Si usas un celular del trabajo, ¿quién es el responsable de registrar el número y con qué nombre?

Me dieron un número en mi empresa, ¿debo hacer la vinculación?

De acuerdo con Renato Flores, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de América Móvil y Grupo Carso, los números telefónicos empresariales deben registrarse a nombre de la persona moral, es decir, a la empresa titular.

Si una empresa les da celulares a sus trabajadores para su comunicación laboral, las personas trabajadoras no tienen que vincular las líneas a sus propias identidades, aunque ellos sean quienes las ocupan. El registro debe quedar a cargo de la razón social de la empresa titular, explicó Renato Flores a Expansión.

Sin embargo, Movistar menciona la opción de que los usuarios finales puedan hacer la vinculación, aunque la obligación sea de la persona moral.

“Si algún usuario desea hacerlo de manera voluntaria, puede hacerlo, pero no es obligatorio ni afecta el servicio.” La vinculación se realiza a través de un representante legal.

Los números corporativos, al estar registrados directamente a la persona moral, tienen la opción de asignarlos a varios de sus colaboradores. Por ejemplo, cuando un trabajador renuncia, debe entregar su equipo y línea, y éste podrá ser ocupado por su reemplazo.

De esta forma, los números no requieren un trámite o cambio adicional conforme a lo que establecen los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles de la CRT.

¿Cómo se vincula un número a una empresa?

A diferencia de las personas físicas, quienes pueden hacer el trámite vía remota, el proceso de vinculación para personas morales y Entes Públicos solo se puede realizar de manera presencial en los centros de atención de los proveedores de servicio.

De acuerdo con la CRT, el representante legal de la empresa debe presentar los siguientes requisitos para la validación de identidad:

- Documento de la empresa que contenga la razón social y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona moral

- Identificación oficial vigente del representante

- Acreditación jurídica, aquel documento que compruebe su personalidad y facultades como representante legal

El proceso de verificación debe ser validado por los proveedores de servicios antes de concluir con el registro. Por ejemplo, el RFC deberá ser consultado directamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una vez la información sea validada, el proveedor registrará únicamente los siguientes datos en su base de información:

- Nombre o razón social de la empresa

- RFC

- Número(s) telefónico(s) asociado(s)

- Fuente de confianza consultada y el resultado de validación