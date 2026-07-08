Junto con el lanzamiento, OpenAI publicó un informe técnico en el que describe las nuevas medidas de seguridad implementadas y los resultados de las pruebas realizadas para evaluar riesgos relacionados con contenido sexual, fraude, autolesiones, datos personales y manipulación emocional.

¿Qué cambia en ChatGPT?

La principal diferencia entre GPT-Live y los modelos de voz utilizados hasta ahora es la manera en que procesan una conversación, de acuerdo con el informe presentado por OpenAI.

Tanto GPT-Live-1 y GPT-Live-1 mini pueden mantener diálogos continuos, sin depender de turnos rígidos en los que el usuario habla primero y la inteligencia artificial responde únicamente cuando detecta que terminó la intervención.

Esto significa que el sistema está programado para interpretar silencios, interrupciones, cambios de velocidad al hablar e incluso decidir si conviene responder de inmediato o continuar escuchando antes de intervenir.

OpenAI comparó GPT-Live con los modelos actuales de voz avanzada y reportó mejoras en varias categorías de seguridad. (OpenAI)

La empresa explicó que este comportamiento busca acercar la experiencia a una conversación humana, además, los nuevos modelos pueden delegar tareas complejas a otros modelos de OpenAI cuando la consulta requiere mayor capacidad de razonamiento, manteniendo los mismos estándares de seguridad aplicados al resto de la plataforma.

GPT-Live-1 será el modelo de voz predeterminado para los usuarios de planes de pago, mientras que GPT-Live-1 mini estará disponible para quienes utilicen la versión gratuita de ChatGPT .

Conductas de riesgo serán detenidas

OpenAI también resaltó que el sistema incorpora mecanismos de monitoreo en tiempo real durante toda la conversación.

En caso de tener una conversación con contenido potencialmente peligroso, puede modificar la respuesta, interrumpir la interacción mediante un mensaje de seguridad, ofrecer recursos de apoyo en formato de texto o incluso finalizar la conversación cuando identifica situaciones de mayor riesgo.

La compañía añadió que la misma infraestructura de supervisión utilizada para los modelos de texto ahora también se aplica a GPT-Live, con el objetivo de medir incidentes, detectar abusos y reforzar el cumplimiento de sus políticas de uso.