No es Palacio de Hierro: este el verdadero gran negocio de la familia Baillères y Grupo Bal

Contrario a lo que podría pensarse, El Palacio de Hierro no es el principal activo de Grupo Bal, empresa presidida por el empresario Alejandro Baillères Gual, aunque aporta una parte significativa de sus ingresos anuales.
El verdadero poder económico de la familia Baillères no reside en sus exclusivas tiendas de lujo, sino en la minería, especialmente en la extracción de plata, oro y otros minerales estratégicos para el país.
Se trata de Industrias Peñoles, el grupo minero-metalúrgico que, desde hace varios años, ostenta el título de principal productor de plata del mundo y se mantiene como líder en la producción de oro en Latinoamérica.
Peñoles vs. Palacio de Hierro
Basta con mirar los ingresos netos de ambas empresas para dimensionar la magnitud de cada división dentro de Grupo Bal y cómo una supera ampliamente a la otra, a pesar de que las tiendas tengan mayor renombre y recordación social.
Por su parte, Grupo Palacio de Hierro se posicionó en la plaza 98, con ingresos netos de 56,079.5 millones de pesos, 11.1% más que el año anterior, consolidándose también como un activo relevante del conglomerado.
Si bien ambas empresas marchan viento en popa y superaron los resultados del año anterior, Peñoles sigue siendo, en tamaño e ingresos, mucho mayor que El Palacio de Hierro.
La historia de Industrias Peñoles
La historia de Industrias Peñoles comienza en 1887 con la constitución de la Compañía Minera de Peñoles, en Durango, donde se ubicaban sus primeras minas. En 1900 se funda la Compañía Metalúrgica de Torreón para procesar oro, plata y plomo, y en 1912 surge Peñoles Exploration Company para expandir operaciones, se lee en su página web .
En 1961, con la Mexicanización de la minería, nace Metalúrgica Mexicana Peñoles, fusionando las empresas originales. En los años siguientes se diversifican operaciones con Química del Rey y se adquiere el 51% de Fresnillo, con minas clave de metales preciosos.
En 1968 se constituye Industrias Peñoles como empresa controladora, comenzando a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Durante las décadas siguientes, la compañía consolida su crecimiento con refinerías, centros de investigación y filiales comerciales en América.
En el siglo XXI, Peñoles amplía su liderazgo: reorganiza la minería de metales preciosos en Fresnillo plc, incursiona en energía limpia, emite Certificados Bursátiles en dólares y forma parte del IPC sustentable de la Bolsa Mexicana. Con la apertura de las minas Velardeña y Capela, Peñoles se consolida como referente mundial en la producción de plata y otros metales estratégicos.
¿Dónde están sus minas y otras operaciones?
Según información oficial, las operaciones de Peñoles se concentran principalmente en México, con presencia también en algunos puntos de Sudamérica y Estados Unidos. La compañía abarca minería, metalurgia, energía, química e infraestructura, además de contar con oficinas corporativas y comerciales.
Operaciones mineras
Metales base:
-Velardeña
-Sabinas
-Tizapa
-Capela
-Milpillas
-Naica*
Metales preciosos:
-Herradura
-Ciénega
-Fresnillo
-Soledad-Dipolos*
-Saucito
-San Julián
-Juanicipio
Operaciones metalúrgicas
-Metalúrgica Met-Mex
-Bermejillo
-Aleazin
Esta estructura muestra cómo Peñoles combina la explotación minera con procesos metalúrgicos, energía e infraestructura, ampliando su influencia más allá de la minería tradicional. La diversidad de operaciones le permite mantener liderazgo global en metales preciosos y estratégicos, mientras consolida negocios complementarios en energía y química.
Los metales que explota Peñoles
De acuerdo con su reporte anual 2024 , Industrias Peñoles extrae una amplia variedad de metales, que van desde plata y oro hasta cobre y zinc. Según las ventas por producto, la proporción de cada uno fue la siguiente:
-Plata: 32.8%
-Oro: 30.4%
-Zinc: 11.8%
-Concentrados: 11.7%
-Plomo: 4.8%
-Cobre mate: 1.4%
-Sulfato de sodio: 2.3%
-Otros: 4.8%
Este desglose muestra que la minería de metales preciosos, principalmente plata y oro, sigue siendo el motor principal de Peñoles, representando más de la mitad de sus ingresos.
Aunque los metales base como el zinc y el cobre tienen una participación menor, son estratégicos para diversificar la producción y mantener la competitividad internacional del grupo.
La presencia de productos químicos como el sulfato de sodio también refleja cómo Peñoles ha logrado expandir su negocio más allá de la minería tradicional, consolidándose como un conglomerado metalúrgico integral.
El mismo reporte revela cuáles son los principales mercados en el mundo donde Peñoles genera sus ingresos:
-Norteamérica: 48.8%
-México: 21.4%
-Europa: 18.4%
-Asia: 10.6%
-Centroamérica, Sudamérica y Oceanía: 0.8%
El análisis muestra que Peñoles concentra casi la mitad de sus ventas en Norteamérica, reflejando la importancia estratégica de este mercado para la empresa. México representa poco más de una quinta parte, mientras que Europa y Asia complementan la presencia internacional del grupo.
La participación marginal en Centro y Sudamérica, así como Oceanía, evidencia que Peñoles prioriza regiones con alta demanda y estabilidad para metales preciosos y estratégicos.
Las conclusiones
En conjunto, estos datos confirman que Industrias Peñoles no solo es el pilar financiero de Grupo Bal, sino también un actor estratégico a nivel global en la minería de metales preciosos y base.
Su diversificación en metalurgia, energía y química le permite mitigar riesgos y mantener un crecimiento sostenido, mientras que su enfoque en mercados clave, especialmente Norteamérica y Europa, asegura estabilidad frente a la volatilidad de los precios de los metales.
Así, aunque El Palacio de Hierro aporte notoriedad y prestigio social, el verdadero motor económico y de influencia internacional de Grupo Bal sigue siendo Peñoles, consolidando a la familia Baillères como uno de los principales referentes de la industria minera mundial.