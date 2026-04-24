De Veracruz a Yucatán: las 7 plazas comerciales con las que Carlos Slim domina en la provincia

Plaza Imagen, Gómez Palacio, Durango

Ubicado en el cruce del bulevar Miguel Alemán y Aldama, en la colonia El Campestre, este centro comercial inició operaciones en 1991. Cuenta con dos niveles, 98 locales comerciales y 173 cajones de estacionamiento.

La plaza tiene una superficie de terreno de 13,674 metros cuadrados y un área rentable de 5,716 metros cuadrados. Su principal tienda ancla es Sears.

Plaza Imagen se ubica en Gómez Palacio, Durango, abrió en 1991 y cuenta con 98 locales comerciales. (Inmuebles Carso)

Plaza Q, Pachuca, Hidalgo

Este centro comercial se encuentra sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el fraccionamiento Colinas de Plata, y abrió sus puertas en 2007.

El complejo tiene 83 locales comerciales y un estacionamiento con capacidad para 1,400 vehículos, dentro de un terreno de 59,219 metros cuadrados. Sus tiendas ancla son Sears y Soriana, mientras que entre las subanclas destacan Sanborns, Miniso y Anytime Fitness. En el área de entretenimiento cuenta con Cinemex y Casino Life.

Plaza Q está en Pachuca, Hidalgo, opera desde 2007 y tiene 83 locales comerciales. (Inmuebles Carso)

Plaza Altabrisa, Mérida, Yucatán

En la capital yucateca, Inmuebles Carso participa en el desarrollo del Fashion Mall Altabrisa, ubicado en la calle 7 del fraccionamiento Altabrisa. El centro comercial comenzó operaciones en 2007.

El complejo está anclado por Sears y Soriana, con Sanborns y Suburbia como subanclas. Además, ofrece diversas opciones de entretenimiento como Cinépolis, Gokartmania, Recórcholis y Altabrisa Bowling Fun Center.

La plaza cuenta con dos niveles, 198 locales comerciales y un estacionamiento con 2,844 cajones. Su zona de influencia incluye colonias como Altabrisa, Montecarlo y Montebello.

Plaza Altabrisa Mérida abrió en 2007 y es uno de los centros comerciales más grandes del portafolio en Yucatán. (Inmuebles Carso)

Plaza Altabrisa, Villahermosa, Tabasco

En Villahermosa se encuentra uno de los complejos más grandes del portafolio de la empresa. Ubicado sobre el circuito interior Carlos Pellicer Cámara, en la colonia Plutarco Elías Calles, este Luxury Fashion Mall inició operaciones en 2011.

La plaza alberga como tiendas ancla a Sears, El Palacio de Hierro y Liverpool, además de contar con opciones de entretenimiento como Cinemex y Recórcholis.

El complejo suma 164 locales comerciales y 4,046 cajones de estacionamiento, dentro de una construcción de 255,367 metros cuadrados. Se localiza en una zona residencial con alto potencial de crecimiento.

Plaza Altabrisa Villahermosa inició operaciones en 2011 y alberga más de 160 locales comerciales. (Inmuebles Carso)

Plaza Nuevo Veracruz, Veracruz

Ubicado en la avenida Circuito Nuevo Veracruz, en la colonia Ex Hacienda Buenavista, este centro comercial abrió en 2013.

Está anclado por Sears y Chedraui, y cuenta con establecimientos como Sanborns, Coppel, Cinemex y Recórcholis, además de un foro cultural destinado a actividades artísticas y eventos.

A diferencia de otros complejos del grupo, este se desarrolla en un solo nivel. Tiene 91 locales comerciales y 3,458 cajones de estacionamiento.

Plaza Nuevo Veracruz abrió en 2013 y se distingue por desarrollarse en un solo nivel. (Inmuebles Carso)

Fórum Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Veracruz

Este centro comercial, ubicado sobre la avenida Universidad, en el predio Santa Rosa, comenzó operaciones en 2006.

Sus principales tiendas ancla son Sears y Liverpool, mientras que Sanborns funciona como subancla. El complejo registra una afluencia aproximada de 450,000 visitantes al mes.

La plaza cuenta con dos niveles, 151 locales comerciales y 1,671 cajones de estacionamiento.

Fórum Coatzacoalcos opera desde 2006 y registra una afluencia aproximada de 450,000 visitantes al mes. (Inmuebles Carso)

Plaza San Luis, San Luis Potosí

En la capital potosina, Inmuebles Carso opera un Luxury Fashion Mall ubicado en el bulevar Antonio Rocha Cordero, en la colonia Lomas del Tecnológico.

El centro comercial abrió en 2011 y tiene como tiendas ancla a Sears y Liverpool, con Sanborns como subancla. En el área de entretenimiento cuenta con Cinépolis.

El complejo dispone de dos niveles, 121 locales comerciales y 2,500 cajones de estacionamiento. Su zona de influencia incluye áreas residenciales como Lomas del Tecnológico, Privadas del Pedregal y Villas del Pedregal.