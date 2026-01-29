Publicidad

El día que Elías Ayub le mostró internet por primera vez a Slim y él lo nombró jefe de inmediato

Carlos Slim descubrió el potencial del internet a principios de los noventa, cuando Arturo Elías Ayub se lo mostró en una cena en su casa.
jue 29 enero 2026 03:57 PM
Elías Ayub identificó de inmediato el potencial transformador del internet y convenció a Slim de incorporarlo al negocio de Telmex.
 (Cuartoscuro)

A pesar de la llegada de nuevos competidores y de enfrentar regulaciones asimétricas, Telmex, propiedad de Carlos Slim Helú, se mantiene como la empresa que más servicios de internet fijo ofrece en México. Sin embargo, hubo un momento en el que el hombre más rico del país desconocía qué era esta tecnología, para qué servía y el potencial que podía tener.

Quien le mostró por primera vez internet al empresario fue su hoy yerno, Arturo Elías Ayub, durante una cena en su casa. Slim Helú quedó tan impactado por lo que vio que, en ese mismo momento, decidió nombrarlo jefe de división dentro del grupo.

Esto ocurrió a principios de los años noventa, poco después de que Carlos Slim se quedara con Teléfonos de México tras la privatización impulsada por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari.

En aquel entonces, internet era muy distinto al que conocemos hoy y su uso en México era limitado, prácticamente restringido a ámbitos académicos como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde donde se tuvo el primer acceso el 20 de julio de 1989, justo cuando la humanidad celebraba 20 años de la llegada del hombre a la Luna, se puede leer en la Gaceta UNAM .

El día que Elías Ayuba le mostró internet a Slim

Según relató Arturo Elías Ayub, actual director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y director de Fundación Telmex, durante su participación en el Mercedes-Benz Cracks Summit 2025, su primer acercamiento al internet ocurrió gracias a un amigo “súper nerd” que tenía uno de los primeros accesos disponibles desde la UNAM.

Al verlo por primera vez, quedó fascinado: la posibilidad de comunicarse, compartir información y asomarse a otros lugares del mundo desde una computadora lo deslumbró, sobre todo porque hasta entonces la utilizaba para tareas muy básicas y para “jugar tetris”.

Convencido del potencial de esa tecnología, Elías Ayub le pidió a su amigo que le instalara el acceso a internet en casa. Tenía claro que Carlos Slim —a quien se refería como el ingeniero— debía conocerlo, pues estaba frente a una herramienta que, estaba seguro, revolucionaría al mundo. Por ello, lo invitó a cenar a su casa y, en algún momento de la noche, lo condujo hasta el espacio donde tenía su computadora.

Su primera reacción no fue del todo positiva: le molestaron la lentitud de la conexión y los ruidos característicos del internet telefónico. Sin embargo, Ayub conocía bien su pasión por el arte y decidió mostrarle la página del Museo del Louvre de París. La escena cambió por completo. Slim quedó fascinado al descubrir que podía observar algunas de las obras de arte más importantes del mundo desde una computadora doméstica.

Johanna Slim
Slim nombró a Elías Ayub director de internet de Telmex tras mostrarle el acceso a la página del Museo del Louvre. (Graciela López Herrera)

Slim hizo jefe de internet de Telmex a Elías Ayub

Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría el rumbo de Teléfonos de México en la naciente era digital. “Desde mañana eres el director de internet de Telmex”, le dijo Slim a Elías Ayub.

A partir de ese momento, Ayub se dio a la tarea de armar un equipo para un proyecto de gran escala. Contrató a un ingeniero de origen chino que trabajaba en Telmex Sonora para desarrollar la parte técnica, mientras él se enfocó en el diseño y la estrategia comercial del nuevo negocio.

Luego de algunos meses y tras implementar un plan agresivo de expansión, Elías Ayub se reunió nuevamente con Slim Helú y, entusiasmado, le dijo: “la rompimos”, luego de alcanzar los 200,000 usuarios del internet de Telmex. La cifra, sin embargo, no impresionó a Slim. Para él, esa tecnología no estaba pensada para miles de personas, sino para millones.

Sin embargo, Ayub le hizo ver que ese crecimiento tenía un límite inmediato. En México apenas había alrededor de 200 mil computadoras con capacidad para conectarse a internet y, prácticamente todas, ya tenían contratados los servicios de Telmex. Además, el grueso de la población no contaba con los recursos suficientes para adquirir uno de estos equipos de computo, lo que aparentemente cerraba cualquier posibilidad de expansión masiva.

@osotrava El Habito más contundente del Ingeniero SLIM... 🎙️Completo en YouTube: Arturo Elías Ayub en Mercedes-Benz Cracks Summit presentado por American Express #negocios #emprendedor #businessman #business #osotrava ♬ original sound - Oso Trava
La decisión de Slim que masificó el internet

Fue entonces cuando Carlos Slim Helú tuvo uno de esos momentos de visión empresarial que han marcado su trayectoria. En lugar de ver un obstáculo, identificó una oportunidad. Nombró nuevamente a Arturo Elías Ayub, ahora como director de ventas de computadoras de Telmex, dando origen a lo que más tarde se conocería como Tiendas Telmex.

