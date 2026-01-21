A Venezuela le “irá fantásticamente bien”

Trump afirmó que a Venezuela le irá "fantásticamente bien" y se refirió a la horquilla alta de la partida de petróleo sancionado y de alta calidad que, según adelantó, Caracas le entregaría a Washington.

"Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo", dijo Trump, y agradeció "la gran cooperación".

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

"Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", añadió.

Pese a estas previsiones, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos.

La AIE recuerda que la producción venezolana alcanzó su último máximo en 2015 y después inició una caída, en parte debido a las sanciones impuestas durante el primer gobierno de Trump.

Aunque el país llegó en su punto histórico más alto a producir 3.5 millones de barriles diarios de crudo, en 2025 apenas produjo 950,000 barriles diarios de media, de los que 780,000 se destinaron a la exportación, según la AIE.