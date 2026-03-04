No 'ponerte la camiseta' en el trabajo crea un problema de 438,000 mdd a las empresas

El reporte también muestra que el problema no es uniforme, aunque sí estructural. En América Latina el nivel de compromiso ronda 31%, por encima del promedio global, pero aun así lejos de un entorno saludable.

Además, cuatro de cada diez empleados admiten haber experimentado altos niveles de estrés, un indicador que ayuda a explicar por qué la energía mental disponible para trabajar se ha convertido en un recurso escaso.

La falta de compromiso tampoco responde a una generación específica. El estudio señala que el nivel de engagement es prácticamente el mismo entre trabajadores menores y mayores de 35 años, lo que confirma que la desconexión atraviesa rangos de edad y etapas profesionales.

Asimismo, el problema no está en la cantidad de horas trabajadas, está en el nivel de atención y participación que la persona aporta a la organización. Juan Pablo Ventosa, especialista en liderazgo organizacional, explica que las empresas suelen gestionar solo lo que pueden observar.

“Las organizaciones se enfocan en métricas operativas y financieras, pero dejan de lado señales igual de relevantes como la confianza interna, la percepción de justicia o la calidad del liderazgo. Cuando esos intangibles no se gestionan, influyen en sentido contrario a los objetivos corporativos”, dice el socio fundador de Human Performance y profesor de EGADE Business School.

La propia medición de Gallup apunta hacia los liderazgos. A nivel global, apenas 27% de los mandos se declara comprometido, una caída que termina trasladándose a sus equipos y amplificando el problema.

A partir de ahí aparecen efectos concretos como el aumento de la rotación, del ausentismo y del quiet quitting, empleados que permanecen en su puesto, pero reducen su involucramiento al mínimo indispensable.

