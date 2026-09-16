Carlos Slim lleva su fortuna de México a España con inversiones millonarias en construcción, banca y futbol

Carlos Slim es el hombre más rico de México, pero su poder económico trasciende las fronteras del país. El empresario y su familia mantienen inversiones millonarias en España, donde tienen presencia en sectores que van desde la construcción y la banca hasta el futbol y otras industrias estratégicas.
El ingeniero, como se le conoce de manera habitual, ha construido una importante cartera de negocios en la península ibérica a través de participaciones directas y de empresas vinculadas con su grupo empresarial.
En este recorrido te contamos cuáles son las principales inversiones de Slim en España, qué participación tiene en cada compañía y a qué se dedica cada una de ellas.
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FCC, la principal apuesta de Slim en España
La inversión más importante de Carlos Slim en España está en Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), uno de los grandes grupos empresariales españoles de infraestructura y servicios. La compañía participa en proyectos de construcción, gestión de agua, servicios medioambientales, infraestructura y desarrollo inmobiliario.
La familia Slim controla 69.62% del capital de FCC, de forma directa e indirecta, a través de Control Empresarial de Capitales (CEC). A esto se suma otro 11.92% en manos de Finver Inversiones 2020, sociedad perteneciente en su totalidad a Inmobiliaria AEG, controlada por Carlos Slim Helú. Esta última también tiene representación en el consejo de administración.
En otras palabras, FCC es la pieza central de buena parte de los negocios españoles de Slim, ya que de ella se desprenden o están vinculadas algunas de sus principales posiciones empresariales en el país.
Realia Business, el brazo inmobiliario
Otra de las apuestas relevantes de Slim está en Realia Business, compañía española especializada en el negocio inmobiliario. Sus actividades incluyen el desarrollo, promoción, gestión y explotación de activos inmobiliarios, tanto residenciales como comerciales y de oficinas.
A través de CEC, la familia Slim controla indirectamente 91.06% de Realia. De ese porcentaje, 69.88% está controlado mediante InmoCemento y otro 21.18% a través de Soinmob Inmobiliaria Española, ambas sociedades bajo el control de CEC.
Esto convierte a Realia en una de las principales plataformas mediante las cuales Slim participa en el mercado inmobiliario español.
InmoCemento, la sociedad que conecta FCC y el negocio inmobiliario
InmoCemento es otra pieza importante dentro de esta estructura. La sociedad concentra activos y participaciones relacionadas con el negocio inmobiliario y está vinculada directamente con FCC.
CEC posee 69.62% de InmoCemento, de manera directa e indirecta, mientras que Finver Inversiones 2020 tiene otro 11.92%. Carlos Slim, además, forma parte de su consejo de administración.
Su relevancia está precisamente en la conexión que establece entre el grupo de Slim, FCC y Realia, por lo que no debe entenderse como una inversión completamente independiente de las anteriores.
Slim también tiene exposición al mercado residencial español a través de Metrovacesa, una de las principales compañías inmobiliarias de España y uno de los grandes actores del desarrollo de vivienda.
La familia Slim mantiene 21% de Metrovacesa de manera indirecta a través de Realia. La compañía se dedica principalmente a la promoción y desarrollo de proyectos residenciales, por lo que esta participación amplía la presencia del empresario mexicano en el sector inmobiliario español.
Grupo Prisa y El País
La presencia de Slim no se limita a la construcción y los bienes raíces. También tiene una participación en Grupo Prisa, uno de los principales grupos de medios de comunicación de España y propietario del diario El País.
Su participación asciende a 5.4%, a través de Control Empresarial de Capitales APM Madrid. Prisa desarrolla actividades relacionadas con medios de comunicación y educación, con marcas y negocios que tienen presencia tanto en España como en otros mercados de habla hispana.
Real Oviedo, su incursión en el futbol español
Una de las inversiones más conocidas de Slim en España está fuera del mundo empresarial tradicional: el Real Oviedo.
En noviembre de 2012, cuando el club asturiano atravesaba una grave crisis económica y estaba cerca de desaparecer, Slim realizó una inversión inicial de dos millones de euros para ayudar a evitar la quiebra. Con esa operación se convirtió en accionista del equipo.
La apuesta le permitió entrar directamente en el futbol español y convirtió al empresario mexicano en uno de los accionistas más visibles de un club con una larga historia dentro del futbol español.
CaixaBank, una participación menor
Finalmente aparece CaixaBank, uno de los mayores grupos financieros de España. En este caso, la participación atribuida a Slim es menor o residual y está relacionada con movimientos financieros derivados de sus inversiones en España.
CaixaBank es un banco universal que ofrece servicios de banca para particulares, empresas y grandes corporaciones, además de actividades de inversión y seguros.
Así se mueve el dinero de Carlos Slim entre sus inversiones en España
Más que una colección de inversiones aisladas, la presencia de Slim en España revela una estrategia concentrada en negocios con activos físicos, infraestructura y capacidad de generar ingresos a largo plazo. El dato más relevante está en los porcentajes de control: las participaciones superiores a 90% en Realia y cercanas a 70% en FCC muestran que el empresario no se limita a tener posiciones financieras, sino que mantiene capacidad de decisión sobre compañías clave.
La estructura también permite que una inversión conduzca a otra. FCC, InmoCemento, Realia y Metrovacesa forman un entramado especialmente relevante alrededor de la construcción y los bienes raíces, con distintas sociedades que permiten a Slim ampliar su exposición al mercado inmobiliario español sin depender de una sola compañía.
En contraste, sus participaciones en Prisa, Real Oviedo y CaixaBank tienen un peso distinto dentro del conjunto y muestran una estrategia más diversificada. El resultado es una presencia empresarial que combina control corporativo en sectores considerados estratégicos con participaciones minoritarias en industrias como los medios, las finanzas y el futbol.