El Mundial 2026 no dispara el ausentismo laboral en México, pero sí obliga a las empresas a ser flexibles

“Vivo cerca del Aeropuerto. El día de la inauguración del Mundial estuvo pesado por las manifestaciones; el 18 sí pasé al trabajo, pero el 24 decidí quedarme en casa para evitar los bloqueos viales y ver el futbol desde ahí”, relata.

Su caso es el ejemplo de algo que especialistas en recursos humanos están observando en las empresas mexicanas. Contra lo que podría suponerse, el Mundial 2026 no está generando una ola de ausencias laborales, pero sí está obligando a las organizaciones a administrar jornadas con menor concentración, solicitudes de flexibilidad y cambios temporales de horario sin afectar la operación.

“Hasta el momento no contamos con un indicador que demuestre un aumento en el ausentismo laboral. Lo que sí suele presentarse es un cambio en la dinámica de la jornada laboral”, explica Martha Barroso, directora de People & Culture de Manpower Group Latinoamérica.

La especialista señala que el impacto del torneo suele percibirse más en desconexiones temporales de las actividades o disminuciones puntuales de productividad durante los partidos que en un incremento masivo de faltas.

La razón también está relacionada con la evolución del trabajo. Hoy las empresas cuentan con esquemas mucho más flexibles que hace algunos años, lo cual facilita reorganizar horarios sin recurrir a ausencias injustificadas.

El Barómetro del Talento 2026 de Manpower Group muestra que 61% de los trabajadores mexicanos planea permanecer con su empleador actual, mientras que el bienestar, la flexibilidad y el equilibrio entre la vida personal y laboral se consolidan como factores cada vez más valorados por la fuerza laboral.

Salvador de Antuñano, director de Recursos Humanos de Adecco México, coincide en que el fenómeno más frecuente durante eventos deportivos de esta magnitud no es el ausentismo tradicional, sino lo que podría considerarse un ausentismo parcial.

“Más que un incremento significativo en el ausentismo formal, lo que normalmente observan las empresas durante eventos deportivos masivos es un aumento en fenómenos de ausentismo parcial: retardos, extensiones de horarios de comida, pausas más frecuentes, distracciones digitales y menor concentración durante los partidos de alta relevancia”, comparte.

Las organizaciones también reportan solicitudes de permisos de último momento, cambios de turno, salidas anticipadas y entradas tardías. Sin embargo, Adecco advierte que uno de los mayores retos consiste en gestionar a colaboradores que permanecen físicamente en sus puestos, pero siguen los encuentros desde sus dispositivos móviles o reducen temporalmente su nivel de atención.

