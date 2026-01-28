¿Quién es el dueño de Lego, la empresa que no inventó los bloques, pero los convirtió en un imperio?

Lego no inventó los bloques de plástico

Aunque muchos lo asocian con su creación, Lego no inventó los bloques armables de plástico. Ese mérito corresponde al británico Hilary Fisher Page y a su empresa Kiddicraft, algo que la propia compañía danesa reconoce en su historia oficial. Lo que sí hizo Lego fue perfeccionar el diseño y convertirlo en un fenómeno global.

A finales de la década de 1940, Ole Kirk Kristiansen y su hijo Godtfred recibieron algunos de estos bloques fabricados en Reino Unido. A partir de ellos realizaron ajustes y, en 1949, lanzaron su primer juego de construcción, los Automatic Binding Bricks, que marcaron el inicio del giro definitivo de la empresa hacia el plástico.

A finales de los años cincuenta, el Grupo Lego contactó a Kiddicraft para consultar si existía alguna objeción al uso del ladrillo Lego. No la hubo. Por el contrario, la empresa británica les deseó éxito, ya que sus propios bloques no habían tenido un buen desempeño comercial.

En 1981, Lego adquirió los derechos del diseño y la marca Kiddicraft a los herederos de Hilary Fisher Page. Desde entonces, los bloques armables se consolidaron como el sello distintivo de la marca y la base de sus sets de juego y colección.

¿Por qué se llama Lego?

El nombre Lego no surgió al azar ni como una simple estrategia de mercadotecnia. Tiene un origen claro y una intención definida desde el nacimiento de la empresa. Proviene de la abreviatura de las palabras danesas leg godt, que significan “jugar bien”, una expresión que resume tanto el nombre como la filosofía de la compañía.

Ese concepto se convirtió en el ideal que guiaría a Lego desde sus primeros años: crear juguetes bien hechos, duraderos y pensados para estimular la creatividad a través del juego. Con el paso del tiempo, la frase dejó de ser solo un significado lingüístico para transformarse en una promesa de marca que acompaña a la empresa hasta hoy y explica, en buena medida, su permanencia y liderazgo en la industria juguetera.

La importancia de Lego en la cultura popular

Lego se ha convertido en una pieza clave de la cultura popular gracias a sus alianzas con un amplio abanico de franquicias de cine, televisión y marcas internacionales. Esta estrategia le permitió trascender el ámbito del juguete tradicional y conectar con distintas generaciones.

La compañía integró a su catálogo universos ampliamente reconocidos como Star Wars, Harry Potter, Batman y Spider-Man, entre muchos otros. A través de estos acuerdos, los bloques dejaron de ser solo piezas de construcción para convertirse en una forma de recrear historias, personajes y escenarios icónicos del entretenimiento global.

El impacto de estas asociaciones también se reflejó en el cine y los videojuegos. Producciones como The Lego Movie y sus secuelas reforzaron la identidad de la marca, mientras que los videojuegos basados en franquicias populares ampliaron su alcance a nuevas audiencias.

Además, Lego ha colaborado con marcas internacionales de sectores como el automotriz, la moda y la tecnología, con sets y ediciones especiales dirigidas tanto a niños como a adultos. Con estas alianzas, la empresa consolidó su presencia en la cultura popular y se posicionó como una marca capaz de unir entretenimiento, nostalgia y creatividad a escala global.