La instrucción fue clara. “Vas a negociar con los proveedores una compra de 100,000 computadoras; el precio que te den se lo vas a pasar al cliente y, además, te lo va a pagar de 24 a 36 meses en su recibo Telmex”, le dijo Slim, según ha contado su yerno.

Con esta estrategia, Telmex no buscaba obtener ganancias directas por la venta de computadoras. El objetivo era otro: garantizar que los usuarios contrataran el servicio de internet y permanecieran como clientes durante años. Slim entendió el tamaño de la oportunidad en un punto donde otros solo veían un tope de crecimiento.

De acuerdo con el propio Elías Ayub, hubo periodos en los que Telmex llegó a vender entre 4,000 y 5,000 computadoras diarias. Así se abrió la puerta para que millones de personas accedieran a una tecnología que ya estaba transformando al mundo y que sería clave para la vida laboral, escolar, la comunicación y el entretenimiento en México.

Slim resolvió el principal obstáculo de crecimiento al masificar la venta de computadoras con pagos diferidos en el recibo Telmex. (PEDRO PARDO/AFP)

Los años de gloria de Telmex y la reforma de telecomunicaciones

Telmex inició su incursión en el internet con la marca Uninet, que un año después fue relanzada como Internet Directo Personal de Telmex para ampliar su alcance entre usuarios domésticos. El punto de inflexión llegó en 1996, cuando adquirió de IBM y Sears a Prodigy Communications, introduciendo en México la marca Prodigy Internet, que durante años fue sinónimo de conexión a la red.

Para 2004, Prodigy concentraba más del 70% del acceso a internet vía telefónica y cerca del 40% del mercado de DSL, reflejo del dominio de Telmex en la primera etapa del desarrollo digital del país. En 2009, la empresa unificó su oferta bajo la marca Infinitum e inició la transición hacia tecnologías de mayor velocidad. Hoy ofrece servicios mediante fibra óptica, ADSL y VDSL, con velocidades de hasta 1 gigabit por segundo.

Durante años, en México tener internet fue prácticamente equivalente a tener un contrato con Telmex, una posición que le generó señalamientos por prácticas monopólicas. El panorama cambió en 2015 con la reforma en telecomunicaciones , cuando el naciente Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró a la empresa agente económico preponderante y le impuso una regulación asimétrica que impulsó la expansión de sus competidores, como Izzi, Totalplay y Megacable.

A diferencia de estos jugadores, que pueden ofrecer servicios de triple play —telefonía, internet y televisión de paga en un solo paquete—, Telmex quedó limitado a la prestación de telefonía e internet. La restricción para entrar al mercado de televisión de paga, incluso a través de su alianza con Dish, provocó que la empresa comenzara a perder terreno frente a sus rivales.

Telmex aumenta la velocidad de internet gratis, así quedaron sus paquetes
Telmex lanzó Uninet, después Internet Directo Personal y más tarde Prodigy Internet, marca que dominó el acceso a la red durante años. (Foto: Idrees Abbas/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Telmex sigue en la cima del internet fijo

Según datos del IFT , Teléfonos de México (Telmex) registra 10,805,083 accesos de internet fijo, mientras que Teléfonos del Noroeste (Telnor) suma 568,541 accesos adicionales.

Estos números confirman que, aun bajo un esquema de regulación asimétrica, América Móvil, el conglomerado de telecomunicaciones de Carlos Slim, conserva la mayor base de líneas de internet fijo en el país.

Accesos de internet fijo en México

Cifras a marzo de 2025 | IFT

América Móvil — Total: 11,373,624

Telmex: 10,805,083

Telnor: 568,541

Megacable–MCM — Total: 5,385,384

Megacable: 5,144,561

Servicio y Equipo en Telefonía, Internet y TV: 239,301

Megacable Comunicaciones de México: 1,522

Grupo Televisa (Izzi) — Total: 5,601,039

Televisión Internacional: 2,312,645

Cablemás Telecomunicaciones: 1,975,257

Cablevisión: 1,313,137

Sky — Total: 314,697

Corporación de Radio y Televisión del Norte de México / Corporación Novavisión: 314,697

Grupo Salinas — Total: 5,431,265

Totalplay: 5,431,265

Tres décadas después de aquella cena en casa de Arturo Elías Ayub, el internet pasó de ser una curiosidad académica a un servicio esencial para millones de mexicanos.

Aunque la reforma en telecomunicaciones modificó el equilibrio del mercado y abrió paso a una competencia más intensa, la historia muestra que la ventaja de Telmex no fue solo de infraestructura, sino de visión.

La apuesta temprana de Carlos Slim por masificar el acceso a la red marcó el rumbo del sector y explica por qué, aun con límites regulatorios y nuevos jugadores, América Móvil y su marca Telmex siguen siendo el principal proveedor de internet fijo en México.

Carlos Slim Helú Arturo Elías Ayub Telmex

