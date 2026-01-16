Ninfa Salinas Sada, la hija política y empresaria

Ninfa Salinas Sada es la hija primogénita de Ricardo Salinas Pliego. Inició su trayectoria profesional a los 17 años dentro de Elektra y, con el paso del tiempo, ha asumido cargos clave dentro del conglomerado familiar. Actualmente se desempeña como vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas y presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca.

Además, preside Grupo Dragón, la división de energías renovables de Grupo Salinas, creada en 2010 para impulsar proyectos de generación de energía limpia, se lee en la página del conglomerado . La empresa desarrolla iniciativas eólicas y geotérmicas y ha sido pionera en México en la producción de energía geotérmica a partir de inversión privada.

En política, fue diputada federal (2009–2012) y posteriormente senadora por el Partido Verde Ecologista de México (2012–2018), en ambos cargos al frente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ninfa Salinas encabeza Grupo Dragón, la división de energías renovables del conglomerado, enfocada en proyectos eólicos y geotérmicos. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

Benjamín Salinas Sada, el estratega empresarial de Grupo Salinas

Benjamín Salinas Sada es el segundo de los hijos de Ricardo Salinas Pliego y una de las figuras clave en la estructura directiva de Grupo Salinas . Se ha desarrollado como empresario y alto ejecutivo, con experiencia en el sector audiovisual, financiero y de telecomunicaciones.

En 2021 fue nombrado vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, cargo desde el cual participa en la definición de la estrategia del conglomerado. Previamente, estuvo al frente de la dirección general de TV Azteca, donde encabezó un proceso de transformación enfocado en la televisión en vivo, la renovación de contenidos y el impulso de productos de alto impacto.

Desde su posición como vicepresidente, Benjamín Salinas supervisa el rumbo de TV Azteca y acompaña la estrategia de otras empresas del grupo, como Elektra, Banco Azteca, Italika y Totalplay. Su perfil se distingue por un enfoque en la innovación, la optimización de procesos y el aprovechamiento eficiente de recursos, con énfasis en el desarrollo del capital humano.

Benjamín Salinas asumió en 2021 la vicepresidencia del Consejo de Administración de Grupo Salinas, tras dirigir TV Azteca. (Archivo)

Hugo Salinas Sada, empresario y desarrollador

Hugo Salinas Sada es el tercero de los hijos de Ricardo Salinas Pliego y ha desarrollado su trayectoria en el ámbito empresarial, principalmente en los sectores comercial e inmobiliario. A los 22 años fundó Tiendas Neto , una cadena de supermercados de descuento que opera en distintos estados del país y que forma parte de Grupo Salinas.

Además de Tiendas Neto, ha impulsado proyectos en el sector inmobiliario. En 2016 creó Origina, una empresa enfocada en desarrollos residenciales, y ha participado en otros proyectos relacionados con diseño, mobiliario y complejos habitacionales, incluidos desarrollos en destinos turísticos.

Dentro de Grupo Salinas, ocupa cargos directivos y de consejo. Es vicepresidente del Comité Ejecutivo del grupo, integrante del Consejo de Grupo Elektra y participa en la supervisión de proyectos inmobiliarios del conglomerado.

Hugo Salinas fundó Tiendas Neto a los 22 años y posicionó la cadena como uno de los principales formatos de supermercados de descuento del país. (Facebook Tiendas Neto)

Los hijos menores de Salinas Pliego

En cuanto a sus otros tres hijos, el mayor es Ricardo Salinas Medina, de 22 años, quien ha comenzado a integrarse de manera gradual al ámbito empresarial, aunque hasta ahora no preside ninguna de las compañías de su padre.

Los más jóvenes, Mariano y Cristóbal Salinas Medina, continúan con sus estudios y aún no forman parte de la estructura de Grupo Salinas. No obstante, se prevé que en el futuro puedan incorporarse al mundo de los negocios, siguiendo la trayectoria familiar.

Las complicaciones fiscales que enfrenta Salinas Pliego y sus empresas

Además de la reorganización interna de Grupo Salinas, el empresario enfrenta un frente fiscal que marcará el corto plazo del conglomerado. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé que en enero de 2026 Ricardo Salinas Pliego sea requerido para cubrir 51,000 millones de pesos por adeudos fiscales, principalmente relacionados con ISR, actualizaciones, recargos y multas. La autoridad ha señalado que, si el pago se realiza conforme a la ley, existe la posibilidad de solicitar reducciones de hasta 39%, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.

El conflicto deriva de resoluciones judiciales emitidas en noviembre pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que TV Azteca y Elektra adeudan 48,326 millones de pesos por ejercicios fiscales de entre 2008 y 2015, además de un adeudo adicional de más de 67 millones de pesos correspondiente a Nueva Elektra del Milenio. Tanto el SAT como el gobierno federal han insistido en que se trata de un proceso legal y administrativo, sin tintes políticos.

No obstante, el caso se desarrolla en un contexto de confrontación pública entre Salinas Pliego y la presidenta Claudia Sheinbaum, con intercambios directos de declaraciones en el espacio mediático y en redes sociales.

A ello se suma que el empresario ha coqueteado públicamente con la posibilidad de convertirse en candidato presidencial de la derecha en las elecciones de 2030, lo que añade una dimensión política al debate público que rodea sus disputas fiscales, aunque las autoridades han reiterado que el fondo del asunto es estrictamente jurídico.