La batalla contra los franeleros se volvió un negocio formal de estacionamiento

Los franeleros aparecen justo cuando el automovilista se queda sin alternativas. El pago no compra un cajón, compra la tranquilidad de regresar y encontrar el vehículo.

Morales venía del mundo tecnológico en Argentina y detectó que ese momento se repetía en cada evento masivo. Miles de autos llegando en un periodo muy corto y la decisión del estacionamiento ocurriendo demasiado tarde. “El estacionamiento se resuelve al final del trayecto y ahí es cuando empieza el estrés”, dice.

De esa observación nació Seeker Parking, una plataforma que permite reservar un espacio antes de salir de casa. El usuario escribe el recinto, ve en un mapa los lugares disponibles cercanos, elige, paga y llega directo. “El objetivo es que la persona salga sabiendo exactamente dónde va a estacionarse”, explica.

El sistema no construye estacionamientos ni administra la vía pública, activa los que ya existen. Oficinas, corporativos o plazas comerciales que quedan vacíos por la noche se convierten en inventario durante conciertos o partidos. La plataforma conecta esa oferta ociosa con la demanda puntual.

Así, dice Morales, el estacionamiento deja de ser un problema al llegar y se vuelve un paso previo, igual que comprar el boleto. “No vendemos un cajón, ni hacemos trato con franeleros, vendemos la experiencia completa desde que decides salir de casa, hasta que sales de un concierto”, afirma Morales.