La Concanaco Servytur propuso reducir en México la carga efectiva del impuesto sobre nómina para aliviar el costo de mantener y crear empleos formales ante la llegada de lajornada de 46 horas a la semana, a partir de enero 2027, y el próximo aumento del salario mínimo.
La confederación plantea comenzar con una rebaja de 25% en el primer semestre de 2027 y avanzar hacia una reducción de al menos 50%, meta que presentó al Gobierno federal a principios de noviembre.
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El impuesto sobre nómina es un gravamen estatal que pagan los empleadores. Por eso, la confederación convocó al Gobierno federal, a los 32 gobiernos estatales y a los congresos locales, entre otros actores, a instalar una mesa de trabajo antes del 1 de enero de 2027. La rebaja sigue en propuesta y solo fija un plazo para el primer recorte.
¿Qué propone la Concanaco Servytur?
En un comunicado de prensa, la Concanaco ilustró el efecto del recorte con una empresa que paga un millón de pesos al mes en salarios. Si su nómina subiera 10% y la tasa estatal fuera de 3%, el pago mensual del impuesto pasaría de 30,000 a 33,000 pesos.
Con la rebaja inicial de 25%, ese pago quedaría en 24,750 pesos y con una reducción de 50% bajaría a 16,500 pesos. El cálculo supone un aumento general en la nómina de esa empresa.
El plan incluye estímulos de hasta 75% del impuesto por nuevas plazas y un apoyo equivalente a 2% de la nómina correspondiente a los puestos que reduzcan su jornada y mantengan el salario.
La confederación también propone ampliar el subsidio para el empleo a quienes ganen hasta dos salarios mínimos y, para 2028, permitir la deducción total de las prestaciones laborales efectivamente pagadas.
El subsidio a las horas extra sigue pendiente
La jornada máxima semanal pasará de 48 a 46 horas el 1 de enero de 2027 y bajará dos horas por año hasta llegar a 40 en 2030. La reforma garantiza que el recorte de la jornada conserve los salarios y las prestaciones.
Para un negocio que mantiene el mismo sueldo semanal, pasar de 48 a 46 horas eleva 4.35% el costo salarial por hora, según un cálculo de Concanaco.
“Nuestros sectores operan con horarios extendidos, fines de semana y alta rotación. Aplicar esta medida de forma homogénea sin apoyo pondría en riesgo la estabilidad de millones de empleos”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur.
El ajuste pesa en comercios, negocios de servicios y empresas turísticas que necesitan cubrir fines de semana o temporadas de alta demanda. Si después de reorganizar los turnos todavía necesitan cubrir horas, pueden contratar personal adicional o recurrir al tiempo extra dentro de los límites legales.
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La Concanaco propone subsidiar los impuestos, los derechos y las contribuciones asociados a las horas extraordinarias a partir de la hora 47 semanal en 2027. Los trabajadores conservarían el pago de las horas extra conforme a la ley.
La confederación reportó que ya acordó ocho medidas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para acompañar la transición y que el subsidio al tiempo extraordinario sigue pendiente.
Para las empresas, el cambio inmediato será ajustar los turnos y determinar qué tiempo cuenta como trabajado. Por ejemplo, en una jornada continua, la hora de comida se computa como tiempo efectivo si la persona no puede salir del lugar de trabajo durante esa pausa. En 2027, el límite semanal de horas extra con pago doble seguirá en nueve.