"Los demás bancos están por detrás"; Hey Banco formaliza como banco independiente

Mientras algunos jugadores arrancaron con un número limitado de productos, que se enfocó en tarjetas de crédito, Hey dijo que ofrece cuentas de débito, nómina, créditos en tarjetas, para la compra de autos y casas; así como soluciones a pymes.

"Somos el único que tiene esa oferta; la verdad los demás están muy por detrás", dijo Rivero. "Uno tendrá una tarjeta, otro tendrá una tarjeta y un ahorro; otro tendrá una inversión, pero nadie está atendiendo todo el espectro".

El banco prepara el lanzamiento de sus inversiones en acciones de empresas en Estados Unidos, de momento se encuentra en una fase beta.

La escisión de Hey ocurre en un contexto en el que los bancos tradicionales lanzaron sus versiones digitales, para atraer a un público joven, como ocurrió con Santander, que lanzó Openbank.

También lo hicieron, aunque con menos éxito, Banorte con Bineo o Billú, el banco de Afirme.