los trabajadores. Las nuevas generaciones ya no evalúan únicamente el salario. “Buscan conexión con el propósito, no solo de las marcas, sino de la organización”.

En lugar de ascender linealmente, priorizan movilidad, aprendizaje y participación en decisiones. Por eso preguntan por impacto ambiental, innovación o desarrollo profesional antes que por prestaciones tradicionales.

