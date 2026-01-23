Publicidad

Carlos Slim hizo su primera inversión a los 12 años: la lección que lo llevó a ser el más rico de México

Una educación económica sistemática le fue inculcada en el entorno familiar, donde el ahorro, la administración del dinero y la inversión fueron prácticas cotidianas.
vie 23 enero 2026 12:07 PM
La visión financiera de Carlos Slim fue formada desde la infancia, antes de su etapa universitaria y de sus primeros negocios. (Carlos Slim.com y Cuartoscuro)

Carlos Slim Helú es el empresario más influyente de México y el hombre más rico de América Latina. Sin embargo, su visión financiera no comenzó en la universidad ni en sus primeros negocios, sino desde la infancia.

El ingeniero recibió una formación económica temprana en casa. Sus padres le inculcaron el valor del dinero, el ahorro, el uso de cuentas bancarias y la importancia de invertir, prácticas que marcaron su manera de entender las finanzas desde muy joven.

Ese aprendizaje tuvo una base clara: Julián Slim, su padre, logró consolidar un negocio exitoso tras emigrar de Líbano a México. Por ello, la cultura del trabajo, la disciplina y los negocios ya estaban presentes en el entorno familiar, lo que influyó de forma directa en la formación financiera de Carlos Slim.

Carlos Slim hizo su primera inversión a los 12 años

De acuerdo con su biografía oficial , el empresario que hoy encabeza compañías del tamaño de América Móvil y Grupo Carso realizó su primera inversión cuando tenía apenas 12 años. En una etapa de la vida en la que la mayoría de los jóvenes piensa en todo menos en negocios, Carlos Slim ya daba sus primeros pasos en el mundo financiero, impulsado por la educación económica que recibió en casa.

Según ha contado el propio empresario, su padre entregaba a él y a sus hermanos una libreta en la que debían anotar cómo administraban el dinero que recibían cada semana como “domingo”.

El ejercicio no era casual: la intención era que observaran cómo el dinero podía crecer o disminuir según las decisiones que tomaran, y que entendieran, desde temprana edad, la importancia del ahorro y el control de los gastos.

“A partir de entonces para el pequeño Carlos la inversión y el ahorro se volvió parte de su vida, siendo esto para él su primer aprendizaje empresarial, mismo que pronto pondría en marcha al abrir su primera chequera y comprar acciones del Banco Nacional de México con tan sólo 12 años de edad”, se lee en la biografía.

Carlos Slim
Carlos Slim aprendió a administrar su dinero mediante libretas de control semanal, un ejercicio promovido por su padre. (YURI CORTEZ/AFP)

Así pasó el joven Slim de los cheques a los bonos y luego a las acciones

Slim Helú abrió su primera cuenta de cheques a los 12 años, una práctica común en esa época para aprender a manejar el dinero. Con el tiempo advirtió que ese instrumento no le generaba ningún rendimiento, por lo que perdió atractivo como opción de ahorro y lo llevó a explorar alternativas que le permitieran hacer crecer su dinero.

En ese proceso conoció los Bonos del Ahorro Nacional. Los bonos escolares tenían un costo de 10 pesos, mientras que los bonos regulares valían 12 pesos con 50 centavos, una cantidad que entonces equivalía a poco más de un dólar. Estos instrumentos ofrecían la posibilidad de duplicar la inversión en un plazo de 10 años y otorgaban un rendimiento promedio anual de 7.17%, además de participar en sorteos.

Aun con esas ventajas, Slim consideró que los bonos no cumplían del todo con sus expectativas de crecimiento, por lo que decidió dar un paso más y comenzar a invertir en acciones, una decisión que marcó el inicio de su formación como inversionista, según contó el empresario en una entrevista con el medio Real Estate Market and Lifestyle .

Carlos Slim decidió migrar de bonos a acciones, al considerar que ofrecen mayor potencial de crecimiento. (YURI CORTEZ/AFP)

La relación de Carlos Slim con sus padres

Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, en el seno de una familia que ya había logrado consolidarse económicamente. Su padre, Julián Slim Haddad, falleció de manera repentina en 1953, cuando Carlos tenía apenas 13 años. Para entonces, don Julián ya era un empresario reconocido y propietario de negocios como La Estrella de Oriente, ubicada en el Centro Histórico de la capital.

Aunque la convivencia entre padre e hijo fue breve, la influencia de don Julián resultó decisiva. Desde muy temprano, Slim recibió de él enseñanzas fundamentales sobre disciplina, trabajo, ahorro y administración del dinero, principios que marcaron su formación tanto personal como empresarial. Años después, el propio empresario ha reconocido que siempre se sintió respaldado por su padre y que muchas de sus decisiones posteriores tuvieron origen en esas primeras lecciones.

Tras la muerte de don Julián, su madre, Linda Helú Atta, asumió un papel clave en la continuidad de esa educación. Fue ella quien reforzó la importancia del esfuerzo, la planeación financiera y la inversión como parte del desarrollo profesional de sus hijos, manteniendo vivo el enfoque empresarial que ya se había sembrado en casa.

El acompañamiento de su madre también fue determinante en los primeros pasos de Slim en el sector inmobiliario. Mientras la tradición familiar contemplaba regalar una casa a los hijos al momento de casarse, Carlos optó por recibir el equivalente en efectivo. Con ese capital inicial, adquirió un terreno en Polanco y desarrolló un edificio en condominio, uno de sus primeros proyectos formales como inversionista.

Además de la formación recibida en el hogar, Slim contó con un entorno económico favorable que le permitió poner en práctica lo aprendido. La solidez financiera de su familia, sumada a su preparación académica como ingeniero en la Universidad Nacional Autónoma de México, sentó las bases para el desarrollo del estilo de negocios que más tarde lo llevaría a construir uno de los mayores imperios empresariales del país.

