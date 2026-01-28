¿Quién es el dueño de Lego, la empresa que no inventó los bloques, pero los convirtió en un imperio?

Lego es la empresa de juguetes más grande del mundo, reconocida por sus emblemáticos sets armables de ladrillos o bloques de plástico. Sin embargo, no siempre fue así. Durante sus primeros años, la compañía fabricaba únicamente juguetes de madera, y tuvieron que pasar varias décadas antes de que el plástico se incorporara de manera definitiva a su producción.
La empresa danesa fue fundada en 1932, en una época en la que los juguetes de madera dominaban el mercado. De hecho, los hoy famosos ladrillos de plástico no fueron una invención original de Lego; no obstante, fue la compañía la que perfeccionó el diseño y logró explotarlo comercialmente como nadie más.
Aquí te contamos quién es el dueño de Lego, cómo la empresa dio el salto de la madera al plástico y quién creó realmente los ladrillos que la llevaron a convertirse en la número uno de la industria juguetera a nivel mundial.
¿Quién es el dueño de Lego?
De acuerdo con la historia oficial de la compañía , el Grupo LEGO fue fundado en 1932 por Ole Kirk Kristiansen, un carpintero danés que comenzó fabricando juguetes de madera, el producto más popular de la época. Durante casi tres décadas, estos juguetes formaron parte central del catálogo de la empresa.
No fue sino hasta 1949 cuando Lego dio un primer paso hacia el plástico, impulsado por la llegada de nuevas máquinas que permitían fabricar piezas más duraderas, con mayor variedad de formas y a menor costo. Ese año, el departamento de plásticos del Grupo LEGO comenzó a producir distintos juguetes, entre ellos los primeros ladrillos de plástico conocidos como Automatic Binding Bricks, que en un inicio se vendieron únicamente en Dinamarca.
Los juguetes de madera continuaron coexistiendo con los de plástico hasta agosto de 1959, cuando fueron rebautizados como BILO fix y retirados de la línea LEGO. Tras el incendio de la fábrica de juguetes de madera, en febrero de 1960, este tipo de productos fue descontinuado de manera definitiva.
Ole Kirk Kristiansen falleció en 1958 y el liderazgo de la empresa pasó a su hijo, Godtfred Kirk Christiansen, quien encabezó la expansión internacional de Lego y consolidó el éxito de los bloques armables que marcarían a generaciones enteras.
En la actualidad, Lego sigue bajo control de la familia fundadora. Aunque existen inversionistas y accionistas dentro de la estructura corporativa, el control permanece en manos de los Kristiansen. El CEO del Grupo LEGO es Niels B. Christiansen, miembro de la familia. Las variantes en la escritura del apellido —Kristiansen o Christiansen— responden a diferencias de traducción, región o época, pero remiten al mismo linaje que ha dirigido la compañía desde sus orígenes.
Aunque muchos lo asocian con su creación, Lego no inventó los bloques armables de plástico. Ese mérito corresponde al británico Hilary Fisher Page y a su empresa Kiddicraft, algo que la propia compañía danesa reconoce en su historia oficial. Lo que sí hizo Lego fue perfeccionar el diseño y convertirlo en un fenómeno global.
A finales de la década de 1940, Ole Kirk Kristiansen y su hijo Godtfred recibieron algunos de estos bloques fabricados en Reino Unido. A partir de ellos realizaron ajustes y, en 1949, lanzaron su primer juego de construcción, los Automatic Binding Bricks, que marcaron el inicio del giro definitivo de la empresa hacia el plástico.
A finales de los años cincuenta, el Grupo Lego contactó a Kiddicraft para consultar si existía alguna objeción al uso del ladrillo Lego. No la hubo. Por el contrario, la empresa británica les deseó éxito, ya que sus propios bloques no habían tenido un buen desempeño comercial.
En 1981, Lego adquirió los derechos del diseño y la marca Kiddicraft a los herederos de Hilary Fisher Page. Desde entonces, los bloques armables se consolidaron como el sello distintivo de la marca y la base de sus sets de juego y colección.
El nombre Lego no surgió al azar ni como una simple estrategia de mercadotecnia. Tiene un origen claro y una intención definida desde el nacimiento de la empresa. Proviene de la abreviatura de las palabras danesas leg godt, que significan “jugar bien”, una expresión que resume tanto el nombre como la filosofía de la compañía.
