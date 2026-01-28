"Los demás bancos están por detrás"; Hey Banco formaliza como banco independiente

Hey Banco cuenta con 14,000 millones de pesos en depósitos y una cartera de crédito de 10,000 millones de pesos. El objetivo, tras la escisión, es aumentar potencialmente la colocación de crédito.
"La prioridad número uno es el crédito porque ya hemos captado mucho; el año pasado colocamos como una tercera parte de lo que tenemos disponible con la liquidez actual", aseguró. Con esto, se espera que el crédito aumente entre 20 y 30%.
Manuel Rivero añade que la apuesta de Hey, en un momento en el que entran nuevos jugadores al mercado y los tradicionales mantienen su liderazgo por el volumen de clientes, es tenr todos los productos en una sola app: seguros, inversiones, crédito y cuenta de ahorro.
El banco, aunque estaba bajo la matriz de Banregio, lleva un año registrando utilidades y el objetivo es que en 2026 estas se incrementen entre 260 y 300 millones de pesos; es decir, hasta un 90% por encima del 2025.
Los números de Hey Banco
Utilidades: 56 millones de pesos hasta noviembre de 2025.
Activos: 1,589 millones de pesos
Captación: 14,000 millones de pesos