Carlos Slim hizo su primera inversión a los 12 años: la lección que lo llevó a ser el más rico de México

Carlos Slim Helú es el empresario más influyente de México y el hombre más rico de América Latina. Sin embargo, su visión financiera no comenzó en la universidad ni en sus primeros negocios, sino desde la infancia.

El ingeniero recibió una formación económica temprana en casa. Sus padres le inculcaron el valor del dinero, el ahorro, el uso de cuentas bancarias y la importancia de invertir, prácticas que marcaron su manera de entender las finanzas desde muy joven.

Ese aprendizaje tuvo una base clara: Julián Slim, su padre, logró consolidar un negocio exitoso tras emigrar de Líbano a México. Por ello, la cultura del trabajo, la disciplina y los negocios ya estaban presentes en el entorno familiar, lo que influyó de forma directa en la formación financiera de Carlos Slim.