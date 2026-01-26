Los 10 principios de Carlos Slim para tener una empresa exitosa y que aplican también para tus inversiones

Los 10 principios de Grupo Carso

Carlos Slim Helú ha explicado estos principios en un lenguaje empresarial , pero su esencia es sencilla y aplicable a cualquier persona. Así pueden entenderse, en palabras claras y directas:

1.- Empresas simples y ágiles

Las mejores organizaciones no son las más complicadas. Funcionan con pocos niveles de mando, equipos bien formados y decisiones rápidas, como si fueran empresas pequeñas, aunque sean grandes.

2.- Austeridad cuando hay bonanza

Ahorrar y evitar gastos innecesarios en los buenos tiempos fortalece a la empresa, la hace crecer con solidez y evita crisis dolorosas cuando llegan las épocas difíciles.

3.- Mejorar siempre, sin descanso

Modernizarse, capacitar al personal y mejorar procesos no es opcional. La meta es producir más y mejor, gastar menos y competir con los mejores del mundo.

4.- Pensar en grande, no en corto

Una empresa no debe crecer solo hasta donde alcance su dueño. Hay que evitar inversiones en lujos o activos que no generan valor y mantener la mirada en el largo plazo.

5.- Unidos, ningún reto es imposible

Cuando los objetivos están claros y se trabaja en equipo, cualquier desafío se puede enfrentar con éxito.

6.- Reinvertir para crecer

El dinero que sale de la empresa se pierde. Por eso, reinvertir las ganancias es clave para fortalecerla y asegurar su futuro.

7.- La creatividad también resuelve problemas sociales

El ingenio empresarial no solo sirve para hacer negocios, también puede ayudar a resolver problemas del país, como lo hacen las fundaciones del Grupo.

8.- Optimismo con paciencia

Creer en el proyecto y trabajar con constancia siempre da resultados, aunque estos tarden en llegar.

9.- Siempre es buen momento para trabajar

No existen tiempos malos para quien sabe trabajar, tiene disciplina y cuenta con las herramientas adecuadas.

10.- El empresario solo administra, no es dueño de todo

La riqueza no se lleva a ningún lado. El empresario crea valor y lo administra temporalmente, con la responsabilidad de hacerlo crecer mientras está en vida.

Según su biografía, varios de estos principios los aprendió de su padre, Julián Slim Haddad, quien desde niño lo llevaba a sus negocios y despertó en él un interés temprano por el comercio y la forma responsable de hacer empresa.