Es oficial: México tendrá tres nuevas monedas del Mundial 2026, serán de oro y plata y este será su valor

El Senado aprobó la creación de tres nuevas monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

Las piezas estarán elaboradas en oro, plata y material bimetálico, con distintas denominaciones, de acuerdo con el dictamen avalado este martes 17 de febrero por la Cámara alta del Congreso de la Unión.

El objetivo de estas monedas es conmemorar la tercera ocasión en que México será sede de la máxima justa del futbol, luego de haber albergado los Mundiales de 1970 y 1986, y ahora 2026, esta última de manera compartida.