No 'ponerte la camiseta' en el trabajo crea un problema de 438,000 mdd a las empresas

La reacción habitual ha sido incrementar controles, reportes y herramientas tecnológicas, aunque el efecto suele ser limitado porque el origen no está en los procesos, sino en la relación entre líder y equipo.
“El compromiso no surge de un dashboard, surge de la calidad de la presencia del líder, de su capacidad de escuchar y de generar un propósito que trascienda lo operativo”, menciona el especialista.
El fenómeno también cambia cómo se entiende la productividad. Durante años se relacionó con salario, incentivos o supervisión, pero las organizaciones comienzan a medir factores menos visibles como la seguridad psicológica, el sentido de pertenencia y la percepción de equidad interna, variables que no aparecen en los estados financieros, pero sí impactan en los resultados.
Los datos también muestran el efecto contrario, ya que los equipos con alto compromiso alcanzan hasta 23% más rentabilidad, presentan 18% menos rotación y registran 81% menos ausentismo, según Gallup.
La consecuencia es que un empleado desconectado no solo reduce su rendimiento individual, también deteriora la colaboración, limita la innovación y afecta la experiencia del cliente, impactos que terminan reflejándose en ventas, costos y crecimiento.
Por eso la conversación deja de pertenecer únicamente a recursos humanos y empieza a instalarse en la dirección general. “Liderar hoy implica medir lo que realmente importa para el desempeño humano. Quien aprenda a gestionar lo que no ve, controlará mejor lo que sí”, advierte Ventosa.