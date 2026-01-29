El día que Elías Ayub le mostró internet por primera vez a Slim y él lo nombró jefe de inmediato

A pesar de la llegada de nuevos competidores y de enfrentar regulaciones asimétricas, Telmex, propiedad de Carlos Slim Helú, se mantiene como la empresa que más servicios de internet fijo ofrece en México. Sin embargo, hubo un momento en el que el hombre más rico del país desconocía qué era esta tecnología, para qué servía y el potencial que podía tener.

Quien le mostró por primera vez internet al empresario fue su hoy yerno, Arturo Elías Ayub, durante una cena en su casa. Slim Helú quedó tan impactado por lo que vio que, en ese mismo momento, decidió nombrarlo jefe de división dentro del grupo.

Esto ocurrió a principios de los años noventa, poco después de que Carlos Slim se quedara con Teléfonos de México tras la privatización impulsada por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari.

En aquel entonces, internet era muy distinto al que conocemos hoy y su uso en México era limitado, prácticamente restringido a ámbitos académicos como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde donde se tuvo el primer acceso el 20 de julio de 1989, justo cuando la humanidad celebraba 20 años de la llegada del hombre a la Luna, se puede leer en la Gaceta UNAM .