Ese concepto se convirtió en el ideal que guiaría a Lego desde sus primeros años: crear juguetes bien hechos, duraderos y pensados para estimular la creatividad a través del juego. Con el paso del tiempo, la frase dejó de ser solo un significado lingüístico para transformarse en una promesa de marca que acompaña a la empresa hasta hoy y explica, en buena medida, su permanencia y liderazgo en la industria juguetera.
La importancia de Lego en la cultura popular
Lego se ha convertido en una pieza clave de la cultura popular gracias a sus alianzas con un amplio abanico de franquicias de cine, televisión y marcas internacionales. Esta estrategia le permitió trascender el ámbito del juguete tradicional y conectar con distintas generaciones.
La compañía integró a su catálogo universos ampliamente reconocidos como Star Wars, Harry Potter, Batman y Spider-Man, entre muchos otros. A través de estos acuerdos, los bloques dejaron de ser solo piezas de construcción para convertirse en una forma de recrear historias, personajes y escenarios icónicos del entretenimiento global.
El impacto de estas asociaciones también se reflejó en el cine y los videojuegos. Producciones como The Lego Movie y sus secuelas reforzaron la identidad de la marca, mientras que los videojuegos basados en franquicias populares ampliaron su alcance a nuevas audiencias.
Además, Lego ha colaborado con marcas internacionales de sectores como el automotriz, la moda y la tecnología, con sets y ediciones especiales dirigidas tanto a niños como a adultos. Con estas alianzas, la empresa consolidó su presencia en la cultura popular y se posicionó como una marca capaz de unir entretenimiento, nostalgia y creatividad a escala global.
Lego en la actualidad
De acuerdo con su reporte anual de 2024 , Lego se consolidó como la empresa juguetera más grande del mundo, en un contexto marcado por la desaceleración del mercado global de juguetes. La compañía reportó ingresos por 74,300 millones de coronas danesas (10,800 millones de dólares), un crecimiento anual de 13%, impulsado por la fuerte demanda de su portafolio de productos dirigido a públicos de todas las edades.
Las ventas directas al consumidor aumentaron 12%, mientras que la participación de mercado de Lego creció de forma sostenida, superando con claridad a un sector que, en general, mostró una ligera caída.
Lego ganó cuota de mercado frente a sus principales competidores y reforzó su liderazgo como el mayor fabricante de juguetes a nivel mundial. El crecimiento estuvo apoyado en el buen desempeño en América, Europa y Asia. En contraste, empresas como Mattel y Hasbro registraron descensos en sus ventas durante 2024.
“Ha sido un año fantástico, en el que hemos ganado mucha cuota de mercado en todo el mundo”, afirmó el CEO de la compañía, Niels B. Christiansen. Destacó que el crecimiento no se concentró en un solo país o producto, sino que tuvo una base amplia y diversificada, reflejo de la fortaleza global de la marca.
La fábrica de Lego en México
Lego comenzó a fabricar ladrillos en México en 2006, en una planta de Flextronics en Ciudad Juárez, como parte de un plan para trasladar parte de su producción. Sin embargo, problemas operativos llevaron a la empresa a retomar el control del proceso y a mover la fabricación a una planta propia.
En 2009, el Grupo Lego abrió su fábrica en Monterrey , Nuevo León, una instalación de 45,000 metros cuadrados elegida por su ubicación estratégica y su entorno industrial. La planta inició con 100 máquinas de moldeo, empleó a 800 trabajadores y tuvo la capacidad de abastecer alrededor del 40% del mercado de EU.
Con el tiempo, la fábrica se expandió, duplicó su tamaño y sumó áreas de moldeo, embalaje y almacenamiento, además de procesos con enfoque ambiental. Hoy, la planta de Monterrey es una de las más importantes de Lego a nivel global y un pilar de su cadena de producción.
La historia de Lego es la de una empresa que supo adaptarse al cambio, perfeccionar una idea existente y convertirla en un modelo de éxito global. De sus orígenes en la madera al dominio del plástico, del taller de un carpintero danés a una marca presente en la cultura popular y en millones de hogares, Lego consolidó un liderazgo basado en innovación, calidad y visión de largo plazo.
Hoy, más de nueve décadas después de su fundación, sigue demostrando que “jugar bien” puede ser también una fórmula sólida para construir una de las compañías más influyentes de la industria juguetera mundial.