Internacional

Trump elogia en Davos al gobierno de Venezuela y promete elevados ingresos petroleros

El mandatario elogia a las autoridades venezolana y asegura que el gobierno de Delcy Rodríguez ha sido "muy bueno" tras la captura de Nicolás Maduro.
mié 21 enero 2026 12:46 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial tiene lugar en Davos del 19 al 23 de enero de 2026.
"Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos", dijo Trump en el Foro de Davos. (FOTO: FABRICE COFFRINI/AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez ha sido "muy bueno" tras la captura de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de una colaboración con Washington para explotar su petróleo.

"Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos", dijo Trump en el Foro de Davos. "Una vez que terminó el ataque" del 3 de enero, en el que Maduro fue capturado bajo acusaciones de narcotráfico, "dijeron: 'Vamos a hacer un trato''", relató el mandatario republicano.

A Venezuela le “irá fantásticamente bien”

Trump afirmó que a Venezuela le irá "fantásticamente bien" y se refirió a la horquilla alta de la partida de petróleo sancionado y de alta calidad que, según adelantó, Caracas le entregaría a Washington.

"Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo", dijo Trump, y agradeció "la gran cooperación".

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

"Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", añadió.

Pese a estas previsiones, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos.

La AIE recuerda que la producción venezolana alcanzó su último máximo en 2015 y después inició una caída, en parte debido a las sanciones impuestas durante el primer gobierno de Trump.

Aunque el país llegó en su punto histórico más alto a producir 3.5 millones de barriles diarios de crudo, en 2025 apenas produjo 950,000 barriles diarios de media, de los que 780,000 se destinaron a la exportación, según la AIE.

Gran parte de los recursos de Venezuela es petróleo extrapesado, que es complejo y costoso de extraer, por lo que solo las empresas que ya tienen acceso a ellos podrían incrementar su producción en el corto plazo.

Actualmente Chevron es la única compañía estadounidense que opera en Venezuela gracias a una licencia concedida por Washington en 2022. Las compañías europeas Eni y Repsol también están presentes, pero mantienen litigios comerciales con la petrolera nacional, PDVSA.

El martes, Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares" previstos, aseguró.

Los ingresos "irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo [de los venezolanos] de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Trump contempla a Machado en transición

El discurso de Trump en Davos reafirma su respaldo al ejecutivo interino dirigido por Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta su captura.

Para mantener sus opciones en el nuevo contexto político, María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, entregó la medalla del galardón a Trump, que aseguró el martes que le "encantaría" involucrarla "de alguna manera" en la transición en Venezuela.

Es "una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble", dijo el mandatario a periodistas. "Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría".

Hasta ahora Machado fue relegada de los planes de Trump, que cultivó en estos días una relación con Delcy Rodríguez, heredera de la Venezuela pos-Maduro.

Machado estaba fuera de Venezuela el día del ataque para capturas al líder del régimen. Después de pasar más de un año en la clandestinidad, huyó del país en una operación hollywoodense para recibir el premio Nobel en Oslo el 10 de diciembre.

Llegó tarde, pero pudo saludar a seguidores e iniciar una agenda internacional, que incluyó la visita a Trump el 15 de enero en la Casa Blanca.

Fue en ese encuentro que le entregó su medalla del Nobel.

Machado se reunió además con congresistas estadounidenses y, este martes, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan", declaró a periodistas Machado luego del encuentro con el secretario Albert Ramdin.

La OEA se ha mostrado dividida sobre la crisis venezolana.

"Estamos en esta situación donde hay un proceso, una ruta por delante hacia la reinstitucionalización y la democracia", añadió Machado.

