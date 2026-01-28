Toc, toc... así aplican las auditorías exprés del SAT para cazar facturas falsas

La última reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) estipula, en el nuevo artículo 29-A, como CFDIs o facturas falsas, aquellos comprobantes que, aun timbrados, no amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.

El cambio obedece al objetivo de terminar con las empresas fantasma o fachada y su expedición y compra de facturas, las cuales comúnmente se utilizan para reducir ilegalmente el pago de impuestos, desviar recursos públicos o lavar dinero. Esta caza inició en 2014, con la adhesión y aplicación del artículo 69-B en el Código, el cual establece el procedimiento y tiempos para revisiones, incluyendo la publicación de supuestas empresas fachada en las denominadas “listas negras del SAT” en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A diferencia de los procedimientos para el 69-B, enfocados en detectar empresas que no tienen la infraestructura, el personal, ni los recursos para brindar algún bien o servicio, y que da aviso a través del Buzón Tributario, y hasta 110 días para una solución. Las nuevas disposiciones para cazar las facturas falsas se centrarán en que los contribuyentes comprueben la materialidad de sus operaciones, consignadas en facturas, a la autoridad fiscal, pero sin previo aviso, y en mucho menor tiempo; 24 días máximo para solución, detalló en entrevista Yadira Albor, asesora fiscal y contable en Intelisis.