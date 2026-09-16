Carlos Slim lleva su fortuna de México a España con inversiones millonarias en construcción, banca y futbol

FCC, la principal apuesta de Slim en España

La inversión más importante de Carlos Slim en España está en Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), uno de los grandes grupos empresariales españoles de infraestructura y servicios. La compañía participa en proyectos de construcción, gestión de agua, servicios medioambientales, infraestructura y desarrollo inmobiliario.

La familia Slim controla 69.62% del capital de FCC, de forma directa e indirecta, a través de Control Empresarial de Capitales (CEC). A esto se suma otro 11.92% en manos de Finver Inversiones 2020, sociedad perteneciente en su totalidad a Inmobiliaria AEG, controlada por Carlos Slim Helú. Esta última también tiene representación en el consejo de administración.

En otras palabras, FCC es la pieza central de buena parte de los negocios españoles de Slim, ya que de ella se desprenden o están vinculadas algunas de sus principales posiciones empresariales en el país.

Carlos Slim ha construido una importante red de inversiones en España, con presencia en construcción, inmobiliario, medios y futbol. (PEDRO PARDO/AFP)





Realia Business, el brazo inmobiliario

Otra de las apuestas relevantes de Slim está en Realia Business, compañía española especializada en el negocio inmobiliario. Sus actividades incluyen el desarrollo, promoción, gestión y explotación de activos inmobiliarios, tanto residenciales como comerciales y de oficinas.

A través de CEC, la familia Slim controla indirectamente 91.06% de Realia. De ese porcentaje, 69.88% está controlado mediante InmoCemento y otro 21.18% a través de Soinmob Inmobiliaria Española, ambas sociedades bajo el control de CEC.

Esto convierte a Realia en una de las principales plataformas mediante las cuales Slim participa en el mercado inmobiliario español.

InmoCemento, la sociedad que conecta FCC y el negocio inmobiliario

InmoCemento es otra pieza importante dentro de esta estructura. La sociedad concentra activos y participaciones relacionadas con el negocio inmobiliario y está vinculada directamente con FCC.

CEC posee 69.62% de InmoCemento, de manera directa e indirecta, mientras que Finver Inversiones 2020 tiene otro 11.92%. Carlos Slim, además, forma parte de su consejo de administración.

Su relevancia está precisamente en la conexión que establece entre el grupo de Slim, FCC y Realia, por lo que no debe entenderse como una inversión completamente independiente de las anteriores.