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¿Cuándo es el Hot Sale 2026 y qué empresas participan en la mayor jornada de descuentos online?

Electrónica, moda, viajes y más categorías tendrán promociones especiales durante esta campaña digital que mueve miles de millones de pesos en México.
mar 14 abril 2026 05:24 PM
Hot Sale
El Hot Sale es la campaña de comercio electrónico más grande de México. (Expansión/Google AI Studio)

El comercio electrónico en México se prepara para el Hot Sale 2026, la campaña que cada año concentra miles de ofertas en línea y que se ha convertido en una de las temporadas de compras más relevantes para consumidores y empresas.

Durante varios días, cientos de tiendas y plataformas digitales compiten por atraer compradores con descuentos, promociones bancarias, cupones y facilidades de pago. El evento se ha consolidado como uno de los principales motores del comercio digital en el país.

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¿Cuándo es el Hot Sale 2026?

De acuerdo con el anuncio oficial , el Hot Sale 2026 se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, un periodo de nueve días en el que las marcas participantes ofrecerán promociones exclusivas para compras en línea.

La campaña es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y es considerada la iniciativa de ventas online más grande de México y una de las más importantes de América Latina.

Durante el evento participan empresas de distintos sectores con ofertas en categorías como:

-Electrónica y tecnología

-Ropa y calzado

-Viajes y transporte

-Muebles y hogar

-Belleza y cuidado personal

-Deportes y automotriz

-Alimentos y bebidas

-Servicios digitales

Además de descuentos directos, muchas tiendas ofrecen cupones, promociones bancarias y pagos a meses o quincenas sin intereses.

hot sale 2023
El Hot Sale 2026 se realizará del 25 de mayo al 2 de junio.

¿Qué tiendas participan?

Cada edición reúne más de 700 marcas de todo el país y miles de promociones en línea.

Entre los participantes habituales destacan:

Marketplaces, supermercados y tiendas departamentales

-Amazon

-Mercado Libre

-Walmart

-Bodega Aurrerá

-Sam's Club

-Soriana

-Liverpool

-Sears

-Coppel

-Sanborns

Marcas de moda y tecnología

-Nike

-Adidas

-Puma

-Shein

-Samsung

-Philips

-HP

Bancos y plataformas de pago que ofrecen promociones

-BBVA

-Citibanamex

-Santander

-HSBC

-Banorte

-PayPal

-NU

-Mercado Pago

-American Express

Estas instituciones suelen ofrecer meses sin intereses, bonificaciones o descuentos adicionales al pagar con sus tarjetas o plataformas durante el evento.

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Los resultados que dejó el Hot Sale 2025

La edición de 2025 confirmó el peso que ha ganado el evento dentro del comercio digital mexicano. Ese año el Hot Sale registró ventas por 42,725 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 23.7% frente a 2024, según el reporte de la AMVO .

Entre los principales indicadores destacan:

-43% de los internautas mexicanos realizó al menos una compra

-19.2 millones de órdenes registradas

-Cerca de 39 millones de productos vendidos

-Ticket promedio de 1,100 pesos por compra

En términos de comportamiento del consumidor, seis de cada diez compradores realizaron sus compras exclusivamente en línea, mientras que tres de cada diez combinaron canales físicos y digitales.

Además, 74% del tráfico a los sitios participantes provino de dispositivos móviles, lo que confirma el peso del smartphone en el comercio electrónico.

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¿Cómo comprar de manera responsable durante el Hot Sale?

Aunque el evento ofrece descuentos atractivos, especialistas recomiendan mantener hábitos de compra responsables para evitar gastos innecesarios.

Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran:

-Comparar precios antes del evento para identificar descuentos reales

-Acceder a las ofertas desde el sitio oficial del Hot Sale para verificar las marcas participantes

-Revisar las condiciones de devolución y garantía

-Verificar los límites de crédito y las promociones bancarias

-Establecer un presupuesto previo y evitar compras impulsivas

También se recomienda revisar con anticipación las ofertas disponibles, guardar productos de interés y confirmar tallas o especificaciones antes de concretar la compra.

Con estas precauciones, el Hot Sale puede convertirse en una oportunidad para aprovechar descuentos reales sin comprometer las finanzas personales .

Tags

Hot Sale ecommerce, tecnología, comercio, online, consumidores

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