Volvo arranca producción de camiones en Nuevo León y exporta las primeras unidades a Canadá

La decisión ocurre en un momento distinto al que existía cuando Volvo anunció la construcción de la fábrica. Hace dos años, la compañía informó una inversión de 700 millones de dólares para levantar la planta en Nuevo León, destinada principalmente a abastecer el mercado estadounidense. El año pasado, el monto anunciado para el proyecto ascendió a 1,000 millones de dólares.

“No se cambian los planes. Son a largo plazo, entonces, no hacemos cambios en nuestros planes por un periodo presidencial. Sabemos que ahora está el periodo del presidente Trump, que básicamente está llegando a la mitad, y después habrá algo diferente. En los siguientes 30, 40 o 50 años van a suceder muchas cosas, pero la planta va a seguir”, asegura en entrevista con Expansión.

Las primeras unidades ya salieron de la planta

La puesta en marcha de la fábrica avanza conforme al calendario anunciado por Volvo. Las primeras unidades ya fueron fabricadas en Nuevo León, aunque todavía no corresponden a una producción en serie.

“Acabamos de mandar las primeras unidades a Canadá, aún no están en los registros de Inegi, porque apenas las acabamos de exportar y lo que vamos a empezara a ver es un ritmo de producción de try outs, es decir, pruebas en las líneas de producción”, señala Kisel.

La empresa todavía no define cuántos empleos generará la fábrica cuando opere a plena capacidad. El proyecto, no obstante, ya representa una de las instalaciones de manufactura más importantes de Volvo. De acuerdo con Kisel, la planta de Nuevo León es la más moderna de la compañía a nivel mundial y también la de mayor superficie techada, con un edificio de 160,000 metros cuadrados.

“Los planes van muy bien. Yo diría que tal vez este sea el proyecto (construido en tiempo) récord porque se puso la primera piedra en octubre del 2024 y ya estamos en producción. Para una planta de este tamaño y dimensión hemos cumplido en tiempo y forma… Va a ir creciendo conforme vayamos escalando el nivel de producción”, resalta.