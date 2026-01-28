Publicidad

Economía

"Los demás bancos están por detrás"; Hey Banco formaliza como banco independiente

El director general de Hey, Manuel Rivero, dijo que los años que le tomó escindirse de Banregio les permitió desarrollar y aumentar el número de productos que ofrecen frente a la competencia.
mié 28 enero 2026 10:51 AM
hey banco opera como banco independiente
Manuel Rivero dijo que la prioridad es aumentar el crédito ya que su capacidad de préstamos se incrementó. (Especial)

Hey Banco recibió la autorización para escindirse de Banregio y operar como banco digital.

El director general de Hey, Manuel Rivero, dijo en entrevista que el regulador les dio la autorización para operar como banco y la transición ocurrirá el fin de semana; el banquero también mostró confianza en su banco digital en medio del arranque de operación de otros jugadores como Nu, Openbank, Revolut y próximamente, Plata.

Mientras algunos jugadores arrancaron con un número limitado de productos, que se enfocó en tarjetas de crédito, Hey dijo que ofrece cuentas de débito, nómina, créditos en tarjetas, para la compra de autos y casas; así como soluciones a pymes.

"Somos el único que tiene esa oferta; la verdad los demás están muy por detrás", dijo Rivero. "Uno tendrá una tarjeta, otro tendrá una tarjeta y un ahorro; otro tendrá una inversión, pero nadie está atendiendo todo el espectro".

El banco prepara el lanzamiento de sus inversiones en acciones de empresas en Estados Unidos, de momento se encuentra en una fase beta.

La escisión de Hey ocurre en un contexto en el que los bancos tradicionales lanzaron sus versiones digitales, para atraer a un público joven, como ocurrió con Santander, que lanzó Openbank.

También lo hicieron, aunque con menos éxito, Banorte con Bineo o Billú, el banco de Afirme.

Hey Banco cuenta con 14,000 millones de pesos en depósitos y una cartera de crédito de 10,000 millones de pesos. El objetivo, tras la escisión, es aumentar potencialmente la colocación de crédito.

"La prioridad número uno es el crédito porque ya hemos captado mucho; el año pasado colocamos como una tercera parte de lo que tenemos disponible con la liquidez actual", aseguró. Con esto, se espera que el crédito aumente entre 20 y 30%.

Manuel Rivero añade que la apuesta de Hey, en un momento en el que entran nuevos jugadores al mercado y los tradicionales mantienen su liderazgo por el volumen de clientes, es tenr todos los productos en una sola app: seguros, inversiones, crédito y cuenta de ahorro.

El banco, aunque estaba bajo la matriz de Banregio, lleva un año registrando utilidades y el objetivo es que en 2026 estas se incrementen entre 260 y 300 millones de pesos; es decir, hasta un 90% por encima del 2025.

Los números de Hey Banco

Utilidades: 56 millones de pesos hasta noviembre de 2025.
Activos: 1,589 millones de pesos
Captación: 14,000 millones de pesos

