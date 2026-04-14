¿Cuándo es el Hot Sale 2026 y qué empresas participan en la mayor jornada de descuentos online?

El comercio electrónico en México se prepara para el Hot Sale 2026, la campaña que cada año concentra miles de ofertas en línea y que se ha convertido en una de las temporadas de compras más relevantes para consumidores y empresas.
Durante varios días, cientos de tiendas y plataformas digitales compiten por atraer compradores con descuentos, promociones bancarias, cupones y facilidades de pago. El evento se ha consolidado como uno de los principales motores del comercio digital en el país.
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¿Cuándo es el Hot Sale 2026?
De acuerdo con el anuncio oficial , el Hot Sale 2026 se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, un periodo de nueve días en el que las marcas participantes ofrecerán promociones exclusivas para compras en línea.
La campaña es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y es considerada la iniciativa de ventas online más grande de México y una de las más importantes de América Latina.
Durante el evento participan empresas de distintos sectores con ofertas en categorías como:
-Electrónica y tecnología
-Ropa y calzado
-Viajes y transporte
-Muebles y hogar
-Belleza y cuidado personal
-Deportes y automotriz
-Alimentos y bebidas
-Servicios digitales
Además de descuentos directos, muchas tiendas ofrecen cupones, promociones bancarias y pagos a meses o quincenas sin intereses.
¿Qué tiendas participan?
Cada edición reúne más de 700 marcas de todo el país y miles de promociones en línea.
Entre los participantes habituales destacan:
Marketplaces, supermercados y tiendas departamentales
-Amazon
-Mercado Libre
-Walmart
-Bodega Aurrerá
-Sam's Club
-Soriana
-Liverpool
-Sears
-Coppel
-Sanborns
Marcas de moda y tecnología
-Nike
-Adidas
-Puma
-Shein
-Samsung
-Philips
-HP
Bancos y plataformas de pago que ofrecen promociones
-BBVA
-Citibanamex
-Santander
-HSBC
-Banorte
-PayPal
-NU
-Mercado Pago
-American Express
Estas instituciones suelen ofrecer meses sin intereses, bonificaciones o descuentos adicionales al pagar con sus tarjetas o plataformas durante el evento.
La edición de 2025 confirmó el peso que ha ganado el evento dentro del comercio digital mexicano. Ese año el Hot Sale registró ventas por 42,725 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 23.7% frente a 2024, según el reporte de la AMVO .
Entre los principales indicadores destacan:
-43% de los internautas mexicanos realizó al menos una compra
-19.2 millones de órdenes registradas
-Cerca de 39 millones de productos vendidos
-Ticket promedio de 1,100 pesos por compra
En términos de comportamiento del consumidor, seis de cada diez compradores realizaron sus compras exclusivamente en línea, mientras que tres de cada diez combinaron canales físicos y digitales.
Además, 74% del tráfico a los sitios participantes provino de dispositivos móviles, lo que confirma el peso del smartphone en el comercio electrónico.