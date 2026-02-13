Así puedes hacerte socio de Carlos Slim y convertirte en accionista de sus principales empresas

¿Cómo se han comportado las acciones de Slim?

*El equipo de Expansión realizó un análisis para medir el desempeño de las acciones de las dos principales empresas de Carlos Slim entre 2025 y lo que va de 2026, con el fin de conocer qué tan rentable ha sido invertir en ellas.

En el caso de América Móvil, matriz de marcas como Telcel, Telmex, Infinitum y Claro, el 2 de enero de 2025 su acción cotizaba en 14.95 pesos, mientras que el 4 de febrero de 2026 alcanzó los 18.55. Esto representa una ganancia de 24.92%.

Para Grupo Carso, que agrupa compañías como Sanborns, Condumex, CICSA y Carso Energy, entre otras, el precio de la acción pasó de 115.20 el 2 de enero de 2025 a 121.33 el 4 de febrero de 2026, lo que se traduce en un rendimiento de 5.80%.

Los resultados reflejan la diferencia en el dinamismo de ambas empresas. Mientras América Móvil es la tercera compañía más importante del país, según el ranking 2025 de Expansión , Grupo Carso ocupa el lugar 30. Aun así, las dos inversiones superaron la inflación anual de 3.7%, lo que implica que no solo preservaron el valor del dinero, sino que generaron rendimientos reales para los inversionistas.

Eso sí, hay que tomar en cuenta que invertir en acciones no está pensado para obtener ganancias en el corto plazo, sino como una estrategia de largo aliento, orientada a hacer crecer el dinero de forma sostenida con el paso del tiempo, por lo que se requiere de estrategia y mucha paciencia.

¿Qué significa tener acciones de las empresas de Slim?

Comprar acciones de compañías como América Móvil o Grupo Carso sí convierte al inversionista en dueño de una pequeña parte de la empresa. En términos legales, tener acciones significa ser accionista y socio, aunque sea en una proporción mínima.

El subdirector de Estrategia Digital de Finamex explica que “cuando compras una acción, te conviertes automáticamente en propietario de una parte de la empresa, por pequeña que sea”, lo que implica participar en los resultados del negocio, tanto en las ganancias como en las pérdidas.

Sin embargo, no todos los accionistas tienen los mismos derechos. La analista bursátil de Grupo Financiero Ve Por Más aclara que existen distintos tipos de acciones, algunas con derecho a voto y otras sin él. “Hay acciones que te dan derecho a participar en las decisiones de la empresa, pero también hay acciones que no tienen voto y están pensadas principalmente para inversión”.

En el caso de grandes corporativos, la mayoría de los pequeños inversionistas adquiere acciones sin control directo sobre la toma de decisiones, aunque sí con derecho a recibir dividendos, si la empresa los reparte, y a beneficiarse del aumento en el valor de la acción. “Tú eres socio, pero tu poder de decisión depende del tipo de acción que tengas y del porcentaje que representes”.

En la práctica, esto significa que cualquier persona puede convertirse en copropietaria de algunas de las empresas más grandes del país, aunque el control corporativo siga concentrado en los accionistas mayoritarios. Aun así, invertir permite participar en su crecimiento y compartir sus resultados financieros en el largo plazo.