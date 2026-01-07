¿Quién es ahora el dueño de Televisa y qué cambió luego de que Azcárraga Jean vendiera acciones?

Desde su fundación, la empresa ha estado estrechamente ligada a la familia Azcárraga. Sin embargo, en los últimos años la distribución de acciones, así como el control de voz y voto dentro de la compañía, ha cambiado de manera notable.

Este reacomodo se hizo más evidente luego de que se anunciara que Emilio Azcárraga Jean vendió casi la mitad de sus acciones a los principales ejecutivos de la empresa, quienes desde hace algunos años ya encabezaban la gestión operativa y estratégica de Televisa.

Ante este escenario, han surgido preguntas clave: ¿quién es ahora el dueño de Grupo Televisa? ¿qué papel jugará Emilio Azcárraga Jean tras la operación? En este texto te explicamos lo que necesitas saber para entender el nuevo equilibrio de poder dentro del consorcio mediático.

¿Quién es el dueño de Televisa?

Aunque históricamente la familia Azcárraga ha sido identificada como la propietaria de Grupo Televisa, es importante entender que se trata de una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y cuenta con múltiples accionistas. Por ello, no existe un dueño único del consorcio.

Recientemente, Emilio Azcárraga Jean vendió parte de su participación a los principales ejecutivos del grupo por un monto de 1,926 millones de pesos, de acuerdo con un documento presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

En la operación, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega , copresidentes ejecutivos de Grupo Televisa, adquirieron en partes iguales un paquete de acciones de la compañía equivalente a 26,332,332,804 acciones Serie “A”. Cada uno pagará 963.151 millones de pesos por esta compra.

Según datos de MarketScreener , Emilio Azcárraga Jean posee 52,991,825,705 acciones, equivalentes al 46.7% del total en circulación. De ese paquete accionario, venderá 49.6% y conservará 50.4%, lo que reducirá su participación en la empresa a aproximadamente 23.5%.

El documento de la SEC señala que la transacción permitirá a los copresidentes ejercer plenamente los derechos de voto asociados a las acciones adquiridas, así como nombrar, destituir o ratificar a los miembros del Consejo de Administración, consolidando así su control operativo y estratégico del grupo.

De esta manera, la propiedad de Televisa se encuentra distribuida entre diversos inversionistas y fondos. Entre los principales accionistas destacan:

-Emilio Azcárraga Jean

-Bernardo Gómez Martínez

-Alfonso de Angoitia Noriega

-Eduardo Tricio Haro (Grupo Lala)

-Fintech Holdings, Inc.

-Dodge & Cox

-JPMorgan Securities LLC

A estos se suman otros inversionistas institucionales y accionistas menos conocidos con participaciones más pequeñas.

En conclusión, Grupo Televisa no tiene un dueño único. Se trata de una empresa con propiedad diversificada, en la que el control se reparte entre varios accionistas, aunque la gestión y las decisiones clave hoy recaen en Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, tras la reducción de la participación de Emilio Azcárraga Jean.

Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega consolidaron su papel como copresidentes y principales tomadores de decisiones. (Especial)

Las empresas de Grupo Televisa

Grupo Televisa es una corporación de telecomunicaciones y medios con operaciones en televisión de paga, conectividad y producción de contenido en español, se lee en su sitio oficial . Sus principales negocios son:

Izzi: empresa de cable que ofrece servicios de video, internet de alta velocidad y telefonía a clientes residenciales y comerciales, además de servicios administrados para empresas.

Sky: sistema de televisión de paga vía satélite y proveedor de banda ancha, con operaciones en México, República Dominicana y Centroamérica.

TelevisaUnivision: grupo de medios del que Televisa es el principal accionista, dedicado a la producción y distribución de contenido en español en México, EU y más de 50 países, a través de televisión abierta, de paga y plataformas de streaming.

Televisión abierta: operación de señales bajo concesiones del gobierno mexicano que permiten la transmisión de contenidos a nivel nacional.

Editorial, deportes y entretenimiento en vivo: participación en revistas, espectáculos y otros negocios de entretenimiento.

Juegos: presencia en el negocio de apuestas y entretenimiento interactivo.

Ollamani es la empresa responsable de los negocios deportivos y de entretenimiento en vivo, entre ellos el Club América y el Estadio Azteca (hoy Estadio Banorte). El 20 de febrero de 2024, Grupo Televisa concretó su escisión y salida a Bolsa, con lo que separó estos activos de sus negocios de telecomunicaciones y medios.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, la empresa ocupa el lugar 89, luego de que en 2024 reportó ingresos netos por 62,260.9 millones de pesos, 6% menos que en 2023.

La empresa mantiene presencia en televisión, internet, entretenimiento, editorial, deportes y negocios digitales.

¿Por qué Azcárraga Jean ha cedido espacio en Televisa?

Emilio Azcárraga Jean se apartó de la presidencia ejecutiva de Grupo Televisa en octubre de 2024 para colaborar con una investigación reactivada del caso FIFAGate por el Departamento de Justicia de EU, en la antesala del Mundial de 2026. La decisión buscó evitar conflictos de interés y proteger los derechos de transmisión del torneo, al separarse formalmente de la operación cotidiana de la empresa.

En este contexto, Televisa ha sido investigada por su presunta participación en el pago de sobornos a altos directivos de la FIFA para asegurar derechos exclusivos de transmisión. En 2023, la compañía acordó pagar 95 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva en Estados Unidos relacionada con estos señalamientos.

Posteriormente, Azcárraga Jean vendió parte de su participación accionaria, lo que fortaleció el papel de Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia como copresidentes y principales responsables de la conducción estratégica del grupo, cargo que ejercen desde 2018 y desde el cual han ganado de forma gradual mayor peso en voz, voto y participación accionaria.

Según el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión, Azcárraga Jean ocupa la posición 36 y actualmente preside Grupo Ollamani, Cablevisión (Izzi) e Innova. En el caso de Televisa, se mantiene únicamente como accionista y, por ahora, no ocupa ningún cargo dentro de su Consejo de Administración.