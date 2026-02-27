La riqueza bajo tierra que puede cambiar el destino económico de México

Por eso, cuando México y Estados Unidos anuncian una alianza para impulsar inversiones mineras por 45,000 millones de dólares, rebasa lo sectorial. Creo que estamos viendo un movimiento estratégico que tiene que ver con seguridad económica, con poder industrial y con el lugar que América del Norte quiere ocupar en el mundo que viene. Y aquí es donde la conversación se vuelve realmente interesante.

Durante años, la globalización se organizó alrededor de la eficiencia, en producir donde fuera más barato, importar donde fuera más conveniente y optimizar costos. Ese modelo funcionó… hasta que dejó de hacerlo. Las tensiones geopolíticas, la pandemia, los cuellos de botella logísticos y la concentración de recursos estratégicos en pocos países obligaron a replantear la lógica completa del sistema.

Hoy, más que eficiencia, lo que domina es la necesidad de resiliencia.

Las economías buscan (lógicamente) asegurarse de que los insumos que sostienen su industria no dependan exclusivamente de otros bloques geopolíticos. En el caso de los minerales críticos, esa preocupación es completamente real. La producción, y sobre todo el procesamiento global de muchos de estos recursos, está altamente concentrado, y eso genera vulnerabilidades que pocos quiere asumir.

Y derivado de ello, hemos visto que se ha reorganizado el mapa productivo con regionalización de suministro, reconstrucción de cadenas cercanas y fortalecimiento de bloques económicos integrados. ¡Ahí es donde México entra al juego!

Nuestro país reúne ventajas que pocas economías pueden combinar al mismo tiempo: cercanía al mayor mercado del planeta, profunda integración comercial, experiencia industrial y potencial geológico relevante. Esa mezcla lo convierte en una pieza natural dentro de la reorganización productiva de América del Norte.