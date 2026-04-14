¿Cuándo es el Hot Sale 2026 y qué empresas participan en la mayor jornada de descuentos online?

¿Cuándo es el Hot Sale 2026?

De acuerdo con el anuncio oficial , el Hot Sale 2026 se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, un periodo de nueve días en el que las marcas participantes ofrecerán promociones exclusivas para compras en línea.

La campaña es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y es considerada la iniciativa de ventas online más grande de México y una de las más importantes de América Latina.

Durante el evento participan empresas de distintos sectores con ofertas en categorías como:

-Electrónica y tecnología

-Ropa y calzado

-Viajes y transporte

-Muebles y hogar

-Belleza y cuidado personal

-Deportes y automotriz

-Alimentos y bebidas

-Servicios digitales

Además de descuentos directos, muchas tiendas ofrecen cupones, promociones bancarias y pagos a meses o quincenas sin intereses.

El Hot Sale 2026 se realizará del 25 de mayo al 2 de junio.

¿Qué tiendas participan?

Cada edición reúne más de 700 marcas de todo el país y miles de promociones en línea.

Entre los participantes habituales destacan:

Marketplaces, supermercados y tiendas departamentales

-Amazon

-Mercado Libre

-Walmart

-Bodega Aurrerá

-Sam's Club

-Soriana

-Liverpool

-Sears

-Coppel

-Sanborns

Marcas de moda y tecnología

-Nike

-Adidas

-Puma

-Shein

-Samsung

-Philips

-HP

Bancos y plataformas de pago que ofrecen promociones

-BBVA

-Citibanamex

-Santander

-HSBC

-Banorte

-PayPal

-NU

-Mercado Pago

-American Express

Estas instituciones suelen ofrecer meses sin intereses, bonificaciones o descuentos adicionales al pagar con sus tarjetas o plataformas durante el evento.