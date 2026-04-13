Hoy, más del 80% de los hogares mexicanos busca consumir de forma más saludable y destina cerca del 28% de su gasto a productos asociados con bienestar, de acuerdo con NielsenIQ. Y a nivel global, el yogur griego crece a una tasa superior a la del yogur tradicional, con una expansión cercana al 7.3% anual frente al 5.9% del tradicional, acorde con Statista.

Pero la categoría enfrenta un punto de saturación, ya que el alto contenido proteico, la reducción de azúcar y las versiones deslactosadas son hoy requisitos básicos, cuando antes marcaban diferencia y permitían destacar en los refrigeradores de las tiendas.

De ahí que marcas como Danone, Oikos, Chobani y Fage han ampliado su presencia en México impulsadas por la demanda de productos con mayor aporte nutrimental y por una categoría que mantiene potencial de crecimiento, mientras la competencia deja de concentrarse únicamente en el anaquel y se extiende hacia la construcción de marca y la experiencia del consumidor.

Lala cambia su estrategia con el yogur griego

Desde su trinchera, Grupo Lala replanteó su estrategia en yogur griego, ya que el relanzamiento de su portafolio mantiene los atributos funcionales que exige el mercado, pero cambia el eje de comunicación hacia una apuesta centrada en el disfrute, en una categoría donde el discurso técnico pierde efectividad.

La marca mexicana reorganizó su portafolio con distintos formatos para cubrir más momentos de consumo; ahora su yogur griego se presenta en versiones individuales de 120 gramos, opciones medianas de 700 gramos y formatos familiares de 900 gramos, al tiempo que incorporó una línea bebible en sabores como fresa, mango y frutos rojos.

El portafolio integra además variantes sin sellos, deslactosadas, bajas en grasa y opciones con y sin azúcar añadida, con productos que alcanzan hasta 15 gramos de proteína por porción, en línea con las exigencias actuales del consumidor.

“Es una propuesta que rompe con la idea de que lo saludable implica sacrificio, demostrando que cuidarte también puede ser un placer irresistible. Lala Griego redefine la proteína, llevándola a un terreno donde el sabor y la cremosidad son protagonistas”, expresó Ana Osorio, gerente corporativa de Marketing para Yogur Proteína en Grupo Lala.