De Veracruz a Yucatán: las 7 plazas comerciales con las que Carlos Slim domina en la provincia

Ubicado en el cruce del bulevar Miguel Alemán y Aldama, en la colonia El Campestre, este centro comercial inició operaciones en 1991. Cuenta con dos niveles, 98 locales comerciales y 173 cajones de estacionamiento.
La plaza tiene una superficie de terreno de 13,674 metros cuadrados y un área rentable de 5,716 metros cuadrados. Su principal tienda ancla es Sears.
Plaza Q, Pachuca, Hidalgo
Este centro comercial se encuentra sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el fraccionamiento Colinas de Plata, y abrió sus puertas en 2007.
El complejo tiene 83 locales comerciales y un estacionamiento con capacidad para 1,400 vehículos, dentro de un terreno de 59,219 metros cuadrados. Sus tiendas ancla son Sears y Soriana, mientras que entre las subanclas destacan Sanborns, Miniso y Anytime Fitness. En el área de entretenimiento cuenta con Cinemex y Casino Life.
Plaza Altabrisa, Mérida, Yucatán
En la capital yucateca, Inmuebles Carso participa en el desarrollo del Fashion Mall Altabrisa, ubicado en la calle 7 del fraccionamiento Altabrisa. El centro comercial comenzó operaciones en 2007.
El complejo está anclado por Sears y Soriana, con Sanborns y Suburbia como subanclas. Además, ofrece diversas opciones de entretenimiento como Cinépolis, Gokartmania, Recórcholis y Altabrisa Bowling Fun Center.
La plaza cuenta con dos niveles, 198 locales comerciales y un estacionamiento con 2,844 cajones. Su zona de influencia incluye colonias como Altabrisa, Montecarlo y Montebello.
Plaza Altabrisa, Villahermosa, Tabasco
En Villahermosa se encuentra uno de los complejos más grandes del portafolio de la empresa. Ubicado sobre el circuito interior Carlos Pellicer Cámara, en la colonia Plutarco Elías Calles, este Luxury Fashion Mall inició operaciones en 2011.
La plaza alberga como tiendas ancla a Sears, El Palacio de Hierro y Liverpool, además de contar con opciones de entretenimiento como Cinemex y Recórcholis.
El complejo suma 164 locales comerciales y 4,046 cajones de estacionamiento, dentro de una construcción de 255,367 metros cuadrados. Se localiza en una zona residencial con alto potencial de crecimiento.
Plaza Nuevo Veracruz, Veracruz
Ubicado en la avenida Circuito Nuevo Veracruz, en la colonia Ex Hacienda Buenavista, este centro comercial abrió en 2013.
Está anclado por Sears y Chedraui, y cuenta con establecimientos como Sanborns, Coppel, Cinemex y Recórcholis, además de un foro cultural destinado a actividades artísticas y eventos.
A diferencia de otros complejos del grupo, este se desarrolla en un solo nivel. Tiene 91 locales comerciales y 3,458 cajones de estacionamiento.
Fórum Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Veracruz
Este centro comercial, ubicado sobre la avenida Universidad, en el predio Santa Rosa, comenzó operaciones en 2006.
Sus principales tiendas ancla son Sears y Liverpool, mientras que Sanborns funciona como subancla. El complejo registra una afluencia aproximada de 450,000 visitantes al mes.
La plaza cuenta con dos niveles, 151 locales comerciales y 1,671 cajones de estacionamiento.
Plaza San Luis, San Luis Potosí
En la capital potosina, Inmuebles Carso opera un Luxury Fashion Mall ubicado en el bulevar Antonio Rocha Cordero, en la colonia Lomas del Tecnológico.
El centro comercial abrió en 2011 y tiene como tiendas ancla a Sears y Liverpool, con Sanborns como subancla. En el área de entretenimiento cuenta con Cinépolis.
El complejo dispone de dos niveles, 121 locales comerciales y 2,500 cajones de estacionamiento. Su zona de influencia incluye áreas residenciales como Lomas del Tecnológico, Privadas del Pedregal y Villas del Pedregal.
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La importancia de Inmuebles Carso
En 2025, Inmuebles Carso mantuvo un desempeño financiero positivo, impulsado principalmente por el arrendamiento de sus espacios comerciales y corporativos. De acuerdo con su reporte del cuarto trimestre , la empresa registró ingresos consolidados por 8,812.6 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 4.1% frente a 2024.
El negocio de arrendamiento se mantuvo como el principal motor de la compañía, con ingresos por 5,280.4 millones de pesos, un aumento de 6.2% anual. A ello se sumaron 612.1 millones provenientes de servicios y 654.6 millones por la venta de inmuebles.
En términos de rentabilidad, la utilidad neta acumulada del año alcanzó 4,880.9 millones de pesos, mientras que solo en el cuarto trimestre la ganancia fue de 1,682.9 millones, 22.3% más que en el mismo periodo del año anterior.
Al cierre de 2025, la organización reportó una plantilla de 1,075 empleados y un funcionario, una ligera disminución frente a los 1,082 trabajadores registrados en 2024. En paralelo, la compañía continuó con su estrategia de fortalecer y expandir su portafolio inmobiliario.
Entre los proyectos destacados figura el inicio de la tercera etapa de Plaza Carso, en Ciudad de México, que contempla nuevos desarrollos de vivienda, oficinas, hospital y áreas comerciales. Además, durante el año el valor de sus propiedades de inversión aumentó en 193.8 millones de pesos tras la actualización del valor de sus plazas y edificios.
De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Inmuebles Carso ocupó la posición 353, muy lejos del tercer lugar que alcanzó América Móvil, la compañía más relevante del imperio empresarial de Carlos Slim.
En conjunto, estas plazas reflejan cómo el negocio inmobiliario de Carlos Slim se ha extendido a distintas regiones del país, apostando por ciudades con crecimiento turístico, comercial o industrial.
Si bien Inmuebles Carso está lejos del tamaño de gigantes del grupo como América Móvil, sus centros comerciales forman parte de la estrategia del conglomerado para diversificar operaciones y capitalizar el desarrollo urbano en varias ciudades de México.