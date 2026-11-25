El impuesto sobre nómina es un gravamen estatal que pagan los empleadores. Por eso, la confederación convocó al Gobierno federal, a los 32 gobiernos estatales y a los congresos locales, entre otros actores, a instalar una mesa de trabajo antes del 1 de enero de 2027. La rebaja sigue en propuesta y solo fija un plazo para el primer recorte.

¿Qué propone la Concanaco Servytur?

En un comunicado de prensa, la Concanaco ilustró el efecto del recorte con una empresa que paga un millón de pesos al mes en salarios. Si su nómina subiera 10% y la tasa estatal fuera de 3%, el pago mensual del impuesto pasaría de 30,000 a 33,000 pesos.

Con la rebaja inicial de 25%, ese pago quedaría en 24,750 pesos y con una reducción de 50% bajaría a 16,500 pesos. El cálculo supone un aumento general en la nómina de esa empresa.

El plan incluye estímulos de hasta 75% del impuesto por nuevas plazas y un apoyo equivalente a 2% de la nómina correspondiente a los puestos que reduzcan su jornada y mantengan el salario.

La confederación también propone ampliar el subsidio para el empleo a quienes ganen hasta dos salarios mínimos y, para 2028, permitir la deducción total de las prestaciones laborales efectivamente pagadas.

El subsidio a las horas extra sigue pendiente

La jornada máxima semanal pasará de 48 a 46 horas el 1 de enero de 2027 y bajará dos horas por año hasta llegar a 40 en 2030. La reforma garantiza que el recorte de la jornada conserve los salarios y las prestaciones.

Para un negocio que mantiene el mismo sueldo semanal, pasar de 48 a 46 horas eleva 4.35% el costo salarial por hora, según un cálculo de Concanaco.

“Nuestros sectores operan con horarios extendidos, fines de semana y alta rotación. Aplicar esta medida de forma homogénea sin apoyo pondría en riesgo la estabilidad de millones de empleos”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur.

El ajuste pesa en comercios, negocios de servicios y empresas turísticas que necesitan cubrir fines de semana o temporadas de alta demanda. Si después de reorganizar los turnos todavía necesitan cubrir horas, pueden contratar personal adicional o recurrir al tiempo extra dentro de los límites legales.