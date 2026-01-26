Los 10 principios de Carlos Slim para tener una empresa exitosa y que aplican también para tus inversiones

Carlos Slim Helú ha condensado en 10 puntos la fórmula con la que ha construido una de las empresas más grandes de México, concebida como una guía práctica tanto para quienes desean emprender como para empresarios en etapas iniciales de crecimiento.
Estos principios funcionan como un marco de referencia para crear compañías sólidas, confiables y sostenibles, con la capacidad de generar valor y beneficios para todos los actores involucrados en la actividad empresarial.
De acuerdo con su biografía oficial , el ingeniero resume en estos 10 puntos los lineamientos que han guiado el desarrollo de su Grupo y que, con el paso del tiempo, se han transmitido a familiares, colaboradores, personal y equipos de trabajo.
7.- La creatividad también resuelve problemas sociales
El ingenio empresarial no solo sirve para hacer negocios, también puede ayudar a resolver problemas del país, como lo hacen las fundaciones del Grupo.
8.- Optimismo con paciencia
Creer en el proyecto y trabajar con constancia siempre da resultados, aunque estos tarden en llegar.
9.- Siempre es buen momento para trabajar
No existen tiempos malos para quien sabe trabajar, tiene disciplina y cuenta con las herramientas adecuadas.
10.- El empresario solo administra, no es dueño de todo
La riqueza no se lleva a ningún lado. El empresario crea valor y lo administra temporalmente, con la responsabilidad de hacerlo crecer mientras está en vida.
Según su biografía, varios de estos principios los aprendió de su padre, Julián Slim Haddad, quien desde niño lo llevaba a sus negocios y despertó en él un interés temprano por el comercio y la forma responsable de hacer empresa.
Publicidad
Carlos Slim, el empresario más importante de México
De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Carlos Slim Helú se mantiene como el empresario más influyente del país. Su liderazgo se extiende a corporativos de gran escala como América Móvil, Grupo Carso, Minera Frisco e Inmuebles Carso.
La presencia de la familia Slim en el listado no se limita al fundador. Sus hijos también figuran entre los primeros lugares del ranking, lo que refleja el peso y la continuidad del grupo empresarial:
-Carlos Slim Helú, posición 1
-Carlos Slim Domit, posición 2
-Patrick Slim Domit, posición 6
-Marco Antonio Slim Domit, posición 24
El resultado confirma la centralidad de la familia Slim en la economía mexicana y su influencia sostenida en distintos sectores estratégicos del país.
El ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, coloca a Grupo Carso en la posición 30 a nivel nacional, con ingresos netos en 2024 por 202,983.4 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 2.3% respecto a 2023.
Actualmente, Grupo Carso emplea a 90,533 personas y se distingue por ser uno de los conglomerados más diversificados de Carlos Slim, con presencia en sectores clave como comercio, industria, infraestructura, energía y materiales. Entre sus principales divisiones se encuentran Grupo Sanborns, Grupo Condumex, Carso Infraestructura y Construcción, Carso Energy, Elementia/Fortaleza y Carso Hidrocarburos.
No obstante, Grupo Carso no es la empresa mejor posicionada de Slim en este ranking. Ese lugar corresponde a América Móvil, matriz de Telcel, Claro, Telmex e Infinitum, que ocupa la posición número tres con ingresos netos en 2024 por 869,220.6 millones de pesos, consolidando su liderazgo en el sector de telecomunicaciones en México y América Latina.
Publicidad
Las conclusiones
En conjunto, los principios empresariales de Carlos Slim y el desempeño de sus empresas muestran un modelo enfocado en la disciplina financiera, la reinversión y una visión de largo plazo.
Más allá de cifras y rankings, su trayectoria permite observar cómo este enfoque ha contribuido a consolidar conglomerados con presencia relevante en sectores estratégicos de la economía mexicana.
Al mismo tiempo, el tamaño y la influencia de estos grupos colocan sobre la mesa temas como la concentración económica, la competencia y el papel de los grandes empresarios en el desarrollo del país.
También es relevante considerar que Slim creció en una familia con una marcada cultura empresarial y negocios ya establecidos, un contexto que le ofreció formación, experiencia y recursos desde temprano.
A ese entorno se sumaron su talento personal y su capacidad para identificar oportunidades, elementos que influyeron en su desarrollo empresarial y que, en conjunto, explican una trayectoria que no puede entenderse solo desde un único factor.